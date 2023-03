Helge Ingstad-vaktsjefen var vaktsjef i fire måneder uten sertifikat

– Et avvik, sier Sjøforsvaret, etter at flere vaktsjefer på fregattvåpenet ble hasteklarert til rollen.

Kritikken av Sjøforsvarets klareringsløp av vaktsjefer på norske fregatter har haglet gjennom Helge Ingstad-rettssaken.

«Norgesrekord i rask vaktsjefklarering.»

«Unge navigatører går rett inn i et klareringsløp.»

«De som var klarerte oss hadde egeninteresse av å gå i land. Presset lå på oss under opplæring.»

TV 2 har nå avdekket nye svakheter i Sjøforsvarets tidligere rutiner på hvem de slapp til bak roret på fregattene.

Den tiltalte ble nemlig klarert som vaktsjef fire måneder før han var kvalifisert, etter norsk og internasjonal lov, til maritimt sertifikat.

I FJÆRESTEINEN: Helge Ingstad sank i etter skadene den pådro seg i kollisjonen med en tankbåten «Sola TS» i Øygarden. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Seilte uten sertifikat

Etter den katastrofale ulykken har det skjedd endringer i Sjøforsvaret, spesielt rundt krav om erfaring.

Den nå tiltalte 33-åringen ble klarert som vaktsjef i april 2018, etter bare åtte måneder i stillingen «vaktsjef under opplæring».

Uken etter seilte han som fullverdig og selvstendig vaktsjef, på det som omtales som Forsvarets mest avanserte kampsystem. Men uten sertifikat.

Sertifikat for sjøfolk

Ifølge STCW – den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk – skal det ha gått minimum ett år etter endt maritim utdanning, eller ha minst 12 måneder fartstid, før man er kvalifisert til sertifikat.

Uavhengig av hvor fort et rederi – eller sjøforsvar – klarerer deg.

Sjøforsvaret plikter også til å følge disse reglene.

Fire måneder uten

Vaktsjefen på Helge Ingstad fikk med andre ord grønt lys fra Sjøforsvaret til å seile et skip han ikke hadde sertifikat på, i fire måneder.

Selv har vaktsjefen forklart til retten at han allerede i slutten av april hadde sin første seilas som vaktsjef.

– Sett bort fra noen helger, var vi da på sjøen frem til rundt 21. mai, sa 33-åringen.

I juni fikk han tilrettelagt arbeid på land, på grunn av en permisjon, ikke på grunn av manglende sertifikat.

– Vaktsjefen fikk sertifikat i juli 2018. Den våren seilte han et par uker som vaktsjef uten sivilt sertifikat.

Det bekrefter Michel Hayes, orlogskaptein og talsperson i Sjøforsvaret, i en e-post til TV 2.

Et avvik

– Dette er et avvik, og Sjøforsvaret har etter ulykken innført flere tiltak for å skape bedre oversikt og etterlevelse av kompetansekrav, skriver Hayes videre.

– Hvor vanlig var det at klarerte vaktsjefer kunne gå rett ut å seile - uten begrensinger og uten sertifikat?

– Offiserer godkjent som selvstendig vaktsjef og navigatør på Sjøforsvarets fartøy får umiddelbart ansvaret for sikker navigasjon som en del av et vaktsystem, sier Heyes.

Han understreker at skipssjefen om bord kontinuerlig risikovurderer hvilke vakter og aktiviteter den enkelte vaktsjef skal gjennomføre.

Mulig brudd på loven

På spørsmål om tiltaltes forsvarer, Christian Lundin, mener Sjøforsvaret her har brutt Skipssikkerhetsloven - ved å la vaktsjefen seile uten sertifikat - sier Lundin at det vil være naturlig for dem å først kommentere dette i hovedforhandlingen som nå pågår.

LOVBRUDD? Christian Lundin sier de først vil mene noe om Sjøforsvarets eventuelle brudd på Skipssikkerhetsloven i retten. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Men Havarikommisjonens delrapport konkluderer med at lav erfaring kunne bidra til økt risiko for feilvurderinger og ulykker, sier Lundin.

– Det ble også gitt anbefalinger om endringer i systemet som klarerte vaktsjefer og ny modell var på plass i 2019.

Ingen ekstern sensor

Det har også vært rettet kritikk mot fregattvåpenets «motvilje» til å la eksterne navigatører i Sjøforsvaret være med å klarere vaktsjefer på fregatt - i motsetning til på andre fartøy som ubåt, korvetter og stridsbåter.

ALLE ANDRE: Vaktsjefer på alle andre båter i Sjøforsvaret - som korvettene - må godkjennes av assessorer med assessorkurs. Dette slapp fregatt-vaktsjefer frem til 2019. Foto: Petter Brenni Gundersen/Sjøforsvaret

Slike sensorer kalles assessor. Når TV 2 spør hvem som var assessor da vaktsjefen ble klarert, svarer Sjøforsvaret at det var - etter Marinens gjeldende fagplan og metode - skipssjefen som klarerte vaktsjefen.

– Det var ingen krav til ekstern sensor før 2019, sier orlogskaptein Hayes.

Ingen oversikt

Hvor vanlig det har vært for fregattvåpenet å hasteklarere vaktsjefer, er vanskelig å svare på.

Sjøforsvaret sier nemlig at de ikke har statistikk over opplæringstid på vaktsjefer.

– Normal tid for Nansen-klassen var ett til to år, men det hendte med ujevne mellomrom at noen offiserer ble klarert som vaktsjef etter 8-11 måneder, sier Hayes.