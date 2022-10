Helsetilsynet mener det er forbudt, men gjør ingenting

Barn- og unge utsettes for massiv markedsføring fra norske skjønnhetsklinikker. Ulovlig, og kan være helseskadelig, advarer Statens helsetilsyn, uten å gripe inn for å stoppe lovbrudd.

Kosmetiske klinikker driver omfattende markedsføring som treffer mange unge, påvirkelige og sårbare mennesker.

Det handler om ulovlig reklame på TikTok, Instagram, Snapchat.

Til fengende musikk og en flom av bilder skal kunder lokkes til å ta fillere, i nese, kinnben, hake og lepper.

REKLAME: Skjønnhetsklinikker pumper ut videoer og før- og etterbilder av lepper og vakre ansikt. Mye er ulovlig, ifølge Statens helsetilsyn. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

TV 2 har kartlagt en rekke norske klinikker som markedsfører fillere med hyppig bruk av før- og etterbilde.

Helsetilsynet er tydelig på at denne typen markedsføring er ulovlig.

TV 2s undersøkelser viser at det likevel har pågått lenge, og pågår i dag.

Fakta: Fillere En filler er en romoppfyllende gel som sprøytes inn i huden for å behandle rynker, gi fyldigere lepper og forme kinnbein og hake. Hovedbestanddelen i en filler er vanligvis hyaluronsyre, det samme stoffet som finnes i huden. Fillere hører til den ikke-kirurgiske kategorien hudfyllstoffer eller "dermal fillers" på engelsk. Noen har permanent virkning mens andre har en forbigående effekt. Kilde: Norsk helseinformatikk

– Vi kunne gjort mer

Det er Statens helsetilsyn som har tilsynsansvaret for denne typen markedsføring. Til tross for det som ifølge deres egen lovtolkning er omfattende lovbrudd, har ikke tilsynet tatt tak i en eneste sak om ulovlig markedsføring av fillere.

– Vi kunne ha gjort mer, men jeg tenker at vi gjør det vi skal gjøre ut i fra den risikovurderingen som ligger til grunn for det arbeidet som vi prioriterer, forklarer avdelingsdirektør Anne Myhr i Statens helsetilsyn.

SKADELIG: Anne Myhr, avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, innrømmer at man ikke har tatt tak i en eneste sak om ulovlig filler-reklame. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Hvor skadelig vil du si at den type markedsføring er når den for det første er ulovlig og den treffer unge?

– Man vet at det er et stort skadepotensiale, man blir påvirket. Det kan føre til alvorlig helseskade, så det er klart at vi er interessert i at det skal være minst mulig ulovlig virksomhet, svarer Myhr.

– Til tross for tilsynsansvar, har ikke Helsetilsynet valgt å aktivt følge opp alle de omfattende lovbruddene?

– Det er helt riktig. Vi skal prioritere hva tilsynet skal jobbe mest med og bruke ressursene på. Da er det andre grupper som veier tyngre, forklarer Myhr.

Hun peker på psykisk helse, rusfeltet og feltet som angår psykisk utviklingshemmede.

– Må få konsekvenser

Barneombud Inga Bejer Engh reagerer sterkt på at det ikke slås ned på ulovlig markedsføring.

– For å sette litt på spissen, så blir det på en måte en slags hjemme- alenefest for de som skal selge produkter eller tjenester til barn og unge som er i en sårbar situasjon, sier Bejer Engh til TV 2.

KREVER HANDLING: Barneombud Inga Bejer Engh reagerer på at Helsetilsynet ikke har tatt tak i flommen av ulovlig reklame, Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Det må få konsekvenser hvis man bryter de lovene som er satt for å beskytte barn. Det er jo helt åpenbart, eller så blir det bare et ønske og et slag i lufta, mener Bejer Engh.

Barneombudet mener tilsynsmyndigheten «har sovet i timen».

– Hva er din klare melding til tilsynsmyndighetene?

– Alle tilsynsmyndigheter har et lovverk som man skal føre tilsyn med, og det må gjøres på en forsvarlig måte. Særlig når det gjelder barn og unge, så er det viktig at tilsynsmyndighet er fremoverlent og våker over det regelverket de er satt til å forvalte.

Emma (19) startet med fillers da hun var 16

– Må skjerpe seg

Det er Statens legemiddelverk som har tilsynsansvar for markedsføring av legemidler, blant annet Botox-medikamenter, som er omfattet av reklameforbud.

Fillere er ikke et legemiddel, og tilsyn av bruk og markedsføringen av dette ligger altså under Helsetilsynet.

TV 2 hadde flere runder med etaten og med Helsedirektoratet før vi fikk klare svar på at det er forbudt å reklamere for injeksjon av fillere ved bruk av før- og etterbilder.

Avdelingsdirektør Anne Myhr erkjenner at mange ser ut til å bryte loven, men mener regelverket er klart og tydelig.

– Reklamen treffer mange unge. Gjør dere et godt nok arbeid da?

– Vi gjør så godt vi kan, forsikrer Myhr som peker i en annen retning:

– Klinikkene som bruker ulovlige før- og etterbilder, det er de som først og fremst skal skjerpe seg, sier Myhr.

Hun forstår at folk kan undres over at det ikke fattet et eneste vedtak eller at ingen har fått en påpakning for å markedsføre ulovlig.

– Vi har tenkt at vi skal gjøre litt mer på dette området her i fremtiden, avslutter Myhr.