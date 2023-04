Helga Pedersen til TV 2: Stiller seg til disposisjon som partisekretær

– Vi har opprinnelig støttet Bjørnar Skjæran. Men når verden nå har endret seg, så er det helt åpenbart at Finnmark Arbeiderparti støtter at vår Helga Pedersen skal bli partisekretær. Det er en fantastisk mulighet for Finnmark og for Arbeiderpartiet, sier styremedlem Wenche Pedersen i Finnmark Ap til TV 2.

Hun sier at Helga Pedersen har opplyst at hun stiller seg til disposisjon for å bli partisekretær.

– Hvis flertallet i valgkomiteen ønsker henne, så stiller Helga seg til disposisjon, sier Pedersen.



Til TV 2 bekrefter Helga Pedersen dette.

– Ja, det stemmer, sier Helga Pedersen til TV 2.

Styret i Finnmark Ap hadde møte i går kveld der saken ble diskutert.

– Våre folk i valgkomiteen har forfektet vårt syn. Derfor hadde jeg behov for at vi måtte melde at dersom det er den minste mulighet for å få helga som partisekretær så må det være vår førsteprioritet. Det har styret i Finnmark Ap nå meddelt vår representant i valgkomiteen, Sigurd Rafaelsen, sier Wenche Pedersen.

– Hun har et klokt hode, er godt likt, men hun har også politisk teft og organisatorisk innsikt. Hun har også minoritetsbakgrunn. Jeg har forstått at det er flere fylkeslag som har tenkt på den muligheten. Da er det ekstremt viktig at de får beskjed.

– Det vil bli en stor fornyelse?

– Ja, og det er det som trengs nå. Jeg har lenge ment at det ikke vil være nok å bare fornye én person i partiledelsen, sier Wenche Pedersen.

Stolt og glad

Finnmarks stortingsrepresentant Runar Sjåstad sier Pedersen er en sterk kandidat til partiledesen.

– Jeg synes det er kjempespennende og er stolt og glad over at en egnet politiker fra mitt hjemfylke blir lansert og stiller som kandidat, sier Sjåstad.



TV 2 har tidligere meldt at valgkomiteen heller mot å vrake Bjørnar Skjæran som nestleder, og med Kjersti Stenseng som partisekretær ville Ap i så fall stå uten en person fra Nord-Norge i ledelsen hvis ikke en ny person fra nord kommer inn.

– Det er kjempeviktig at det er representasjon fra hele landet. Det er ikke en kvalifikasjon i seg selv at du er fra Nord-Norge, men det gir en ekstra tyngde at du kjenner landsdelen, sier Sjåstad.

Han understreker at Pedersen tidligere har vært nestleder i Ap.

– Hun har erfaring og vist at hun evner å tenke på landsdelen og gjøre en jobb for hele landet, sier stortingsrepresentanten.