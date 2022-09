Helgens værvinner: – Sjelden vi melder dette

OVERRASKENDE VÆRVINNER: Det meldes om nydelig høstvær over store deler av landet. Dette blir ikke av det typiske høstværet med mye nedbør, men snarere tvert imot. Foto: Arne Rovick /TV 2

Det er mer enn bare datoen i kalenderblokken som markerer at høsten har gjort sitt inntog.

Flere nordmenn må nok en gang venne seg til lave temperaturer i morgen- og kveldstimene. Likevel er det ingen grunn til å henge med nebbet.

Ifølge meteorologen blir det mye fint høstvær over store deler av det langstrakte landet vårt. Det gjelder over hele helgen.

Overraskende vinnerlodd

Den friske luften om morgenen inviterer kanskje til å trekke på seg et ekstra klesplagg? Men frykt ikke, det er mye som tyder på at man kan kaste det i løpet av dagen igjen.

I hele Sør-Norge vil temperaturene nå 15 grader. I beste fall kan det hende gradestokken bikker 20 grader, ifølge meteorologen.

– Det er likevel enkelte regnbyger som går over Sør- og Østlandet, sier vakthavende meteorolog ved Storm Geo, Mariann Aabrekk, til TV 2.

HØYE TEMPERATURER: Det er gode temperaturer over hele landet. Men en landsdel stikker av som vinnere av helgeværet. Foto: Thomas Evensen / TV 2

På Vestlandet er det derimot annerledes. Til tross for at det kan forekomme lokal tåke i morgentimene, stikker vestlendingene av med det fineste helgeværet.

– Det er ganske sjeldent vi melder, sier Aabrekk.

Her blir det nemlig strålende sol og fint vær over hele helgen.

Likevel understreker hun at deler av indre strøk, også her, kan få regnbyger utover ettermiddagen både lørdag og søndag.

Ikke la deg lure

Videre sørover mot Trøndelag og i Møre og Romsdal blir det stort sett fint vær både lørdag og søndag.

– Tidlig på dagen kan det være tåke. Dette ligger hovedsakelig sør for Trondheim, sier Aabrekk.

Meteorologen minner om at temperaturene fremdeles vil være høye, selv om man ikke kan se solen like godt i disse landsdelene.

NY VÆRSESONG: Det er mye som tyder på at høsten har kommet for å bli. Om kort tid vil det trolig komme mer til synet ute i naturen også. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Det blir sånn typisk høstvær, der man blir gående og bære på jakken utover dagen, sier hun.

Halverer varmegradene

Til tross for at det skal bli temperaturer opp mot 20 grader over hele Sør-Norge, må nordlendingene vente noe litt annet.

– I Troms og Finnmark er det ikke helt de store temperaturene. Det blir knappe ti grader, sier vakthavende meteorolog ved Storm Geo Mariann Aabrekk.

Det er bris fra nordlige områder som gjør at temperaturene ikke når helt opp mot gradestokkene tilsvarende resterende deler av landet.

HØSTVÆR: Deler av Nord-Norge får vær som ligner mer det vi kjenner som typisk høstvær. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I tillegg vil det gå enkelte regnbyger over disse områdene lørdag, men det er ikke et vått varsel.

– Det blir vekselsvis opphold med fint vær og sol her også, sier meteorologen.

Søndagsværet blir tilnærmet likt lørdagen. Det blir fortsatte spredte regnbyger i Troms og Finnmark, men Nordland slipper billigere unna.

– Det er fordi de ligger mer skjermet til. Det blir generelt lite vind over hele helgen i denne landsdelen, og relativt rolig vær.