Leieboligmarkedet i Oslo er trangere enn på lenge. Det fører til at flere leier ut boliger i dårlig stand, ifølge Leieboerforeningen.

– Vi hadde en vannlekkasje i taket i sommer, men det ble ikke fikset ordentlig. De tok bare og sparklet over, forteller Torstein Tysse Sætevik (26) til TV 2.

For halvannen uke siden begynte det nok en gang å dryppe fra taket i kollektivet på Grünerløkka, der han bor med tre andre studenter.

De ga beskjed til utleieselskapet Alva, men opplevde ikke at advarslene ble tatt på alvor. TV 2 har sett mailkorrespondansen.

En uke senere kom deler av taket i stua deisende ned. Etterfulgt av en stor mengde vann.

– Det er flaks at ingen ble skadet, forteller Sætevik.

Kollektivet betaler totalt 30.000 kroner i husleie hver måned. Altså 7.500 kroner per person.

– Det er helt vanvittig når leieprisen er 7.500 kr i måneden, at en vannlekkasje ikke blir tatt seriøst. Vi burde kunne forvente mer, sier studenten.

SKUFFET OVER STANDARDEN: Student Torstein Sætevik hadde forventet bedre ut fra hvor mye de betaler i leie. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

26-åringen mener hendelsen er symptomatisk for boligmarkedet i Oslo.



– Det er fullt av useriøse utleiere som tjener seg rike på og tar utnytte av unge studenter, sier han.



Mugglukt

Når TV 2 besøker leiligheten fredag ettermiddag, har håndverkere begynt å rive opp taket i stuen, og eim av mugg har spredt seg helt ned til oppgangen.

Kollektiv-kamerat Karoline Aaseth (25) forteller at de har slitt med mugglukten over lengre tid.

– Alt det vannet har bare ligget i taket, der det har blitt råttent og forurenset luften vi har pustet inn, sier hun.

MUGG: Karoline Aaseth forteller at de har kjent mugglukt over lengre tid. Foto: Tom Rune Orset

Kollektivet forteller at de også har hatt små vannlekkasjer på flere av de andre rommene siden i fjor sommer.

Blant annet på et av soverommene, der det begynte å dryppe ned på sengen. Studenten som sover der har vært syk i flere måneder, ifølge Aaseth.

– Vannet begynte å samle seg under malingen, sånn at det blåste seg opp i små ballonger som begynte å dryppe. Vi kalte det for «pupper», forteller Torstein Sætevik.

Fikk nytt sted å bo

Kollektivet bor nå i en annen leilighet på Grünerløkka, som de får dekket av utleieselskapet.

Det skulle egentlig bare mangle, mener Petter Hægland (21), som bor sammen med Aaseth og Sætevik.

– Det er dette objektet vi betaler for, men her kan vi jo ikke bo, sier han, og peker rundt i stua der deler av taket har falt ned.

– Jeg føler at det er utleierens ansvar å ordne opp i det, legger Hægland til.

Studentene hevder utleieselskapet mente at de kunne fortsette å bo der de leier, til tross for at taket hadde rast ned.

– Vaktmesteren kom innom, og ga dem beskjed om at «det går ikke». Det er han vi har å takke for at vi bor i en leilighet uten mugg nå, sier Aaseth.

Dårligere standard

Tidligere i januar ropte Eiendom Norge varsku om høy etterspørsel og galopperende prisvekst på leiemarkedet i de store byene – og spesielt i Oslo.

Det gjør at flere slipper unna med å leie ut boliger med mangler eller skader, ifølge Tom O. Risa, som er advokat i Leieboerforeningen.

– Ja, det blir jo dårligere. Det sier vel seg selv at dersom det er vanskelig å få tak i en bolig å leie, så vil forventningene om standarden på boligen bli tilsvarende lavere, både fra leieboers og utleiers side, sier han til TV 2.

Advokaten understreker at de fleste utleiere ikke er ondsinnede, og at mange skader på utleieobjekter skyldes uforutsette hendelser, som for eksempel vær og ulykker.



Hovedregelen er uansett at det er utleierens ansvar å rette opp innen rimelig tid. Det forutsetter også at leieboeren gir beskjed.

Dersom utleieren ikke retter opp i feil, har leietakere rett til å holde tilbake husleien, forklarer advokaten.

RETTEPLIKT: Utleiere har plikt til å rette feil så fort som mulig, ifølge Tom Risa i Leieboerforeningen. Foto: Tom Rune Orset

– Du kan kreve avslag i leie tilsvarende det som er reduksjonen i leieverdien. Det er fleksibelt i forhold til størrelsen og bruken av leieverdien av boligen slik den fremstår med mangelen, sier Risa.



– Leit å høre

Pierre W. Puggaard, leder i Alva eiendom, ønsker ikke å stille til intervju i saken, men svarer følgende på epost:

– Det er leit å høre om leietakere med kjipe opplevelser i våre leiligheter. Slik skal det ikke være når du leier hos oss.

Puggard forklarer at vannlekkasjer er noe som kan skje, spesielt når man har hatt mye nedbør som nå i den siste tiden.

– I dette konkrete tilfellet har vi hele tiden vært opptatte av å følge opp leietakerne tett, skriver lederen av utleieselskapet.

– Vi har også kommet med snarlige forslag til løsninger, inkludert å skaffe og bekoste hotell til skaden er utbedret, legger han til.

GJENNOM TAKET: Leiligheten på Grünerløkka i Oslo ligger i nest øverste etasje. Stuevinduet er det som står åpent. Vannet kom ned fra balkongen i loftsetasjen. Foto: Tom Rune Orset

Tom Risa i Leieboerforbundet gir selskapet ros for å ha gitt et alternativt bosted til studentene.

Det er nemlig ikke noe utleiere er forpliktet til gjennom dagens lovverk.

– De kunne bedt dem om å finne et annet sted å bo i mellomtiden, noe som ofte er veldig vanskelig på kort varsel og i korte perioder, sier Risa.

– Da blir man fort kastet uti Airbnb-markedet, og der er det jo sinnssyke priser, legger han til.

Usikker fremtid

Studentene forteller at det har vært stressende å måtte flytte midt oppi bachelorskriving og studier.

– Vi har vært ganske sjokkert, og føler ikke helt at vi har landet ennå, sier Torstein Sætevik.

Oppholdet på det midlertidige bostedet er blitt satt frem til 8. februar. Etter det går kollektivet en usikker fremtid i møte.

FERDIG: Sofaen har trolig blitt sittet i for siste gang. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vi aner ikke om vi kan fortsette å bo der vi leier nå, sier Sætevik.

Han tror det blir vanskelig å finne et nytt sted å leie, gitt at etterspørselen er så høy på boligmarkedet i byen.

– Dessuten skal flere av oss flytte fra Oslo til sommeren. Det er ikke sikkert at folk vil leie ut til noen som bare skal bo der i noen få måneder, legger studenten til.

– Kanskje vi blir hjemløse, sier Karoline Aaseth og ler.