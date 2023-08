– Helt utrolig at huset fortsatt står

SKREMMENDE: Det er store ødeleggelser i området rundt det over 100 år gamle huset. Hvordan det ser ut på innsiden er det ingen som vet enda. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Ekteparet Svein og Anne Margrethe Lange måtte evakueres ut av jordskredet sist søndag med redningshelikopter. Nå er de usikker på om det over 100 år gamle huset kan reddes.

– Søndagen startet som en fin dag, men så kom det både hagl og store nedbørsmengder på kort tid. Plutselig begynte vannet å flomme på alle kanter. Bekken like ved steg raskt, forteller Svein Lange til TV 2.

Det har gått to dager siden den dramatiske ettermiddagen i bygda Vistdal i Molde kommune.

Han og kona er fortsatt evakuert på et hotell i kommunen.

De var på ferie i den gamle kårboligen som har vært i familiens eie i over 100 år da dramaet startet.

ENORME JORDMASSER: – Det ser verre ut en det vi var klar over, forteller Svein Lange. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Plutselig hørte vi noen voldsomme lyder og et høyt brak. Så kommer det store trær og store jordmasser fossende nedover mot oss. Massene fylte opp terrassen foran huset, forteller han.

Bilen deres stod parkert på veien like ved.

– Den seilte bare av gårde ned mot elva. Da ble vi bekymret og ringte nødetatene. De var allerede blitt alarmert om at det var gått flere ras i området, forteller han.

Rakk ikke å bli redd

De fikk beskjed om å holde seg i ro og at det var rekvirert et redningshelikopter som skulle hente de ut.

– Etter en kort stund hørte vi et helikopter. En redningsmann firte seg ned til oss. Vi fikk på oss seler og ble heist opp og bort fra huset. Alt skjedde så raskt, forteller Lange.

– Var dere redde?

– Vi rakk ikke å bli redde. Jeg er litt overrasket nå i ettertid over at vi ikke fikk mer panikk, forteller han.

De ble evakuert ut av skredene til et samlingspunkt sammen med flere i samme situasjon.

– Jeg vil rose redningsmannskapene for en fantastisk jobb. Alt gikk veldig bra med oss i den dramatiske situasjonen som vi stod i, forteller han.

FIRE SKRED: Til sammen 64 personer ble evakuert etter at flere store jordskred kom dundrende nedover fjellsiden. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

I går fikk han se huset sitt igjen i en nyhetsreportasje på TV 2.

Dronebildene viser at ferieboligen utrolig nok fortsatt står, men det er enorme mengder med jordmasser rundt huset på alle kanter.

– Det er helt utrolig at huset står fortsatt. Det ser faktisk verre ut enn det vi var klar over. Det er skremmende å se bildene igjen i ettertid. Et tre kom inn hoveddør og inn på kjøkkenet. Det kunne ha gått svært galt, forteller Svein Lange.

Politiet melder tirsdag ettermiddag at de, etter råd fra geolog, opphever evakueringen fra skredrammede Vistdal i Molde kommune.

Dermed kan alle personene som ble evakuert etter skredet, flytte hjem igjen.

Totalt ble 41 personer evakuert som følge av et stort jordskred. Mandag ble evakueringen delvis opphevet, og nå er den altså helt opphevet.

Flere bygder i området har vært isolerte som følge av skred.

Fortsatt mye løs masse

Blant annet var en campingplass med turister isolerte.

FLAKS: Kun en person kom fra skredene med kun lettere skader. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Det er til sammen observert fire skred som har tatt med seg masser ned på vegen i Vistdal, og deler av vegen er skadet. Det er mye løs masser og arbeidet er uforutsigbart.

– Kommunen har ikke full oversikt, men vi anslår at det vil ta flere dager før vegen er helt utbedret. Det å gjøre den kjørbar kan ta mindre tid og har nå full prioritet, opplyser Johan Hals, fungerende enhetsleder i Molde bydrift.

– Er det noen som må ut av rasområdet i dag, bistår kommunen med praktiske løsninger etter nærmere avtale. Kommunen vil besøke campingplassen og vil da få oversikt over behovene til campinggjestene og de andre som befinner seg i området, sier Hals.

– Skremmende å se

Svein og Anne Margrethe Lange er usikker på om de får komme inn i skredområdet og til huset i dag.

– Vi ønsker å hente ut noen ting fra huset. Ferien vår er egentlig over i dag, forteller Svein Lange.

– Tror du huset kan berges?

– Det er helt utrolig at huset fortsatt står. Vi har i ettertid skjønt at dette kunne ha gått mye verre. Vi har kontaktet forsikringsselskapet, så får vi se hva som skjer fremover, forteller han.