Henger måker på korset og skyt dei

– Det er heilt grufullt at nokon kan gjere slikt. Alle har jo sikkert blitt irritert på måkar ein gong, men ikkje slik at ein drep dei, seier Siw (27).

Ho og venninna var ute og gjekk tur langs ein åker på Tveit utanfor Kristiansand i førre veike.

Der fekk dei ei oppleving dei seint vil gløyme.

Korsfesta

Ute på åkeren stod det noko som likna eit fugleskremsel, forklarer Siw.

Dei gjekk nærare for å sjå kva det var. Då la dei merke til at fugleskremselet var ein korsfesta måke, bunden fast med plastikk.

– Vi tenkte «kva skal vi gjere, er dette normalt?»

Etter ei stund høyrde dei skot, og ein lyd som høyrdest ut som flaksing.

FUGLESKREMSEL: Slik såg det ut då jentene gjekk nærare korset. Foto: PRIVAT

Ein mann kom køyrande i ein varebil og hang ut døra med det som såg ut som eit gevær.

– Han køyrde av stad, men kom tilbake nokre minutt seinare, sprang ut på åkeren og tok fuglen under armen, før han forsvann.

Fleire blir mishandla

– Det har vore ei auke av antal saker som omhandlar mishandling av måsar dei siste 5–10 åra, seier Siri Martinsen, veterinær og leiar i dyrevernorganisasjonen NOAH.

Ho siger at det framleis er mange som hatar mokar, og ikkje forstår kvifor vi må ta vare på dei.



DÅRLEG ATFERD: Siri Martinsen i NOAH fortel at dei over fleire år har sett dårlege haldningar og mishandling av måker. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Spesielt på denne tida av året, når måkeungane begynner å gå, melder organisasjonen fleire til politiet for mishandling.

I 2017 melde organisasjonen 2 saker til politiet som omhandla måsar, og året etter melde dei 5 saker. Dei omhandla blant anna mokar som blei skoten med luftgevær, trakka i heil og køyrd over med bil.

I fjor melde dei 11 saker, som alle omhandla måsar.

Barberblad i maten

– Eg er veldig bekymra for korleis ville dyr blir behandla i Noreg, seier Martinsen.



I fjor hadde dei fleire grove saker som omhandla mishandling av måsar.

– Vi har eksempel på folk som tek tak rundt halsen deira, og sveivar dei rundt, eller tvangsfôrar dei. Regelrett skading eller dreping av måsar. Nyleg fekk vi òg eit tips om nokon som mata dei med brød dyppa i alkohol. Dei fekk bot frå politiet.

Tidlegare i år hadde dei ei sak der nokon hadde lagt eit barberblad i ein brødbit. Martinsen trur han var laga til måsar, fordi det er dei folk flest ønsker å skade.

Noko av det organisasjonen har sett mykje av er folk som medviten spyler vekk reir med hageslange, slik at måkeungane døyr.

– Enkelte kommunar og bedrifter gjorde det openlyst, hevdar Martinsen.

Kva skal du gjere om du finn ein fugl som er skada? Har du mistanke om at eit dyr er utsett for mishandling er du pliktig i å varsle Mattilsynet eller politiet.

Ser du eit dyr som openbart er sjuk, skada eller hjelpelaus, skal du så langt som mogleg hjelpe dyret. Kontakt kommunen for å finne ut om det finnes ei lokal ordning for hjelp av skada dyr. Du kan òg kontakte politiet på 02800. Kontakt ein veterinær. For å sikre at dyr uten eigar får nødhjelp finnes det ei nødhjelpsordning der det offenlege skal ta kostnadane. Kontakt hjelpeorganisasjoner som FugleAdvokatene eller Fuglebeskyttelsen, for å be om råd.

Kritisk truga

Martinsen meiner mange ikkje er klar over at fuglane er utryddingstruga.

– Vi har sju artar i Noreg, og fem av dei er på raudlista. Hettemåken er kritisk truga, seier Martinsen.

Ho trur måkane opplever spesielt mykje trakassering frå menneske av fleire grunnar.

– Nokon tenker at vi kan drive dei vekk, fordi det ikkje er meininga at dei skal vere her. Og nokon toler ikkje at dei blir synte eller høyrast. Irritasjon kan gå over til hat og kriminelle handlingar.

TRUGA: Hettemåka er kritisk utryddingstruga. Foto: Ørn E. Borgen

I tillegg seier ho at media har vore med å sensasjonere måkeangrep.

Seinast i forgje veike såg ho eit medieoppslag med haldningar som kan bidra til ei forsterking av hat mot måsar.

– Om du fell på sykkelen din fordi ein fugl flyg over hovudet ditt er det ikkje måkeangrep. Dei er flinke foreldre og passar på ungane sine.

Folk må vere varsame, oppfordrar Martinsen, og heller gå av sykkelen og oppføre seg fatta.

Heldigvis har det blitt betre.

– Vi har informert aktivt, og ser no ein tendens til at folk snakkar meir positivt om fuglane.

Meldt til politiet

Siw beskriv situasjonen ho opplevde som brutal.

– Eg håper han blir teke for det han gjorde, seier ho.

Siri Martinsen i NOAH opplyser om at dei har teke imot bilde og video frå hendinga, og skal no melde mannen til politiet for dyreplageri.