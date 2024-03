2024 har overrasket mange.

I løpet av de to første månedene steg nemlig boligprisene i landet med hele 4,9 prosent.



I februar steg prisene med 1,4 prosent i februar 2024. Korrigert for sesongvariasjoner er veksten på 0,7 prosent.

Det viser ferske tall fra Eiendom Norge.

– Dette er overraskende sterkt. Det er helt merkelig, sier sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic, til TV 2.

OVERRASKET: Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Hun forteller at de ventet at boligprisene skulle bli mer preget av alle renteøkningene gjennom fjoråret.

– Men det har ikke skjedd, sier Macic.

Peker på lav arbeidsledighet

Sjeføkonomen tror mange har undervurdert betydningen av arbeidsmarkedet.



Selv var hun blant dem som trodde flere skulle gå arbeidsledige nå. Men folk har fortsatt jobb, og kjøpekraft.

– Men det er fortsatt veldig lav arbeidsledighet. Jeg vet ikke helt hva annet som kan forklare den overraskende sterke og positive utviklingen i boligmarkedet, sier Macic.

Les hva ekspertene mener kjøpere og selgere bør gjøre nå, nedenfor.

– Psykologien betyr mye

Det er ikke bare Prognosesenteret som er overrasket over denne sterke veksten i boligmarkedet.



– Boligmarkedet har overrasket i årets to første måneder, og utviklingen er langt sterkere enn de fleste så for seg ved utgangen av 2023, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

OVERRASKET: Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Også leder i DNB Eiendoms leder, Renate Sørestrand-Hansen, kaller prisøkningen overraskende.

Særlig med tanke på dyrtid og høye renter.

Hun mener årsaken kan henge sammen med at folk tror det snart kommer bedre tider.

– Vi ser at psykologien betyr mye. Nå vet man at renten kommer til å gå ned ved neste justering. Man vet hva man skal forholde seg til framover, sier Sørestrand-Hansen.

Hun mener dette viser at den norske boligmodellen fortsatt står veldig sterkt. Folk i Norge vil eie bolig.

Grethe Meier, direktør i Privatmegleren, er derimot ikke overrasket.

– Jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Denne oppgangen er i tråd med det som pleier å være en vanlig februarmåned, sier hun.

IKKE OVERRASKET: Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ålesund økte mest

Veksten gjelder over nesten hele Norge.

– Med unntak av Drammen, Porsgrunn og Skien, Bodø og Fauske og Bergen var det oppgang i de sesongjusterte prisene i alle områder, sier Henning Lauridsen, direktør i Eiendom Norge.

Aller sterkest vekst var det i Ålesund, hvis vi korrigerer for sesong. Der var den sesongkorrigerte veksten på 2,8 prosent.

Meier i Privatmegleren mener også Stavanger utmerker seg. Her steg prisene med 2,5 prosent, og 1,7 prosent korrigert for sesong, i februar.

– I Stavanger tror vi prisene vil fortsette å utvikle seg sterkt. Der er tilbudssiden svært lav, noe som selvfølgelig er med på å dra opp prisene, sier hun.

STEG MEST: Det var her, i Ålesund, at boligprisene steg mest i februar. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Skuddåret spilte inn

Antall solgte boliger er også høyere enn de var i februar i fjor.



I februar ble det solgt 6899 boliger i Norge, noe som er 1,9 prosent flere enn da.



Skuddårsdagen har påvirket dette.

– Dette må sees i sammenheng med at det er skuddår i år med en ekstra dag i februar. Så langt i år er det solgt og lagt ut mer eller mindre like mange boliger som i 2023, sier Lauridsen.

– Mer optimisme

Nordea, som DNB, mener likevel folk er mer positive til framtiden nå.

– Vi opplever at det er optimisme tilbake i boligmarkedet, og vi ser økt pågang på søknader om finansieringsbevis. Det er også flere kunder som faktisk kjøper bolig, da vi hadde flere signeringsmøter i februar enn det som har vært vanlig de siste seks månedene, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener også dette viser at boligmarkedet er på vei tilbake.

Men han er også bekymret for den pågående krisen i byggebransjen.

– Den varsler en veldig svak tilbudsside med større svingninger enn ønskelig i boligmarkedet. Dette er et resultat av økonomiske konjunkturer i kombinasjon med en for passiv boligpolitikk. Prognoser indikerer at vi kan få en cocktail av reallønnsvekst, betydelige rentekutt, befolkningsvekst og boligmangel de neste par årene, som vil utløse sterk prisoppgang.

Dette bør du gjøre nå

Skal du selge bolig nå? Eller kanskje er du på vei inn på boligmarkedet som førstegangskjøper?

Nejra Macic mener folk ikke bør være bekymret for at prisene har steget så kraftig.

Hun forteller at de aller fleste kjøper og selger i samme marked. Man blir dermed på både oppturer og nedturer i begge roller.

– Ikke bry deg så mye om denne statistikken. Hvis boligprisene stiger, må du kanskje betale litt mer for en bolig. Men du får også mer for den du selger, sier sjeføkonomen.

Hun forteller at de aller fleste selger en bolig, og kjøper den neste innenfor et tidsrom på tre måneder.

– På den tiden rekker man ikke å oppleve de store endringene i pris.

Macic mener videre at førstegangskjøperne faktisk kan tjene på å ha litt is i magen.

– På kort sikt tror vi prisene kan komme til å falle litt. Men på lengre sikt tror vi at det kommer en veldig sterk prisvekst.

Sjeføkonomen mener førstegangskjøpere kan få bolig til lavere pris om noen måneder, og samtidig bli med på en opptur med stigende verdi gjennom 2025 og 2026.

– Det kan lønne seg å vente med å kjøpe til sommeren, sier hun.

– Vinduet forsvinner

Meier i Privatmegleren forteller at det i en god stund har vært et høyt tilbud av boliger, og færre kjøpere. Det har gitt et kjøpers marked.

– Men vinduet for kjøpere begynner å forsvinne, sier hun.

Meier har derfor en klar oppfordring, som strider med Macics råd. Hvis du er blant dem som skal inn på boligmarkedet, bør du slå til nå.

– Vær rask før det blir balanse i markedet. Det kan også bli selgers marked framover. Men jeg tror vinduet fortsatt er der.

Ifølge Nordea bør man ikke forberede seg på å kunne «kuppe» en budrunde framover.

– Kunder på boligjakt forteller at det er flere budgivere og interessenter i markedet igjen, og at det ikke er like lett å gjøre et «kupp», sier Marjamaa