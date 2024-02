Helsestyresmaktene snur: – No har eg jo ein sjanse

KAN REISE: Gunn Myhre kan endeleg planlegge for å reise utanlands igjen. Det har ho ikkje våga på lenge, på grunn av det ho meiner var eit urettferdig regelverk. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Etter nesten to år, kan endeleg Gunn Myhre (54) puste letta ut – også på ferie.

Gunn Myhre har ikkje ein gong tenkt tanken på å reise utanlands dei siste åra.



Vinteren 2022 opplevde nemleg ho og andre lungesjuke pasientar ei endring i handheving av regelverket som gav henne ei stor økonomisk ulempe.

Plutseleg måtte ho legge ut 34.000 kroner meir for å fly ut av landet.

FORTVILA: Gunn Myhre er blant pasientane som reagerte svært då praksisen endra seg. Ho meiner det skapte eit skilje mellom dei som har pengar, og ikkje. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Dei pengane har eg ikkje, sa Gunn Myhre til TV 2 i fjor.

Då TV 2 ringde henne igjen over eit halvt år etterpå, jubla ho.

– Er det sant! No har eg jo ein sjanse, seier Myhre, og legg til:

– Dette viser jo at det hjelper å stå fram, sjølv om det burde vore heilt unødvendig.

Store ekstrakostnadar

Myhre har ein sjukdom som gjer henne heilt avhengig av oksygenbehandling.

I tillegg har ho ein hudsjukdom som gjer at ho hadde hatt godt av eit opphald i varmare strøk.

Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Dersom ho skal ut og reise, treng ho spesialutstyr som sikrar henne livsviktig behandling under reise og opphald.

Men slikt utstyr kostar. For Gunn som er ufør, er det pengar ho ikkje har.

Pasientar som er avhengige av slik behandling har etter folketrygda rett på å få dekka utgiftene.



Før blei det gjort ved at selskapa som leverer behandlinga, ordna opp direkte med Helfo.

LIVSLINJE: Denne leidninga gir Gunn oksygen. Ho treng spesialutstyr om ho skal ut å reise. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

På den måten slapp pasientane å legge ut for kostnaden, som kan vere på alt frå 10.000 til 40.000 kroner avhengig av kor mykje ein treng og kor lenge ein skal vere vekke.

Så fann helsestyresmaktene ut at dei hadde feiltolka regelverket, og at gjeldande praksis med direkte refusjon ikkje var lov.

Dermed endra dei praksisen slik at pasientane sjølv måtte legge ut for beløpet, og så søke refusjon i ettertid.

TRENG BEHANDLING: Gunn Myhre må ha oksygenbehandling døgnet rundt, også når ho skal ut og reise. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Sterke reaksjonar

Endringa skapte sterke reaksjonar blant pasientar og pasientorganisasjonar, som meinte denne praksisen førte til ei ekstra økonomisk belastning for mange pasientar.

Dei meinte også at ordninga skapte eit skilje mellom pasientar som har råd til å legge ut sjølv, og pasientane som ikkje har det.

UTSTYR: Pasientar treng eige utstyr for å reise utanlands med oksygenbehandling. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Ordninga ekskluderer ei gruppe menneske som er nedst på rangstigen frå før, sa Myhre til TV 2 den gong.

Også SV reagerte, og sende inn eit representantforslag der dei bad regjeringa finne løysingar.



Langdryg prosess

No har helsestyresmaktene snudd og funne ei ordning, til glede for Myhre og alle andre som er avhengig av oksygenbehandling på tur.

Igjen skal pasientane få sleppe å legge ut for behandling, ved at leverandør og Helfo ordnar opp direkte.

– Gjennomslaget gir pasientane tryggleiken dei fortener og fjernar unødvendige byråkratiske hindringar, seier Mari Larsen, generalsekretær i LHL.

GLAD: Mari Larsen er generalsekretær i LHL. Ho er glad pasientane er blitt høyrd, men meiner helsebyråkratiet tar for lang tid. Foto: LHL

Larsen seier ho er glad for at det målretta arbeidet deira har skapt endring, slik at byrda for dei lungesjuke blir fjerna.

Ho meiner likevel at prosessen viser kor langdrygt helsebyråkratiet i Noreg er, og kor ressurskrevjande det er å kjempe for endring.

– Det er nesten uforståeleg at det har tatt så lang tid å få på plass ei ordning som gjer at alle lungesjuke, uavhengig av økonomi, kan reise, seier Larsen.

– Det viser dessverre at det krev mykje ressursar å lukkast i byråkratiske prosessar.

UFØR: Gunn Myhre er ufør og lever med stram økonomi. Difor vil eit ekstra utlegg gjere det vanskelegare for henne å reise på tur, sjølv om ho vil få beløpet refundert til slutt. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Sårt

Også Myhre reagerer på kor lang tid prosessen har tatt å få orden på, og meiner det er for gale at pasientar skal måtte legge ut om sine sårbare og personlege historier for å skape endring.

– Både økonomi og helse er jo eit sårt tema.

Mange pasientar med lungesjukdommar og hudsjukdommar slik som Myhre har, kan ha stor nytte av å dra til varmare strøk anten på ferie eller på behandlingsopphald.

Utover det, meiner Myhre det handlar om likskap og livskvalitet.

– Det har jo vore sårt å ikkje kome seg nokon stad, på grunn av ein sånn byråkratisk regel.

BÆRBAR: Myhre må alltid ha med seg denne maskina som tilfører oksygen. Skal ho ut å reise, må ho leige ein eigen bærbar oksygenbehaldar som ho kan ta med på flyet. Det kostar pengar. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Tar tid

Steinar Mathisen i Helsedirektoratet seier dei er glade for at dei har fått til ei endring, slik at avtalar kan inngås direkte og pasientar dermed slepp legge ut.

Dei meiner tidsbruken har vore naudsynt, ettersom slike avtalar ikkje fanst tidlegare.

– Det har vore viktig å forankre regelverksforståinga som avtalane byggjer på mellom forvaltningsnivåa gjennom denne prosessen, og det har dessverre tatt tid, seier Mathisen.

Kan legge planar

Gunn Myhre tok i mot nyheita med stor glede.

Ho har ikkje våga å planlegge for å reise utanlands, men det kan ho no.

Sjølv om varmare strøk er bra for helsa hennar, er det ein anna destinasjon som står øvst på lista.

– Eg er svært glad i London, så no skal eg spare til det. No veit eg at eg kan få det til, seier Myhre.