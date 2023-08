Helte kaldt vann på fastbundet kvinne – så satte han på vifte

Mandag må en mann møte i Oslo tingrett, tiltalt for flere tilfeller av vold mot sin tidligere kjæreste.

Den mest alvorlige delen av tiltalen skal ha funnet sted under en tur til London, og gjelder grov kroppskrenkelse.

Politiet mener at han i løpet av turen bandt den fornærmede kvinnen fast til en seng, før han slo henne i ansiktet mens hun skrek gjentatte ganger at han måtte stoppe.

Det gjorde han ikke, ifølge politiet.

Nekter straffskyld

«Deretter hentet han to flasker med kaldt vann som han helte over henne i to omganger samtidig som han satte på to vifter som blåste kald luft på henne», står det i tiltalen.

Til slutt skal han ha ført isbiter rundt på kvinnens kropp.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Resten tar vi i retten på mandag, sier mannens forsvarer, advokat Javeed Shah.

LONDON: To av hendelsene i tiltalen skal ha funnet sted i London i Storbritannia. Foto: Nina Eirin Rangøy / NTB

En måneds tid etter oppholdet i London, da paret var tilbake i Norge, skal mannen ha slått kvinnen flere ganger i en leilighet i Oslo.

Deretter skal han ha tatt kvelertak på henne slik at hun besvimte.

Slik TV 2 forstår det var det etter denne hendelsen at mannen ble anmeldt og politiet kom på sporet av saken.

Brøt besøksforbud

Tiltalen beskriver totalt fire voldshendelser, i tillegg til brudd på et besøksforbud.

Allerede dagen etter at han ble ilagt forbud mot å oppsøke eller kontakte kvinnen i et halvt år, skal han ha tatt kontakt med henne på Instagram.

Politiet mener også at han ved en anledning, før han fikk besøksforbud, påførte kvinnen et brennmerke på magen ved å bruke en rettetang.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med politiadvokat i saken, Vegard Gjertsen, uten å lyktes.

Kvinnens bistandsadvokat Annette Rygg ønsker ikke å kommentere saken.