Helga Pedersen om Støre-telefonen: – Klart den bidro til at jeg trakk meg

TANA BRU (TV 2) Helga Pedersen bryter tausheten om telefonsamtalen hun fikk fra Jonas Gahr Støre lørdag kveld og bekrefter at innholdet i den fikk henne til å trekke seg som kandidat til partisekretær i Ap.

FIKK UVENTET TELEFON: Ordfører Helga Pedersen i Tana, her i intervju med TV 2 på 1. mai. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Jonas har jo bekreftet at den samtalen fant sted, og det kan jeg også bekrefte at den gjorde. Jeg tror ikke jeg vil gå inn på noen detaljer fra den samtalen, sier Helga Pedersen til TV 2.

Mandag formiddag gikk Støre ut og fortalte om samtalen, som TV 2 kunne avsløre søndag kveld. Men Støre mener det var en «god» samtale uten noen form for press fra hans side.

– Føler du at du presset henne?

– Nei, det gjorde jeg overhodet ikke. Vi kjenner hverandre godt og snakker godt sammen, og så synes jeg at forklaringen hun har gitt om det som har ledet til hennes avgjørelse står seg godt, sa Støre til TV 2.

Støre bidro til at hun trakk seg

På Miljøbygget i Tana bru arrangerte ordfører Helga Pedersen og Tana Arbeiderparti 1. mai-markering med Pedersen selv som hovedtaler.

I et intervju med TV 2 forteller Pedersen nå selv hvilke direkte følger oppringningen fra Jonas Gahr Støre fikk på hennes kandidatur som partisekretær.

– Støre sier han overhodet ikke presset deg. Er det også ditt inntrykk?

– Jeg har ikke lyst til å karakterisere hverken tone eller innholdet i den samtalen. Men det er klart at den bidro til at jeg trakk meg fra å stille til votering på landsmøtet, sier Pedersen.

TRAKK SEG: Helga Pedersen arrangerte 1. mai-markering i Tana bru mandag. Her henger hun opp flagg med Arbeiderpartiets roselogo på utenfor Miljøbygget i sentrum av kommunen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Taus om forholdet til Støre

– Var det ikke en hyggelig samtale?

– Jeg har ikke lyst til å beskrive hverken tonen eller innholdet i den samtalen. Jeg oppfatter at det var en fortrolig samtale.

– Hvordan vil du beskrive relasjonen din til Jonas Gahr Støre nå da?

– Jeg tror ikke jeg skal gå inn på detaljer om det heller. Jeg er jo innstilt på at jeg fra min posisjon som ordfører skal samarbeide med hele ledelsen og resten av partiet.

Pedersen, som fra 2007 til 2015 var nestleder i Arbeiderpartiet skal fortsatt delta på landsmøtet i Ap denne uken, men nå kun som gjest og ikke som kandidat til noe toppverv.

– Hvordan føles det nå at du tok den beslutningen i går?

– Det var en krevende beslutning å ta med mye tankeprosess rundt det. Men når beslutningen er tatt, så er den tatt. Da må man se fremover.

Pedersen: Grasrota vil ha debatt

Helga Pedersen skal nå fortsete arbeidet som ordfører i Tana og stiller til gjenvalg som Arbeiderpartiets ordførerkandidat i kommunen ved høsten kommune- og fylkestingsvalg.

FORTSATT AP-ORDFØRER: Helga Pedersen stiller til gjenvalg som ordfører i Tana for Arbeiderpartiet. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Jeg har fått veldig mange tilbakemeldinger fra partimedlemmer som synes det var synd at jeg ikke ville stille. Men jeg har også fått meldinger fra en del tanaværinger som var kjempeglade for at det ikke ble noe av! Hehe



– Hvilket ansvar føler du at du har for all den støtten du fikk?

– Det engasjementet som har vært i denne saken viser at det er et sterkt ønske fra Aps medlemmer og folk som står oss nær til å diskutere Arbeiderpartiets sin situasjon, sier Helga Pedersen.