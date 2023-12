Hellstrøm flyfast på Oslo Lufthavn: – Nu vil jeg hemmat

FLYING HOME FOR CHRISTMAS: Kjendiskokk og TV 2-profil Eyvind Hellstrøm er på vei til Vestlandet. Han skulle vært fremme, men også hans fly er utsatt. Foto: Privat.

– Jeg sier som tidligere statsminister Odvar Nordli: «Nu vil jeg hemmat».

Slik avslutter Hellstrøm en video på Instagram, hvor han forteller at som en rekke andre denne bitte lille julaften, har fått sitt fly fra Oslo Lufthavn utsatt.

Overfor TV 2, forteller 75-åringen at de har ventet i flere timer.

– Vi skulle reist rundt klokken 18. Nå er vi foreløpig utsatt til 22. Men vi vet egentlig ikke, for vi får en halvtimes utsettelse hele tiden.

Sammen med samboer Anita Rennan, er kjendiskokken på vei til Vestlandet for å feire jul.

– Norges dårligste

Men som mange andre må Hellstrøm smøre seg med tålmodighet. For kvelden før lille julaften er en rekke flyginger fra Oslo Lufthavn forsinket. Det samme gjelder flere andre flyplasser i Norge.

En opptelling NTB har gjort viser at over halvparten av flyavgangene fra Oslo fredag kveld er forsinket.

På Oslo Lufthavn er det såpass mange SAS-kunder som sliter, at selskapet har satt frem stoler de til som venter på å få hjelp i serviceskranken.

Utsatt juleferie til tross, det koker ikke over for kjendiskokken.



– Vi lider ingen nød og vi er ved godt mot. Vi er innendørs og har gleden av å sitte på en av spisestedene her, forteller Hellstrøm før han lattermildt legger til:

– Norges dårligste og dyreste restauranter finnes på Gardermoen. Jeg nevner ingen navn.

– Det kommer aldri til å skje!

Videre forteller Truls Svendsens mentor, og tidligere kjøkkensjef ved restauranten Bagatelle, at de er optimistiske med tanke på å komme seg av gårde. Før han gjentar:

– Jeg understreker, det er ingen krise og ingen nød.

– Når jeg først har deg her på tråden, er det du som står for julemiddagen i år eller?

– Jeg lager stort sett julemiddag uansett hvor jeg er. Om det er hjemme, ute eller borte. Det er fordi jeg vil hjelpe til. Så istedenfor å belaste familien med julematen og ha meg som gjest, så gjør jeg det heller selv, forteller Hellstrøm.

Videre åpner han opp om at det i år skal serveres ribbe, og at han har alliert seg med sin kollega Sven Erik Renaa for å skaffe den beste ribben som er å oppdrive på Vestlandet.

– Er julemiddagen i fare nå som du sitter på Oslo Lufthavn?

– Nei, nei, nei. Det kommer aldri til å skje!