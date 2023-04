– Det er en utrolig slitsom kamp. Det er bittert og jeg opplever det djupt urettferdig, sier Jan Petter Blankholm til TV 2.

Nedturene har stått i kø for den tidligere ferjematrosen i Molde. Han har ved to anledninger fått nei fra Helse Møre og Romsdal på behandling med medisinen Myozyme som kan bremse utviklingen av den dødelige sjukdommen.

Pompes sjukdom svekker sentrale muskler, blant annet puste- og hjertemusklatur, og skyldes mangel på et bestemt enzym som bryter ned glykogen i cellene.

BEVEGELSESHEMMET: Jan Petter Blankholm må bruker staver når han er ute og trener i terrenget. Foto: Arne Rovick /TV 2

Helseforetaket viser til at saken er til behandling hos Nye metoder, det nasjonale systemet for å prioritere hvilke medisinske metoder eller tiltak som skal tas i bruk og betales av spesialisthelsetjenesten. De er også i tvil om medisinen har tilstrekkelig effekt på Blankholm.

Svekket



TV 2 møter han på et treningssenter i Molde der han for egen regning trener for å drive vedlikehold av kroppen som er i forfall. Medisinske tester viser at Blankholm har en negativ sjukdomsutvikling.

– Jeg merker at jeg blir dårligere. Muskulaturen blir svakere, forteller Blankholm.

Da han fikk avslag om behandling med Myozyme i fjor høst, viser Helse Møre og Romsdal til at det skal opprettes et tverrfaglig tilbud til Blankholm som skal bidra til å begrense konsekvensen av muskelsvekkelsen.

Men Blankholm er krystallklar på at han ikke har fått noen tilbud om tverrfaglig behandling ved sjukehuset.

KJEMPER: jan Petter Blankholm. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Den behandlingen jeg holder på med er behandling som jeg ordner ut og betaler selv. Det er både trening på helsestudio og badetrening hvor jeg begge stedene betaler for fysioterapi. Molde sjukehus har ikke ordnet noe som helst av tverrfaglig behandling av meg, sier Jan Petter Blankholm.

- Hva tilbyr de i praksis?

– De tilbyr kun medisinsk testing, og de viser at jeg blir dårligere og dårligere, sier en oppgitt Blankholm.

Viktig tilbud

TV 2 møter fagdirektør Erik Solligård i Helse Møre og Romsdal. Han redegjør for tilbudet til Blankholm som skal omfatte alt fra behandling ved nevrologisk avdeling til fysioterapi og ergoterapeut, i samarbeid med primærhelsestjenesten.

– Dette er viktig for å opprettholde så god funksjon som mulig, sier fagdirektøren.

– Men Jan Petter Blankholm sier til TV 2 han ikke har mottatt dette tilbudet?

– Det du sier nå er ikke kjent for meg som fagdirektør. Det er klart at det må ta opp og se videre på, om de er noe vi kan gjøre bedre, sier Erik Solligård.

Beklager

TV 2 viser et klipp fra intervjuet med Blankholm der han forteller om at han ordner og betaler alt selv.

– Det må jeg beklage at han har mener at han ikke har et godt nok tilbud, og gjør den oppfølginga av selv. Det skal vi selvfølgelig se på og hva vi kan gjøre med det, sier Solligård.

Det er 19 måneder siden Blankholm fikk diagnosen og åtte måneder siden han fikk første avslaget, som blant annet begrunnes med at han skal motta tverrfaglig behandling.

– Jeg beklager at det ikke har vært fulgt opp, gjentar fagdirektør Solligård.

TOK AVGJØRELSEN:Fagdirektør Erik Solligård i Helse Møre og Romsdal har bestemt at Jan Petter Blankholm ikke skal få behandling med Myozyme. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Føler du at Helse Møre og Romsdal har fulgt opp Blankholm på en god måte?

– Vi kunne nok ha gjort mer med tilbud med ham med tilbud om fysioterapi og trening. Men vi har fulgt opp sjukdomstilstanden hans, sier fagdirektøren.

Helse Møre og Romsdal opplyser til TV 2 at de nå har kalt inn Blankholm til en ny samtale for å vurdere hvordan behandlingstilbudet hans kan bedres.

Fortsatt håp

Blankholm selv er svært fortvilt over at Helse Møre og Romsdal ikke gir ham forsvarlig helsehjelp.

– For meg er det helt uforståelig at jeg ikke kan få den medisinen som alle andre med samme sjukdom får og som kan bremse utviklingen av sjukdommen, sier Jan Petter.



– Det rammer livskvaliteten min hardt. Avslaget er anket og jeg setter min lit til at fylkeslegen i Møre og Romsdal skjærer igjennom slik at jeg får forsvarlig helsehjelp som jeg har krav på. Jeg har ikke tid til å vente på at Nye metoder skal bestemme seg, sier Blankholm.

Han er tydelig på følgende:

– Tverrfaglig oppfølging kan ikke defineres som behandling for en så alvorlig sykdom. Dersom Helse Møre og Romsdal etter 19 måneder klarer å etablere et tverrfaglig tilbud, så kan det være viktig i tillegg til behandling med medisin, sier han til TV 2.