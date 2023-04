– Det er jo veldig hyggelig! sier Helga Pedersen når TV 2s fotograf møter henne på rådhuset i Tana kommune i Finnmark.

Hun bekrefter at hun er kandidat til å bli ny partisekretær i Ap.

– Hvis det er sånn at partiet tenker at de vil benytte seg av mine tjenester, så stiller jeg selvfølgelig opp for det.

Pedersen er tidligere blitt spilt inn i valgkomiteen, men ble ifølge TV 2s kilder lagt til side i et tidligere møte. Nå er hun aktuell igjen etter at Finnmark Ap lanserte henne torsdag.

– Det er veldig mange som har spurt om jeg vil stille opp for partiet, og i den situasjonen som partiet befinner seg i nå, så tenker jeg at man får stille opp hvis det er ønske om det, sier Pedersen, og legger til:

– Så er det jo selvfølgelig opp til valgkomiteen å ta stilling til hvem de vil ha, og hvordan de ønsker å sette sammen den nye partiledelsen og det nye sentralstyret.



Statsråd for Stoltenberg

Pedersen var nestleder i Ap fra 2007 til 2015, da hun valgte å flytte tilbake til hjemstedet Tana med familien.

Pedersen var parlamentarisk leder for Ap i Stortinget, fiskeri- og kystminister i Jens Stoltenbergs regjering fra 2005 til 2009 og fylkesordfører i Finnmark fra 2003 til 2005. Hun var også enstemmig innstilt som sametingspresident av Ap, men trakk seg.

Nå er hun igjen et hett navn i Ap - denne gangen som en mulig ny partisekretær.

– Hva kan du tilføre Arbeiderpartiet ved å gå inn som partisekretær?

– Nå er partiet i en veldig krevende situasjon, og da tenker jeg at vi får bidra der vi best kan bidra. Jeg stiller opp der partiet ønsker å bruke meg, og så får det bli opp til valgkomiteen å vurdere hva slags folk og hva slags egenskaper de ønsker å ha inn i sentralstyret, sier hun.

Populær blant velgerne

Helga Pedersen er også svært populær blant Aps velgere. I en måling Kantar utførte for TV 2 i april svarte rundt 57 prosent at de mener Helga Pedersen bør bli med i partiledelsen. Dagens partisekretær var kun ønsket av 33 prosent, og nær halvparten av Aps velgere i målingen svarte at Stenseng ikke bør bli med i ledelsen. For Pedersen var tilsvarende kun 24 prosent negative til hennes inntreden i ledelsen.



– Har du fått noen reaksjoner fra Ap rundt om i landet på at du stiller?



– Det har vært et stort engasjement rundt dette over tid. Alle har registrert at det er ulike syn på hvordan det nye sentralstyret og hvordan ledelsen skal settes sammen for fremtiden. Det er nok ulikt syn på det, og det tenker jeg vi legger i valgkomiteen og Peggy Hessen Følsvik sine hender.

ORDFØRER: Helga Pedersen, ordfører i Tana Foto: Sverre Saabye

Ordfører i Vadsø og styremedlem i Finnmark Ap, Wenche Pedersen, gikk ut med støtten til Pedersen etter at det kom fram at dagens nestleder Bjørnar Pedersen kan bli vraket av valgkomiteen til fordel for næringsminister Jan Christian Vestre.

– Nord-Norge viktig for Ap

Det har tradisjonelt sett vært en person fra Nord-Norge med i Aps partiledelse, og veien kan dermed ligge åpen for Pedersen, selv om dette ikke er noen bestemt regel.

– Hvor viktig mener du det er at Nord-Norge er representert i ledelsen?



– Jeg tenker det er veldig viktig. Nord-Norge er viktig for Arbeiderpartiet, og Arbeiderpartiet er veldig viktig for Nord-Norge. Og så må selvfølgelig valgkomiteen vurdere hvordan man veier de ulike hensynene opp mot hverandre, sier Pedersen.

Hun er en svært profilert politiker i Finnmark, og har vært ordfører i Tana siden 2019.

– Hva sier de i Tana når de hører at du er villig til å stille opp som partisekretær?

– Nå er det foreløpig et forslag om det, og det vil sikkert variere mellom glede og sorg, men man skal verken ta glede eller sorg på forskudd, ler Pedersen.