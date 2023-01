Fredag veltet en tårnkran over Melhustorget kjøpesenter i Trøndelag.

En person er død og to har fått mindre skader etter hendelsen. Ingen befant seg i kranen da den veltet.

Kjøpesenteret har fått store materielle skader. Politiet melder at det er kraftig vind på stedet.

– Skjønte ikke hva det var

Anne Berit Rønning har jobbet på kjøpesenteret i 23 år. Klokken var litt over ni da hun opplevde sjokket.

– Jeg sto med en kunde da det kom et brak uten like. Jeg skjønte ikke hva det var. Jeg har aldri hørt noe sånt før, sier en tydelig preget Rønning til TV 2.

– Hele senteret ristet, legger hun til.

Deretter la de på sprang ut av kjøpesenteret.

Hør Rønning fortelle om de dramatiske minuttene:

– Jeg har aldri vært borti noe sånt før. Det var akkurat som om tak og vegger flyttet på seg.

Først da hun kom seg på utsiden, skjønte hun hva som hadde forårsaket braket.

– Da jeg kom ut, så jeg på min venstre side at det lå en kran på skrå over bygningen, sier Rønning, som fortsatt er skjelven når TV 2 snakker med henne.

– Skal være støttende

Melhus-ordfører Jorid Jagtøien forteller at de har hatt et møte med kriseledelsen i kommunen, og at det er satt krisestab for de som befant seg i kjøpesenteret under kranvelten.

TV 2 snakket med henne før det ble kjent at én person er død som følge av kranvelten.

– Heldigvis, kan man si, skjer dette på et tidspunkt der det ikke var stor trafikk på kjøpesenteret, men vi vet at mange tar morgenkaffen sin der. Og så er det jo sideveier med mye trafikk på morgenen. Det er alvorlig.

– Det er mange som ikke kan gå tilbake til jobben sin med det første, og som får en usikker tid fremover. Det er veldig mye som skal foregå fremover. Vi skal bidra på de områdene vi kan som kommune, og være støttende.

SJOKK: Ordfører i Melhus kommune, Jorid Jagtøien, i samtale med Anne Berit Rønning. Foto: Heidi Venæs/TV 2

– Forferdelig

Til TV 2 opplyste prosjektleder John Olaf Solstad i entreprenøren Hent, som er i gang med å bygge nye Melhustorget, at det er snakk om en 50 meter høy bygningskran som har meid inn i bygningen.

Innsatsleder sier at de foreløpig ikke kan si noe om hvorvidt kranen var festet godt nok med tanke på den sterke vinden i området.

– Det er helt forferdelig å få det budskapet, sa han og la til at det er første gang han har hørt at en kran har veltet.