SØRGEGUDSTJENESTE: Kirken i Skogbygda holder søndag en sørgegudstjeneste etter at tre mennesker ble drept tidligere denne uken. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

NES (TV 2): Fem dager etter at tre mennesker ble funnet drept i Skogbygda i Nes, holder den lokale kirken en sørgegudstjeneste.

Det har gått flere dager siden tre mennesker ble funnet drept i et hus på Skogbygda. To kvinner på 24 og 30 år og et lite spedbarn på ti måneder.

Faren og bestefaren deres ble også funnet død. Han er siktet for trippeldrap.

Rett før sørgegudstjenesten starter er kirken tilnærmet full. Det er også flere som følger gudstjenesten fra skolens gymsal, opplyser kirkeverge Ingrid Marie Uke til TV 2.

– Vi trenger å søke styrke sammen etter den ufattelige tragedien forrige tirsdag da fire menneskeliv gikk tapt, sier prost Liv Krohn-Hansen i starten av sørgegudstjenesten.

TRAGEDIE: Prost Liv Krohn-Hansen beskrev hendelsen som en tragedie. Foto: Thomas Evensen/ TV 2

Tenner lys for de døde

I kirken er lysene tent, og flere skal tennes. Fem lys. Fire for de to kvinnene og den lille babyen, og for bestefaren. Det femte tennes for lokalsamfunnet.

– Vi tenner lys for de livene som er gått tapt, og vi tenner lys for alle de som sørger og er berørt av det som har skjedd, sier sogneprest Lilly Lauten.

Ordføreren Tove Nyhus er også til stedet under sørgegudstjenesten.

– Hendelsen som rammet Nes-samfunnet tirsdag 23.januar er dypt tragisk og berører oss alle. Hendelsen er uforståelig, og vi sliter med å forstå at noe så meningsløst kan skje i fredelige Skogbygda.



En så alvorlig hendelse setter dype spor i en liten bygd, sier ordføreren videre.

TENNER LYS: Ordføreren tente tidligere denne uken lys til minne om de døde. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Midt i alt det vonde er vi glade for å se at Nes-samfunnet stiller opp og hjelper de som trenger det gjennom en vanskelig tid.

Sogneprest Anniken Urianstad formidlet en hilsen fra de pårørende.

– De ønsker å sende en stor takk til lokalsamfunnet for hvordan de har stilt opp og utvist stor omsorg for de nærmeste, men også fordi det legges til rette for å ivareta alle andre, sa sognepresten på vegne av de pårørende.

De rettet også en stor takk til politi, helse, brann og redning for innsatsen.

Bestefar siktet

Tirsdag denne uken rykket politiet ut til et hus i Skogbygda. Huset var fullt av røyk, og inne i huset fant politiet fire døde personer.

De døde var to kvinner på 24 og 30 år, et spedbarn og en 65 år gammel mann. Alle var i familie.

Mannen, som var faren og bestefaren til de drepte, ringte selv inn til politiet og varslet at han hadde drept dem og at han ville ta sitt eget liv.

Igjen sitter en liten bygd i sorg og sjokk.



En av de drepte kvinnene var ansatt i Øst politidistrikt. Politiet i Oslo har derfor tatt over etterforskningen.

Torsdag denne uken uttalte politiet at alle de tre drepte ble skutt og døde av skadene, ifølge de foreløpige obduksjonsrapportene.

Også bestefaren døde av skuddskader. Politiet mener at han har skutt seg selv.

Jakter motiv

Politiet ønsker å avhøre personer rundt den siktede og familien for å avklare hva som kan ha utløst drapene.

– Hva som er motivet og kan ha utløst denne hendelsen og drapene, det er helt naturlig at mange stiller spørsmål rundt det. Det er helt sentralt i etterforskningen, men det er for tidlig for oss å gå ut og si noe rundt dette, sa politiinspektør Grete Lien Metlid torsdag.

Politiet gjør i tillegg undersøkelser rundt den siktede, i håp om å få flere svar.

– Om det er noe i hans historikk eller noe rundt han. Det kan både være hans helse, eller om det er andre forhold som kan gi svaret. Men det er for tidlig å svare ut noe om dette, sa Metlid til TV 2.