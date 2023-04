Bare timer etter at Helga Pedersen hadde tatt den endelige beslutningen om å stille til kampvotering som partisekretær i Arbeiderpartiet, skal hun ha blitt oppringt av Jonas Gahr Støre. Innholdet i samtalen førte til at hun trakk seg, forteller kilder til TV 2.

INGEN KOMMENTAR: TV 2 har snakket med en rekke kilder som kjenner til Helga Pedersens begrunnelse for ikke å stille, og kan nå avsløre at Pedersen lørdag kveld fikk en uventet og dramatisk telefon fra Jonas Gahr Støre. Foto: Gorm Røseth / TV 2 og Sverre Saabye / TV 2

– Jeg har ingen kommentar til det.

Slik svarer Helga Pedersen på spørsmålene om hvorvidt det var partileder Jonas Gahr Støre som presset henne til å trekke kandidaturet sitt søndag morgen.

TV 2 har snakket med en rekke kilder som kjenner til Helga Pedersens begrunnelse for ikke å stille, og kan nå avsløre at Pedersen lørdag kveld fikk en uventet og dramatisk telefon fra Jonas Gahr Støre.

Bestemte seg for å stille

Pedersen, som til daglig er ordfører i Tana kommune i Finnmark, hadde lørdag ettermiddag rådslagning med sine aller nærmeste støttespillere for å vurdere om hun faktisk skulle stille til kampvotering på landsmøtet om partisekretær-vervet mot Kjersti Stenseng, og i tilfelle når og hvordan en slik lansering skulle skje.

På det telefonmøtet besluttet Pedersen, ifølge kildene, at hun ville stille og at hun skulle annonsere dette i et fra før av avtalt intervju med TV 2 søndag ettermiddag. Der skulle Pedersen kommentere en meningsmåling.

TV 2 var ikke kjent med Pedersens intensjon om å annonsere sin beslutning om å ta kampvotering i intervjuet.

Telefon fra Støre

Få timer senere, omtrent klokken 18.30, skal hun altså ha fått en telefon fra Støre. Ifølge TV 2s kilder skal Pedersen da i fortrolighet ha informert Støre om at hun ville stille som kandidat og at hun søndag ville gå ut og annonsere dette i flere medier, deriblant TV 2.

Budskapet fra Helga Pedersen skal ikke ha blitt godt mottatt av Jonas Gahr Støre, ifølge TV 2s opplysninger.

Ifølge TV 2s kilder skal Støre ha gitt klart uttrykk for at han var negativ til Pedersens kandidatur. Overfor sine støttespillere har Pedersen i etterkant gitt uttrykk for at samtalen gjorde et dypt inntrykk på hennes vurdering av hvordan et eventuelt samarbeid i en partiledelse med Støre ville blitt, forteller TV 2s kilder.

RINGTE: Helga Pedersen skal ha fått en fortrolig telefon fra Jonas Gahr Støre. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Samtalen ble avsluttet etter rundt et kvarters tid, ifølge TV 2s opplysninger.

Lekkasje i mediene

Til sine støttespillere skal Pedersen sent lørdag kveld ha gitt uttrykk for at hun etter samtalen likevel var innstilt på å stille til kampvotering mot Stenseng, ifølge TV 2s kilder.

Men så, fire timer etter at samtalen med Støre var avsluttet, publiserte Dagbladet klokken 22.50 en nyhetssak der de beskrev «rykter» i Arbeiderpartiet og fagbevegelsen om at Pedersen søndag ville lansere sitt kandidatur i et intervju. Altså, de samme opplysningene som Pedersen i all fortrolighet skal ha gitt Støre tidligere på kvelden.

Søndag morgen holdt Pedersen på nytt et møte med noen av sine mest fortrolige støttespillere og diskuterte hvordan hun skulle forholde seg til situasjonen. Hennes støttespillere stilte da spørsmål ved hvordan disse opplysningene fra en fortrolig samtale kunne ha havnet i Dagbladet.

Pedersen skal da ha gitt uttrykk for at usikkerheten knyttet til om lekkasjen kom fra samtalen med Støre, sammenholdt med motstanden hun opplevde forøvrig fra det sentrale partiapparatet, gjorde det umulig for henne å opprettholde kandidaturet, forteller TV 2s kilder.

Jonas Gahr Støre vil ikke kommentere denne saken.

Ville lansere benkeforslag

Like etter klokken 9.30 kontaktet Pedersen lederen i Finnmark Arbeiderparti, Kristina Hansen, og informerte om at hun ikke ville stille som kandidat.

Etter at TV 2 søndag formiddag kunne sprekke nyheten om at Helga Pedersen likevel ikke ville stille til kampvotering, fortalte flere medier, deriblant Dagbladet, at det skulle ha skjedd som følge av at Finnmark Ap ikke ville støtte henne.

Men ifølge lederen for Finnmark Aps landsmøtedelegasjon, Linda Randal fra Sør-Varanger, er ikke disse opplysningene riktige. Ifølge Randal var det hun som hadde bedt om at styret i Finnmark Ap måtte avholde et ekstraordinært styremøte søndag klokken 10 – i forkant av at Pedersen ville lansere sitt kandidatur.

VILLE ÅPNE DØREN: Ordfører Helga Pedersen i Tana. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Bakgrunnen var ifølge Randal det motsatte av opplysninger i andre medier: Randal ønsket å skaffe seg ryggdekning for at hun, på vegne av fylkeslaget, kunne legge frem benkeforslag på Helga Pedersen på landsmøtet.

– Som leder av Finnmark Aps landsmøtedelegasjon ønsket jeg å være forberedt hva som kunne skje i landsmøtesalen. Derfor ba jeg leder Kristina Hansen om å innkalle til et styremøte i fylkespartiet for å få råd og berede grunnen for at jeg, på vegne av Finnmark Ap, kunne legge frem forslag på landsmøtet på Helga Pedersen som partisekretær. Kort tid før møtet fikk jeg derimot beskjed om at Helga Pedersens kandidatur var trukket, sier Linda Randal til TV 2.

– Kjenner du deg igjen i at møtet ble avholdt fordi det ikke var støtte til Helga Pedersen?

– Jeg vet hva som faktisk skjedde og hva som faktisk var min intensjon med møtet. Jeg kjenner meg ikke igjen i den versjonen der, sier Randal.

På Facebook skriver lederen i Finnmark Ap, Kristina Hansen, dette om hva som skjedde søndag morgen i fylkeslaget:

«Skjerp dokker Dagbladet! Dette er misvisende overskrift og framstillingen av at Helga skal ha fått beskjed hos noen i eget fylke er helt og direkte feil. Helga har selv besluttet at hun ikke var kandidat, noe styret i Finnmark AP har tatt til etterretning. Alle spekulasjoner om flertall og mindretall i styret i Finnmark AP forblir bare spekulasjoner. Vi har ikke behandlet en slik sak, fordi Helga hadde trukket sitt kandidatur.»

Hansen bekrefter overfor TV 2 at Helga Pedersen ringte henne søndag morgen og meddelte henne at hun ikke stilte som kandidat.