Helgeværet: Sludd og snø i nord - grått i sør

– Det blir absolutt mest vær i Nord-Norge, sier Roar Teigen, vakthavende meteorolog i Storm.

Han forteller at et kraftig lavtrykk er på vei innover landsdelen. Det betyr at helgeværet blir alt annet enn pent i nord.

Meteorologen varsler kuling fra Helgelandskysten og nordover.

– Det kan komme opp i liten storm på kysten av Troms lørdag kveld, sier Teigen.

Der er det også meldt uvanlig mye nedbør.

– Til dels sludd i lavlandet og snø i fjellet, sier Teigen.

Ber folk sikre løse gjenstander

Den kraftige vinden vil fortsette mot Finnmark på søndag. Her kan man vente seg bygevær, ifølge Teigen.

Han ber folk nordpå forberede seg på vindkastene, og sikre løse gjenstander.

– Dersom du ikke har pakket ned trampolinen for sesongen, er det lurt å gjøre det nå, sier Teigen.

Penere i sør

Folk i Sør-Norge kan heller ikke vente seg en knallhelg, men situasjonen er en helt annet enn i nord.

– En kjedelig grå høsthelg, midt på treet. Men veldig bra i forhold til Nord-Norge, sier meteorolog Teigen.

Teigen forteller at både Østlandet og Vestlandet får stort sett oppholdsvær.

– Det blir ikke veldig mye sol på Vestlandet, kanskje litt. På Østlandet blir det en god del skyer.

Verst blir det sør i Rogaland og i Agder. Her bør paraplyen ligge klar.

Melder været - så skjer dette, se video:

Kommende uke blir mild

Vinteren i Sør-Norge ser ut til å vente på seg en stund til, ifølge Teigen.

Han varsler en mild vær-uke etter helgen.

– Det blir såpass mildt at det blir regn i høytliggende områder. Snø til skiområdene neste uke virker usannsynlig.