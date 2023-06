Henger ut barn på TikTok: – Har fått store konsekvenser

En video der barn forteller om deres personlige preferanser på vekt på jenter og gutter sprer seg på TikTok.

«Personlig, jeg liker ikke jævlig feite damer, det er litt ekkelt»

« 60 pluss, fåkke nuss»

« Jeg hater feite jenter»



« Du må være under 60 kilo. Hvis ikke er det no go»

« Kanskje sånn 40 kilo»

TikTok-kontoen som har over 17.000 følgere. Den nevnte videoen er sett av nesten 700.000.

Den er også blitt delt mye. I kommentarfeltet flommer det av kommentarer som latterliggjør svarene.

Flere har også laget reaksjonsvideoer der barna blir hånet for svarene.

Sier han intervjuer bare de over 16

TV 2 har vært i kontakt med personen bak TikTok-kontoen som intervjuer barna i denne videoen.

SPRES: TikTok-videoen har gått viralt den siste uken. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vi har muntlig samtykke fra alle vi intervjuer. De fleste kommer opp til oss og ønsker å bli intervjuet fordi de kjenner oss igjen. De aller fleste vet dessuten hvem vi er, og at det legges ut på TikTok og kan gå viralt, sier han.

Personen ønsker å være anonym – og svarer kun skriftlig.

– Jeg intervjuer utelukkende ungdommer og voksne over 16 år. Jeg utviser stor forsiktighet i enhver intervjusituasjon der intervjuobjektene er unge mennesker, ved å påse at objektene har mulighet til å gi et gyldig samtykke, sier han til TV 2.

TikTok-eren understreker at de spør om legitimasjon eller kontrollspørsmål dersom de er i tvil om alderen på personene de intervjuer.

Vedkommende er sjokkert over responsen på videoen. Les hva han sier lenger ned i saken.

Intervjuer barn

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp POPULÆR: Denne TikTok-kontoen har nesten 150.000 følgere. Flere av videoene inneholder intervjuer av barn om smått og stort. TV 2 har ikke fått svar fra TikTok-eren.

Denne videoen er ikke den eneste. TV 2 har sett flere kontoer med mange følgere, som intervjuer unge – tilsynelatende barn under 16 år.

– De spiller på lettbeint underholdning som er ment å skape reaksjoner og likes. Utfordringen er at unge blir eksponert uten kontroll eller bevissthet om omfanget.

Det sier rådgiver og faglig leder Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.no.

KAN OMBESTEMME: Kjellaug Tonheim Tønnesen sier man kan ombestemme seg og ha rett til å få slettet bilder og videoer, selv om man først sa ja til publisering. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Mange er nok ikke klar over de eventuelle negative konsekvensene som kan oppstå i etterkant.

TV 2 har vist flere videoer til Tønnesen. Hun forteller at videoene på en måte tar temperaturen på livet på godt og vondt, og valg av spørsmål eller tema setter stemningen.



– Og da er de som blir intervjuet allerede i fare for å bli eksponert i negativt lys, eller at man i svarene sine hetser bestemte grupper mennesker, sier hun.

Tønnesen påpeker at man bør være bevisst på å ikke sette andre barn og unge i negativt lys.

TV 2 har vært i kontakt med en av guttene i den omtalte videoen. Les lenger ned i saken hvordan han opplever den massive oppmerksomheten.

Reagerer på holdninger

Redd Barna ønsker ikke å krisemaksimere det som kommer fram i slike videoer.

– Man må se balansert på dette. For det meste handler det om hverdagslige tema, med humor som er innafor, sier spesialrådgiver Kaja Hegg.

Men barneorganisasjonen er godt kjent med at unge produserer innhold som ikke er greit, og som kan virke krenkende, uhyggelig og være skadelig.

– Dette er med på å normalisere holdninger som er problematiske. De som lager innhold, dytter ofte grensene for hva man spør om for å få oppmerksomhet, sier Hegg til TV 2.

ANSVAR: Kaja Hegg i Redd Barna påpeker at de som lager såkalte reaksjonsvideoer også har et ansvar. Foto: Redd Barna

Fritt fram for publisering?

Ifølge Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er det viktig at det er blitt gitt samtykke når en skal publisere innhold av andre på internett.

– Loven verner om retten til eget bilde. Dersom man angrer på et samtykke i ettertid, skal en ha rett til å trekke tilbake et samtykke, sier rådgiver Marte Marjorie Søgnen i NorSIS.

For barn er det teknisk sett foreldre som skal gi samtykke til bildedeling, selv om det er glidende overganger jo eldre barna blir.

Ifølge Barnevakten kan barn fra 15 år gi selv samtykke til bildedeling.

Søgnen i NorSIS påpeker at den som begår inngrep i en annens rett eller på annen måte overtrer dette kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år av åndsverkloven.



– Det er viktig at de som lager slikt innhold tenker på personvern og generelt det etiske rundt publisering. Når man blir stoppet på gaten som en privatperson tenker man kanskje ikke konsekvenser med en gang.

Deles og spres

FEM PÅ GATEN: Mange videoer på TikTok tar tempen på gaten om stort og smått. Ofte er det ungdommer som blir intervjuet. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

NorSIS sier slike videoer som de på TikTok kan være problematiske fordi de spres så fort.

– Selv om de som opprinnelig la ut videoene sletter de vil de også fortsatt kunne være tilgjengelige ved at andre publiserer de på nytt, eller «stitcher» de i såkalte reaksjonsvideoer, sier Søgnen til TV 2.

Barnevakten sier de som samtykker til publisering må ta høyde for at det kan spres og kommenteres på måter man ikke har kontroll på og som kan oppleves som ubehagelig.

Redd Barna påpeker at de som lager «stitch», såkalte reaksjonsvideoer, også har et ansvar.

– Slike videoer kan få store konsekvenser om de blir spredt mye.

Det er problematisk at det lages nye videoer som gjør narr av de som blir intervjuet, sier Kaja Hegg.

Kjent på konsekvenser



TV 2 har vært i kontakt med en av dem som er hengt ut i videoen. Han er under 16 år.

Både i kommentarfelt og i andre videoer blir gutten mobbet for svaret.



Han forteller at han har kjent på store konsekvenser av videoen og spredningen av den.

PROFIL: TikTok-eren lager utelukkende innhold basert på intervjuer på gaten. Han har i dag over 17.000 følgere. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Sier de har alderskontrollen

TikTok-profilen bak videoen sier han er sjokkert over oppmerksomheten videoen har fått på kort tid.

– Uthenging av enkeltpersonene som svarer i videoen, der det blir gjort narr av deres utseende og karaktertrekk, er noe jeg sterkt fordømmer.

Vedkommende mener også at de som blir intervjuet er fullstendig klar over at det kan komme reaksjonsvideoer.

– I all den tid dette er deres personlige preferanse og det kan være de selv ikke er klar over hva som er normal vekt for kvinner.

Ifølge gutten som TV 2 har snakket med ble det ikke sjekket legitimasjon av han eller spurt hvor gammel han var.

Han forsto at svaret kunne havne på TikTok. Men påstår at personen som intervjuet han ikke formelt spurte om samtykke til publisering.

– Vi presiserer at vi alltid har brukt en form for alderskontroll og at det i forkant er spurt om samtykke og alder, sier TikTok-profilen.

– Dersom personen selv, eller foreldre ønsker videoen fjernet, så blir den fjernet. Vi har per i dag ikke mottatt noen forespørsel om at videoen ønskes fjernet, sier han til TV 2.