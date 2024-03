Helse Bergen: Abortgrensen bør flyttes til uke 22

Det kommer frem i et høringssvar sendt til Helse- og omsorgsdepartementet.

Hvis en kvinne blir ufrivillig gravid i dag har hun rett til å bestemme om hun skal avslutte svangerskapet før uke 12. Etter dette må hun få godkjenning av en nemnd.

Slik har loven vært i Norge i hele 45 år, men nå vil flere endre på dette.

Går enda lenger

Abortutvalget har tidligere foreslått å utvide grensen til selvbestemt abort til uke 18.

Snart er det opp til politikerne å bestemme om dette skal vedtas, og i mellomtiden har de bedt om innspill fra folk og aktører.

I et nylig publisert høringssvar signert Helse Bergen kommer det frem at de vil gå enda lenger enn Abortutvalget og utvide grensen til uke 22.

«Vi mener at grensen for selvbestemmelse bør være ved utgangen av uke 22, og at det ikke bør foreligge et absolutt forbud etter det», skriver de.

Videre påpeker de at forslaget om å sette grensen for selvbestemmelse ved uke 18 ikke er medisinsk begrunnet.

Dette er uke 22

En av dem som ønsker utvidelse til uke 22 er overlege Elham Baghestan ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Hun satt også i Abortutvalget, men var den eneste som stemte for uke 22.

KRITISK: Overlegen mener dagens abortlov må moderniseres ytterligere. Foto: Privat

– Dette viser at mine kollegaer i Helse Bergen er enig med meg. De er også enig med meg i at ressursene vi bruker for å sitte i nemnd bør brukes et annet sted, nemlig til omsorg for kvinnen, sier Baghestan til TV 2.

I uke 22 er kvinnen cirka halvveis i graviditeten.

Friske fostre antas å være levedyktige etter utgangen av 22. svangerskapsuke og abort er derfor ikke tillatt etter det. Men etter uke 12 faller kvinnens selvbestemmelse bort, og det blir opp til en nemnd om man får gjennomføre aborten eller ikke.

– Ingen grunn til mistillit

Baghestan har selv sittet i abortnemnd og mener hele ordningen bør skrotes.

– Bare fordi jeg er lege og nemndmedlem betyr ikke det at jeg er mer kompetent til å ta denne beslutningen på vegne av kvinnen.

Hun viser til at de aller fleste senabortene gjøres på grunn av sykdom eller misdannelser hos fosteret.

– Dette har kvinnene allerede blitt informert om av en lege. Nemnda blir derfor bare en formalia som i bunn og grunn er unødvendig, sier hun og legger til:

– Vi har ingen grunn til å ha mistillit til norske kvinner eller tro at en utvidelse vil føre til at de venter lenger med å ta abort.

Dette sier sykehusene

Ukegrensen for selvbestemt abort har i all hovedsak vært en politisk debatt, og det er også politikerne som har siste ord når loven skal endres.

I sitt høringssvar har Innlandet Sykehus sagt at de støtter Abortutvalgets forslag om selvbestemt abort frem til uke 18.

Oslo universitetssykehus og St. Olavs sykehus har ikke tatt stilling til dette i sitt svar.

TV 2 har spurt ledelsen ved Helse Bergen hva som gjør at de nå tar et tydelig standpunkt.



– Det er fordi vi mener det ikke er medisinsk grunn til at noen andre enn kvinnen skal ta den endelige avgjørelsen. Det er vårt utgangspunkt, svarer fagdirektør Marta Ebbing i Helse Bergen.

– Hiver oss ikke på en politisk debatt

Ebbing forklarer at Helse Bergen har rutiner for slike høringer og samler innspill fra fagfolk og ledere før de sender svaret.

– Vi hiver oss ikke på en politisk eller moralsk debatt, men tenker på det medisinske og mener at en nemnd ikke er bedre i stand til å ta avgjørelser enn kvinnen selv i disse situasjonene.

Samtidig foreslår helseforetaket en obligatorisk veiledning for abort etter uke 18.

«En slik obligatorisk veiledning vil bidra til å understreke respekten for det ufødte liv, samtidig som man ivaretar hensynet til at det er kvinnen selv som er best i stand til å ta den endelige avgjørelsen om abort», står det i høringssvaret.