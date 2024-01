Helseministerens masteroppgave har likheter med tidligere oppgaver: – Åpenbart plagiat

– Åpenbart plagiat, jeg vet nesten ikke hva jeg skal si nå.



Det sier jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen til TV 2.

TV 2 har kjørt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols (Ap) masteroppgave, som hun har skrevet sammen med en medstudent, gjennom Copyleaks, og funnet flere likheter med to tidligere masteroppgaver. En fra 2015, og en fra 2019.

– Politikere som jukser seg til grader i stedet for å gjøre jobben viser en utrolig «disrespekt» for akademia og de studentene som jobber hardt for gradene sine, sier han.

Han mener hun må vurdere sin stilling.

– For å unngå politikerforakt, mener jeg hun må gå av, sier jusprofessoren.

Det var VG som omtalte saken først.



MÅ GÅ: Det mener Hans Fredrik Marthinussen er riktig skritt videre for Kjerkol. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Fredag gikk forsknings- og utdanningsminister Sandra Borch (Sp) av, som følge av oppgavefusk. Hun erkjente å ha kopiert tekst i sin masteroppgave fra tidligere studenter sine.



Jonas Gahr Støre sa lørdag at han ikke kunne garantere for at lignende saker ikke ville dukke opp. Få timer senere, skjedde nettopp det.

Like avsnitt om informanter

Dette er noen av likhetene TV 2 har funnet.

I Kjerkols oppgave fra 2021, står det følgende:

«Informantene trekker frem den voldsomme utviklingen som skjer innenfor teknologifeltet. De opplever at de ikke rekker å snu seg, før det har kommet noe nytt på banen».



I en tidligere oppgave fra 2015, er teksten:

«Et annet element flere av informantene trekker frem, er den voldsomme utviklingen som skjer innenfor teknologifeltet. De opplever at de ikke rekker å snu seg, før det har kommet noe nytt på banen.»

Videre står det i Kjerkols oppgave:

«Flere av våre informanter ser på velferdsteknologi ikke bare som et supplement, men som et nødvendig og velkomment tilskudd til eksisterende arbeidskraft, der ansatte og teknologien står i en relasjon til hverandre. Denne relasjonelle ontologien danner også utgangspunkt for vårt syn på teknologien, i det vi mener at mennesker og ting står i et produktivt utviklingsforhold til hverandre.»



Og i oppgaven fra 2015:

«Som vi vil komme tilbake til i empirien, viser det seg derimot at flere av våre informanter ser på velferdsteknologi ikke bare som et supplement, men som et nødvendig og velkomment tilskudd til eksisterende arbeidskraft, der ansatte og teknologien står i en relasjon til hverandre. Denne relasjonelle ontologien danner også utgangspunkt for vårt syn på teknologien, i det vi mener at mennesker og ting står i et produktivt utviklingsforhold til hverandre.»



Kjerkol har ikke sitert oppgaven fra 2015 i noen av de nevnte avsnittene.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med oppgaveforfatterne, uten å lykkes.

Du kan lese flere tekstlikheter nederst i saken.



Kjerkol avviser kopi

Overfor VG avviser Kjerkol å ha kopiert tekstene til andre studenter, og gir de samme sitatene til TV 2.



– VG viser til beskrivelser av metode og forskningslitteratur om metode i vår masteroppgave som er sammenfallende med beskrivelser i andre oppgaver. Det er ikke så overraskende all den tid oppgavene bygger på de samme teoriene og metodene. Vi har ikke fått gjennomgått alt innen fristen VG har satt, men de fleste eksemplene handler om metodebeskrivelser som er likelydende, skriver helseministeren.

Til NRK lørdag kveld er tonen den samme.

– Vi har ikke kopiert. Vi har brukt samme metode, og bruker da samme kildehenvisning, sier Kjerkol.

Kjerkol sier hun synes det er bra at hennes oppgave nå skal gjennomgås på nytt av Nord universitet.



– Står du fast ved at du ikke har gjort noe feil?

– Jeg står på lik fot med alle norske masterstudenter, og har levert min oppgave til sensur. Så det er ikke noen andre rammer for meg som student enn noen annen student i landet, sier Kjerkol.

Dette holder ikke, ifølge jusprofessor Marthinussen.

– Ufattelig pinlig at hun prøver å bortforklare det. Dette er nok et klart eksempel på fusk.



Opposisjonen: – Trist

Utdanningspolitisk talsperson i Høyre, Jan Tore Sanner, sier det er for tidlig å vurdere alvorlighetsgraden mellom denne og Borchs sak.

– Det første som slår meg er imidlertid at dette er en veldig fersk masteroppgave som Kjerkol har levert samtidig som hun var helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget og kort tid før hun ble helseminister. Vi bør kunne forvente enda mer av voksne stortingspolitikere enn av unge studenter, sier Sanner til TV 2.

Også Frp-leder Sylvi Listhaug reagerer.

– Det er trist at det dukker opp nok en sak om mulig juks under studiene der en statsråd er involvert. Det er bra at universitetet går inn i saken, sier hun.

Abid Raja, nestleder i Venstre, mener Støre må vurdere Kjerkols stiling.

– Vi i Venstre forventer at Støre virkelig ta grep om sitt eget lag. Plagiat og juks på universitetet er alvorlig uansett hvilket felt det gjelder, mener Raja.

– At nok en Støre-statsråd blir avslørt for omfattende tekstlikhet og plagiat er utrolig. Støre bruker dessverre mer tid på å håndtere statsrådskriser enn å lede landet gjennom en vanskelig tid med høye priser, krig og usikkerhet. Det er helt utrolig.