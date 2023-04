Helga Pedersen til TV 2: – Jeg stiller ikke som kandidat til å bli partisekretær

– Jeg har bestemt meg for at jeg ikke stiller som kandidat til å bli partisekretær, sier Helga Pedersen til TV 2.

Hun sier beslutningen ble tatt søndag morgen.

– Jeg er utrolig glad for all støtten jeg har fått i partiorganisasjonen og alle oppfordringer som har kommet fra hele landet om at jeg måtte stille. Jeg anser at jeg ville hatt en rimelig god mulighet til å vinne en kampvotering på landsmøtet, men at jeg ikke ville hatt tilstrekkelig støtte i det arbeidet som kommer etter landsmøtet. Derfor trekker jeg meg, sier Pedersen.



– Har du fått beskjed av Jonas Gahr Støre om å trekke deg?

– Jeg har ingen kommentar til det, sier Helga Pedersen.

– Hva mener du med at du ikke hadde hatt støtte?

– Det er jo to mulige kandidater for landsmøtet. Og jeg mener at når det er uenighet i partiet, så er det prinsipielt riktige i partiet å ta en votering og gjøre det på den måten. Men for at en partisekretær skal kunne gjøre jobben på en skikkelig måte, så må man kunne ha et godt samarbeid med alle i partiet. Og slik det ser ut nå, så ser det ut til at jeg ikke ville hatt tilstrekkelig støtte til å gjøre den jobben som jeg ville ha ønsket å gjøre som partisekretær, sier Pedersen.

– Hvem er det du ikke skulle kunne ha samarbeidet med?



– Det vil jeg ikke gå nærmere inn på. Jeg opplever at jeg ville hatt en rimelig mulighet til å vinne en votering, men ikke tilstrekkelig støtte til å kunne gjøre den jobben som en partisekretær skal gjøre og kunne samarbeide godt med alle deler av partiet.

Jonas Gahr Støre har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser om saken.

– Lei meg

Ordfører Wenche Pedersen (de to er ikke i slekt, journ. anm.) i Vadsø sier hun tar nyheten med stor skuffelse.

– Jeg er veldig, veldig lei meg. Jeg tror partiet ville vært tjent på å ha åpne diskusjoner om personer, sier hun.

Hun får støtte av leder i Hamar Arbeiderparti, Hilde Nyutstumoen.

– Det er synd at Pedersen ikke stiller, sier hun til TV 2.

Ap-styret i Innlandets største by ba valgkomiteen i Ap om å finne en ny partisekretær, og viste til at Stenseng har sittet som partisekretær i åtte år.

Styret i Hamar Ap foreslo i stedet Pedersen.

Drar på landsmøtet

Arbeiderpartiets landsmøte begynner torsdag og valget av partiledelse skjer fredag ettermiddag. Helga Pedersen sier hun kommer på landsmøtet uansett.

– Jeg skal delta på landsmøtet og jeg er jo ordførerkandidat i Tana Ap. Jeg håper og tror at Tana Ap blir glad og fornøyd i dag, sier Pedersen.



Valgkomiteen har enstemmig innstilt Kjersti Stenseng til en ny periode som partisekretær. Men det skjedde ikke uten dramatikk. TV 2 kunne tidligere denne uken fortelle at Stenseng vant sitt gjenvalg med kun én stemmes overvekt i valgkomiteen.