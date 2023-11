Helseopprør i Ap: – De er forbanna

Leder i Vestvågøy Ap, Elisabeth Holand, har tirsdag tatt turen til Oslo for å holde møte med helseministerens statssekretær, Karl Kristian Bekeng (Ap), om den pågående helsekrisen i Nord.

Helseminister Ingvild Kjerkol skal ikke være med på møtet.

Flere av hennes partifeller har den siste uken truet med å melde seg ut av Arbeiderpartiet, dersom ikke statsråden tar grep.

FORBANNA: Elisabeth Holand fra Vestvågøy Ap utenfor Helse- og omsorgsdepartementet i Oslo. Foto: Aage Aune / TV 2

– Mange av medlemmene våre er ikke bare frustrert, de er forbanna. Det kan vi ikke legge skjul på, men vi velger å møte dem på en saklig og ordentlig måte. Så får vi fremlagt våre argument, det er det viktigste, sier Holand til TV 2.



Til nord neste år

Mens representantene fra Vestvågøy står i resepsjonen og forbereder seg på møtet, kommer Kjerkol ut av departementet med raske skritt i retning døren.

– Skal du ikke møte partifellene dine?

– Nei, jeg må til Riksrevisjonen, sier helseministeren på vei ut.

Deretter snur statsråden på hælen og returnerer til resepsjonen for å hilse på Holand og nestleder i Vestvågøy, Bjørn Vidar Malmåsen.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp UT OG INN: Helseminister Ingvild Kjerkol hastet først ut på vei til et annet møte. Så ombestemte hun seg og valgte allikevel å hilse på partifellene fra Nord-Norge. Foto: Aage Aune / TV 2

Helseministeren har ifølge Holand skissert at hun reiser nordover først i januar.

– I utgangspunktet synes vi ikke det er godt nok. Det er beklagelig at det tar så lang tid før hun kommer, for det har skapt så stor uro og det har vart i ett år. Vi har fryktet dette fra starten av, sier Holand.

Dette er saken: I hele Nord-Norge er det mange innbyggere som nå er bekymret for å miste akuttfunksjoner og fødetilbud. Årsaken er at Helse Nord har fått ordre fra helse- og omsorgsministeren om å foreslå endringer i hva slags helsehjelp de ulike sykehusene i Nord-Norge skal tilby. Målet er å møte den store bemanningskrisen i nord, og få ned bruken av innleie og overtid. Fem arbeidsgrupper leverte forrige uke sine forslag til ledelsen i Helse Nord. Blant forslagene er å gjøre om Nordlandssykehuset i Lofoten om til et distriktsmedisinsk senter (DSM). Deretter skal styret i Helse Nord fatte en beslutning om en helhetlig plan. Planen vil deretter bli sendt på en bred høring. Endelig plan skal vedtas i Helse Nords styre først i slutten av april neste år, etter at alle høringsinnspill er vurdert. Deretter kommer dem på helseminister Ingvild Kjerkols bord. Kilde: Helse Nord

Drastisk grep

Vestvågøy Ap har satt en frist til kommende lørdag, og dersom det ikke blir en stopp i prosessen innen den tid, kan konsekvensene bli langt større, ifølge lederen.



UTMELDELSE: Vestvågøy Ap truer med å melde seg ut av Arbeiderpartiet hvis ikke Helse- og omsorgsministeren stopper prosessen med nedbygging av helsetilbud i Nord-Norge. Foto: Aage Aune

– Vi har skissert at styret og gruppen melder seg ut av partiet. Vi ser at det sprer seg, og at det er langt flere som kommer til å melde seg ut av partiet da, sier Holand.



– Dette er såpass alvorlig, og det har smertet mange medlemmer å i det hele tatt tenke tanken på å gjøre et så drastisk grep, som å melde seg ut av det partiet de har vært medlemmer av i flere tiår, legger hun til.



Det drastiske grepet begrunnes med følelsen av at argumentene ikke når frem, og at de ikke blir tatt på alvor.

– Folk er livredde for at det skal bli en realitet, sier Holand.

– Hvilke konsekvenser for liv og helse kan dette få dersom dette forslaget blir en realitet?

– Fagfolkene er tydelige på at det vil gå liv tapt, det er helt sikkert. De redder i dag så mange pasienter, som de ikke vil ha tid til å frakte andre steder.

FORBEREDELSER: Elisabeth Holand jobber med argumentene før hun skal møte statssekretæren i departementet. Foto: Aage Aune / TV 2

Håpet til Holand er at dagens møtet skal bidra til å få lagt frem saken, og så vil lederen jobbe videre med å komme i dialog med helseministeren.

– Vi har tenkt at det er bedre at vi forklare han saken, enn at vi ikke får forklare den for noen, sier hun.

Lederen er likevel tydelig på at det vil bli krevd svar fra partiet.

Venter til april

På spørsmål om hvorfor partimedlemmene ikke fikk møte Kjerkol, men statssekretæren, svarer statssekretær Bekeng det følgende:

MAKTA: Det ble statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) som måtte ta møtet med partifellene fra Vestvågøy. TV 2 fikk ikke overvære møtet. Foto: Aage Aune / TV 2

– Jeg kan ikke forklare hvorfor statsrådens kalender er som den er, men for å få til et raskt møte så får de et møte med meg nå og så hadde de et møte med helseministeren på teams i går.

Bekeng vil ikke klargjøre at sykehuset får bestå med akuttberedskap.

– Nei, det viktige nå er at prosessen får gå sin gang, og vi vil ikke kommentere den før dette kommer på vårt bord i april.

Han understreker at målet å tilby likeverdige tjenester i hele Nord-Norge.

– Men Senterpartiet har allerede gjort det klart at Kjerkol ikke har støtte fra dem i regjering dersom hun ønsker å gjennomføre disse kuttene.

– Jeg skal ikke kommentere alle syn som har kommet i denne saken.

– Fra deres egen regjeringspartner?

– Oppdraget er forankret i statsbudsjettet som fremgår av regjeringen, sier Bekeng.