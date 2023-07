Helsejurist: – En svært alvorlig svikt

Fredag sendte St. Olavs Hospital ut en svært alvorlig pressemelding.

Leger ved sykehuset har ikke fått svarene på flere hundre internt rekvirerte prøver. Feilen strekker seg tilbake til november, da sykehuset innførte Helseplattformen.

– Vi ser svært alvorlig på denne saken, og vårt fokus nå er å få raskest mulig oversikt og ivareta berørte pasienter, sa sykehusdirektør Grethe Aasved.



Eksperter TV 2 har snakket reagerer kraftig på hendelsen.

– Jeg har drevet med helserett i 30 til 40 år, og jeg kan ikke si at jeg har hørt om noe tilsvarende. Dette er svært alvorlig, sier lege og professor emeritus Aslak Syse ved Institutt for offentlig rett ved UiO.

Kan få alvorlige konsekvenser

Heller ikke jurist Anne Kjersti Befring har hørt om noe lignende.

– Jeg har ikke hørt om feil av dette omfanget tidligere. Dette er en svært alvorlig svikt ved sykehuset, sier hun.

OMFATTENDE: Helsejurist Anne Kjersti Befring mener sykehuset og det regionale helseforetaket må komme til bunns i hvordan en så omfattende feil kunne oppstå. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Befring er førsteamanuensis ved juridisk fakultet i Oslo, med ansvar for helserett. Hun viser til at feilen innebærer at mange pasienter ikke har fått nødvendig oppfølgning etter at svar på prøver foreligger.

– Det kan dreie seg om alvorlige diagnoser og der behandling må igangsettes raskt. Denne feilen innebærer for mange en betydelig forsinkelse, sier hun.



Ifølge sykehuset er mange av de berørte pasientene ivaretatt, men de har også identifisert pasienter der forsinkelsen kan få alvorlige konsekvenser.

Syse setter spørsmål ved om tilfellene som er avdekket så langt er hele historien.

– Det som kan virke litt usikkert, er om de har oppdaget alle feilene som ligger i systemet, og som kan føre til pasientskader, sier han.

FEIL: Det er identifisert 19 patologi-prøver og 834 bildediagnostiske undersøkelser hvor melding om svar ikke er kommet frem til rekvirerende lege på sykehuset. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Et varslet mord

Syse mener det er vanskelig å si noe sikkert om hvor alvorlige konsekvensene kan bli som følge av at prøvesvarene aldri kom frem.

– Det avhenger av hvilke pasientskader som kan ha inntruffet. Hvis det dør folk på grunn av dette, så er det svært graverende. Dersom det fører til forsinkelser i behandlingen, uten at det gir endring i prognosene, er det fortsatt graverende, sier Syse.

Feilen oppstod i journalsystemet Helseplattformen, som har blitt bredt kritisert.

Senest i mars ble det avdekket en annen alvorlig feil ved systemet, der 16.000 brev sendt fra St. Olavs hospital, aldri nådde fram til mottaker.

– Det har vært litt som et varslet mord. Det har kommet små drypp over tid som kunne tilsi at det foreligger en alvorlig situasjon med hele systemet og innføringen av dette, sier Syse.

KRITISK: Aslak Syse stiller seg kritisk til fremtidig bruk av Helseplattformen. Foto: UiO

Befring virker heller ikke spesielt imponert av systemet.

– Det virker som om sykehuset har et digitalt system som ikke ivaretar kjerneoppgavene i et sykehus, nemlig en kommunikasjon av prøvesvar, sier hun.



Syse er spent på om sykehuset vil videreføre bruken av Helseplattformen på tross av feil og bekymringsmeldinger.

– Det er rimelig grunn til å stille veldig alvorlige spørsmål ved bruken av dette systemet. De har implementert et system som ikke fungerer optimalt, skal de fortsette bruke det? Hvordan skal de forhindre at noe lignende skjer igjen?

UTSKJELT: Helseplattformen er en felles digital plattform for helsetjeneste og pasienter i Midt-Norge. Systemet er svært omdiskutert. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Har kjent til feilen i ett år

Helseplattformen sier til TV 2 at de ser svært alvorlig på det som har oppstått.

– Vi beklager på det sterkeste at vi ikke har vært ajour med å følge opp disse feilkøene og de konsekvensene dette har medført for oppfølgingen av de berørte pasientene, sier administrerende direktør Trond Utne til TV 2.

BEKLAGER: Administrerende direktør Trond Utne i Helseplattformen legger seg flat etter den alvorlige feilen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Ifølge han har håndtering av feilkøen vært en kjent driftsoppgave helt siden Trondheim kommune tok i bruk løsningen for over ett år siden.

– Det har over lengre tid vært et stort etterslep med feilmeldinger i denne feilkøen, med feil som i hovedsak har vært vurdert som ubetydelige. Dessverre var det først den siste uken at det ble klart at det var feil i feilkøen som medførte fare for alvorlig pasientkonsekvens, sier Utne.

Kan ha rett på erstatning

Pasienter som er rammet av feilen, har rettigheter, opplyser Befring.

De kan klage på at de ikke har fått forsvarlig oppfølgning til Statsforvalteren, som er del av Helsetilsynet.

– Pasienter som opplever at denne feilen har fått konsekvenser for behandlingsforløpet i den forstand at de er påført en skade som følge av forsinkelsen, kan søke om erstatning fra Norsk pasientskadeordning, sier helsejuristen.

– Kan sykehuset blir strafferettslig forfulgt som følge av dette?

– Straffeforfølgning er aktuelt dersom denne feilen skyldes grov uaktsomhet fra sykehusets side eller fra eier, sier Befring.



Helsejuristen understreker viktigheten av at sykehuset og det regionale helseforetaket undersøker hvordan en så alvorlig feil kunne skje, slik at de kan forhindre at nye og tilsvarende feil oppstår.