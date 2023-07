UTE AV MØRKET: Tre ganger har det holdt på å gå galt for Helge Ferstad. Så fikk han et streif av håp. Foto: Håkon Sagen / TV 2

Helge Ferstad (59) var nær å bli en del av den dystre statistikken. Nå jobber han for mer forståelse rundt psykiske lidelser.

Tre offiserer åpner dørene på den militærgrønne bilen og slenger seg inn én etter én, klare for en ny øvelse.

Bak rattet sitter 21 år gamle Helge Ferstad. Praten går og latteren sitter løst, men ikke for Helge. For ham er samtalene og latteren i bilen bare bakgrunnsstøy.

AMPUTERT: Helge beskriver følelseslivet som amputert da han var dypt deprimert. Foto: Håkon Sagen / TV 2

Han stirrer tomt ut i luften, som om han bare var en forlengelse av girspaken og rattet. For hvert minutt som går, er han ett skritt nærmere døden.

For denne solfylte høstdagen skal være hans siste dag. Det har han lovet seg selv.

«Nå skal du aldri le mer»

I store deler av Europa har selvmordstallene gått betydelig ned de siste ti årene. I Norge derimot har tallene nærmest stått på stedet hvil.

610 mennesker. Så mange nordmenn tok livet sitt i 2022. Det er mer enn seks ganger så mange som dør i trafikken.

Helge forteller at det er vanskelig å beskrive hva som går gjennom hodet når man bestemmer seg for å ta sitt eget liv.

– For min del var følelseslivet helt amputert. Det eneste jeg tenkte var «Nå skal du aldri le mer. Nå skal du aldri prate mer». Det var heller en konstatering av at tiden er inne. Nesten en lettelse.

Tilbrakte et helt år inne

I Skodje, like utenfor Ålesund, ligger et rødt hus rammet inn av sunnmørske fjell og knallblått hav. Her bor Helge sammen med sin kone.

I gangen henger det et familiebilde.

FAMILIEN: Helge Ferstad (f.v), Kjellhaug Sørlie Ferstad og deres tre sønner. Foto: Håkon Sagen / TV 2

– Disse menneskene er mye av grunnen til at jeg lever i dag. De har stått ved meg alle de gangene jeg har gjort og sagt noe dumt, og det har det blitt mye av, sier Helge.

Som 23-åring ble Helge diagnostisert med bipolar lidelse type én. På grunn av sykdommen har store deler av livet som voksen vært preget av lengre dype depresjoner og manier.

– I de tyngste periodene har jeg tilbrakt hele år bare inne i mitt eget hus. Jeg har i liten grad klart å gå utenfor døren.

Det var først da Helge ble sendt inn i militæret som 20-åring at han opplevde det mørke og tomme rommet, som han kaller det. Men ensomheten skulle han imidlertid bli kjent med lenge før.

MYE Å SKJULE: Som liten gutt følte Helge at han hadde mye å skjule. – Det føltes ut som om alt var annerledes hjemme hos oss, sier han. Foto: Håkon Sagen / TV 2

– Som barn var jeg en blid og pliktoppfyllende gutt. Noen spurte til og med om de kunne få kjøpe de fine krøllene og det fine smilet mitt, forteller han.

Ifølge Helge fikk han mye ansvar som ung. Han måtte vokse opp fort.

– Jeg hadde en bror med en hjerneskade, som døde da jeg var liten. Min andre bror slet med bipolar lidelse, og tok sitt eget liv i en alder av 28 år.

Det kunne være ganske kaotiske tilstander hjemme hos Helge og familien, forteller han.

– Situasjonen krevde mye av både meg og foreldrene mine. Jeg husker at jeg ofte gjemte meg på rommet mitt fordi jeg var redd.

– Kan føle seg fanget

Ved en dyp depresjon vil personen ofte ha store vanskeligheter med å se sin egen situasjon på en realistisk måte, sier professor Lars Mehlum.

Han er leder for Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), og har jobbet med selvmord i over 30 år.

PROFESSOR: Lars Mehlum er blant annet professor i psykiatri og suicidologi ved Universitetet i Oslo. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Man klarer ikke å se noe annet enn det som bekrefter den negative selv- og virkelighetsforståelsen, og kjenner en sterk håpløshetsfølelse.

I tillegg kan man føle seg fanget i den vonde tilstanden. Håpet er vanskelig, og noen ganger umulig, å skimte.

– Man tror heller ikke at noe vil skje som vil kunne forandre noe eller at noen andre vil kunne være til hjelp. Ofte er det en sterk psykisk smerte til stede, en smerte som kan føles nærmest som en fysisk lidelse.

– En kraft til å ville leve



Etter Helges tredje selvmordsforsøk erfarte han det han beskriver som et streif av håp.

Han hadde små barn, en kone som elsket han, og bestemte seg dermed for å ta seg selv nakkeskinnet.

– Jeg banket på døra hos min tidligere arbeidsgiver og spurte om jeg kunne få noen enkle oppgaver. Etter hvert klarte jeg litt mer, og sånn fortsatte jeg. Til slutt kjente jeg på mer og mer mestring.



I over 20 år har han klart å holde de mørkeste tankene på avstand.

VANSKELIG: Et av de vanskeligste valgene Helge tok var å komme seg ut i jobb igjen. Foto: Håkon Sagen.

– I tillegg til en følelse av mestring har min kone vært utrolig viktig. Selv om jeg ikke alltid har sett eller følt det, har hun gitt meg en kjærlighet som har gitt meg en kraft til å ville leve.



Nå ønsker han å bruke sine erfaringer til å gjøre livet mer attraktivt enn døden, for folk med selvmordstanker.

Gjennom å holde foredrag for studenter, og utgi sin første bok, håper han på å skape mer forståelse rundt psykiske lidelser.

– Jeg tror vi aldri kommer til å bli kvitt selvmordsproblematikken, men med mer forståelse og medmenneskelighet tror jeg vi kan komme langt.

– Det er ved å oppleve at man blir elsket at man får lyst til å komme tilbake til livet, sier Helge.