Helga Pedersen om Ap-krisen: – Drukner det gode i det dårlige

– Jeg tror ikke det finnes et enkelt svar på det spørsmålet. Hadde det vært det, så hadde vi hatt mye høyere målinger enn det vi har nå, sier Helga Pedersen.

Hun tar imot TV 2 på Tana bru i hennes hjemkommune Tana i Finnmark for besøk og omvisning i det vakre viddelandskapet.

Pedersen, som var Ap-nestleder fra 2007 til 2015, fiskeri- og kystminister fra 2005 til 2009 og fylkesordfører i Finnmark fra 2003 til 2005 er igjen et hett navn i Ap - denne gangen som en mulig kandidat som ny partisekretær.

Vil ha Helga-comeback

Flere lokallagsledere i Ap har tatt til orde for at Pedersen bør være en kandidat valgkomiteen vurderer, dersom ikke Kjersti Stenseng skal få fortsette etter å ha sittet i åtte år som Aps partisekretær.

TANA BRU: Helga Pedersen viser frem den 260 meter lange skråkabelbroen over Tanaelven. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Jeg ønsker ikke å kommentere det noe nærmere og ønsker ikke å å delta i de diskusjonene som som handler om ledelsen. Det har jeg full tillit til at valgkomiteen tar seg av, sier Pedersen.

– Men i en gitt situasjon, hvis det skulle være behov for deg og du blir spurt, vil du vurdere å stille da?

– Hypotetisk situasjon og og hypotetiske spørsmål tenker at jeg ikke skal bruke kreftene på å tenke på eller eller svaret på, sier Pedersen, med et smil om munnen.

Ble spesialinvitert

Da Pedersen satt i partiledelsen hadde Ap en oppslutning på jevnt over 30 prosent, både i valg og på målingene (med unntak av kommunestyrevalget i 2007 da Ap fikk 29,6 prosent). På snittet av målingene for mars har partiet fattige 17,2 prosent - det laveste noen gang registrert på tallknusernettstedet Pollofpolls.no.

Fredag for en drøy uke siden var Pedersen spesialinvitert til å holde foredrag for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, partikontor og regjeringsapparat på et seminar i Drammen om den dype krisen partiet står i og om veien ut av den.

KLAR BESKJED: Helga Pedersen, her på ordførerkontoret på Tana rådhus - med et maleri av Tanaelven på veggen bak. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Hun peker på måten regjeringens arbeidsprosesser som en mulig propp i systemet som står i veien for å få oppmerksomhet om Aps beste valgkampsaker.

– Det er jo ikke sånn at regjeringen ikke leverer resultater. Det gjør man, og for vår del her i Tana så kan vi jo se frem til gratis barnehage til høsten. Flyprisene på kortbanenettet er halvert. Og folk får pensjon fra første krone, så det er jo mange saker som det blir levert utrolig bra politikk på, sier Pedersen, og legger til et «men»:

– De blir overskygget av at det er en del vanskelige saker som ikke blir løst og som ikke blir løst fort nok. Og da drukner det gode i det dårlige, sier Pedersen.

Dytte litt mer på

Hun sier de mange problemsakene regjeringen - mer eller mindre selvforskyldt - har fått i fanget gjør det vanskelig for Arbeiderpartiet å komme på offensiven.

– I noen saker kan man dytte litt mer på, enten det handler om laksen i Tanaelva eller å få gjort opp boet etter Fosen-dommen. Det handler om å gi rom for de store brede diskusjonene som samfunnet trenger og de sakene som det er viktig for regjeringen å vise befolkningen at man faktisk leverer på, sier Pedersen.