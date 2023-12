Helge Ingstad-vaktsjefen dømt igjen: – Veldig skuffet

Saken oppdateres!

– Min klient mener det er urimelig at han skal straffedømmes når han gjorde så godt han kunne den natten, sier advokat Christian Lundin.

Han forsvarer den 34 år gamle tidligere vaktsjefen på fregatten KNM «Helge Ingstad.

FORSVARERE: Advokat Christian Lundin og Tom Sørum kommenterer dom i saken om Helge Ingstad. Foto: Gabriel Skålevik / NTB

Det har gått fem år siden en av norgeshistoriens største militærulykker til sjøs.

Bare et mirakel gjorde at ingen av de 137 om bord på fregatten mistet livet, da skipet kolliderte med tankskipet Sola TS i Hjeltefjorden utenfor Bergen.

Hendelsen og etterspillet har kostet milliarder. Etter årevis med undersøkelser, redegjørelser, rekonstruksjoner og etterforskning, pekte Riksadvokaten på én mann da tiltalen skulle tas ut - nemlig vaktsjefen på fregattbroen.

I mai ble den nå 34 år gamle mannen dømt til 60 dagers betinget fengsel, men tiltalte anket dommen.

Dette er dommen

I oktober og november gikk ankesaken i Gulating lagmannsrett, og nå er konklusjonen klar.

Der ble det klart at lagmannsretten opprettholder dommen fra tingretten, på 60 dagers betinget fengsel.

– Min klient er veldig skuffet. Han erkjenner at han begikk en feilvurdering, men mener det er uriktig at dette var en uaktsom handling i strafferettslig forstand, sier Lundin.

Lagmannsretten har vektlagt det samme som aktoratet - nemlig at vaktsjefen ikke orienterte seg, og undersøkte det lysende objektet i Hjeltefjorden nærmere.

Dette var da tankskipet Sola TS, men vaktsjefen har i sine forklaringer hele tiden hevdet at han var låst i en situasjonsforståelse der han ikke tenkte at dette kunne være et skip.

Under avslutningen av ankesaken ba statsadvokat Benedicte Høgseth om 120 dagers betinget fengsel.

Både hun og statsadvokat Magne Kvamme Sylta var helt klare på at vaktsjefen handlet uaktsomt i minuttene som ledet opp til kollisjonen.

AKTORAT: Statsadvokatene Benedikte Høgset og Magne Kvamme Sylta i Gulating lagmannsrett i forbindelse med ankesaken mot vaktsjefen på fregatten Helge Ingstad. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Noen av de viktigste poengene til påtalemyndigheten var at vaktsjefen ikke så i radar, ikke foretok kursendring da han ble bedt om det, og at han ikke gjorde nok for å kommunisere med omgivelsene via radioen.

«Triangel av skyld»

Forsvarerne ba derimot om frifinnelse og fritak for all skyld i saken.

De mente ulykken skyldtes en systemfeil og et triangel av skyld, der også ledelsen på tankskipbroen og trafikksentralen på Fedje var med på å forårsake ulykken.

Begge påstandene har tidligere blitt avvist av både trafikksentralen og tankskip-aktørene.

I mai 2022 ble Forsvarsdepartementet ilagt en foretaksstraff på 10 millioner kroner, som følge av ulykken. Både tiltalte og forsvarerne har hele veien ment at rettssystemet burde nøyd seg meg dette.

Riksadvokaten konkluderte også med at alle på broen handlet uaktsomt, men valgte likevel å tiltale kun den ene vaktsjefen.