– Vi kan ikke vente på at velgerne skal forandre seg; at det én dag plutselig skal gå opp et stort lys for folk og at de strømmer tilbake til partiet. Det er Arbeiderpartiet som må forandre seg, sier Helga Pedersen.

Søndag trakk hun seg som kandidat til bli Aps partisekretær på landsmøtet kommende fredag.

– Tid for selvransakelse

Mandag ettermiddag holdt hun tale på Arbeidernes dag 1. mai på Miljøbygget i Tana kommune i Finnmark.

– Arbeiderpartiet er i en veldig vanskelig situasjon, med en rekke målinger under 20-tallet og helt ned til 15 prosent. Det vil ikke gå over seg selv, sier Pedersen, og legger til:



– Det er tid for selvransakelse. Vi må erkjenne at partiet er i krise. Vi må møte befolkningen med ydmykhet og respekt, og lytte til det folk prøver å si til oss gjennom meningsmålingene, sier hun.

Ønsker diskusjon

I talen tar hun et kraftig oppgjør med partikulturen i Arbeiderpartiet nå, og ber partiledelsen lytte mer til grasrota i partiet.

– Arbeiderpartiet har over 48.000 medlemmer som kan fortelle hva som rører seg; hva som fungerer og hva som absolutt ikke gjør det. Partiorganisasjonen må inviteres til å diskutere hvorfor vi er der vi er og hva som må gjøres, sier Pedersen.

Hun viste til at mange har kontaktet henne de siste ukene og gitt tydelig uttrykk for at de ønsker mer takhøyde i partiet.

TRAKK SEG: Helga Pedersen, her på sitt ordførerkontor på Tana rådhus. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Det er en diskusjon som partimedlemmene er veldig klar for vil jeg si, basert på de veldig mange meldingene jeg har fått fra partifolk i mange forskjellige miljø over hele landet de siste ukene, sier Pedersen.

– Det kan ikke Ap leve med

Tana-ordføreren sier partiet må skape rom for at folk vil ta på seg verv og at folk kan være uenige.

– Arbeiderpartiet må være det trygge og gode fellesskapet der det å rekke opp hånda ikke bare er mulig. Det skal applauderes. Alternativet - i beste fall – er at folk tar ut engasjementet sitt på Facebook eller i andre partier. I verste fall resignerer de, setter seg på gjerdet. Da blir politikken en tilskuersport i stedet for deltakersport. Det kan ikke Arbeiderpartiet leve med, sier Helga Pedersen.