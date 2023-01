Hele retten skal ut på fregatten

Øygarden 20181112.KNM Helge Ingstad ved skadestedet i Øygarden etter fartøyet i forrige uke kolliderte med et tankskip og fikk store skader.Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen / NTB

Formålet med befaringen er å danne seg et bilde av hva som utspant seg på broen da KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS natt til 8. november 2018.

Forsvaret ville kjøre båt

– Det er en befaring som først og fremst er ønsket fra retten og forsvarernes side, og det er fordi de ønsker å se innsiden av en fregatt, sier aktor Benedikte Høgseth til NTB.

Advokatene Christian Lundin og Tom Sørum (t.h.) og statsadvokat Benedikte Høgset under rettssaken mot vaktsjefen på fregatten KNM Helge Ingstad i Hordaland tingrett. Foto: Marit Hommedal / NTB

Under innledningsprosedyrene i retten mandag var situasjonen på broen på fregatten forut for kollisjonen med tankskipet klokka 4 om natten et stort tema.

– Vi foreslo en befaring som handlet om å dra ut med en fregatt på kvelden og bli med i to timer. Da får du sett samspillet mellom de forskjellige aktørene på broen. Du får sett og observert dette med andre fartøy, lanternebruk og så videre, sier forsvarer Christian Lundin til NTB.

Hordaland tingrett gikk derimot ikke inn for forsvarernes forslag, men gikk med på å reise ut for å selv se hvordan broen på en av Forsvarets fregatter ser ut.

Broen og det totale bildet

Under første rettsdag var aktørene i stor grad enige om hendelsesforløpet før milliardforliset. Men helt uenige i hvor stort ansvar vaktsjefen hadde. Aktor sa hans uaktsomhet var den dominerende og utløsende faktor.

Lundin sa at alt som kunne gå galt rundt vaktsjefen, gjorde det, og at han selv var et lite bidrag i det store bildet.

– Det er et meget sammensatt årsaksbilde som førte til ulykken. Aktor ønsker å isolere saken og stille seg på broen på Ingstad og bli der. Vi vil se det totale bildet, sier Lundin.

– Vi ønsker å belyse hele hendelsesforløpet. Men det er viktig å skille mellom ting som er påpekt og egnet til å forebygge at dette skjer i framtida, og hva som forårsaket ulykken, sier aktor Høgseth.

Lundin sier han har to viktige poenger å få fram i rettssaken. Det ene er å forklare feilene som gjorde at vaktsjefen lenge trodde Sola TS var et fast objekt og ikke en båt.

– Og å få fram at både Sola TS og Fedje ikke gjorde jobben sin. Så har vi Sjøforsvaret som system som også Riksadvokaten har kritisert, og som har fått en foretaksstraff, sier han.

Objektiv vurdering

Lundin sier han ikke har noen spesielle tanker rundt detaljene om befaringen.

– Det blir en objektiv vurdering der vi får se hvordan en bro på en fregatt ser ut. Det er ikke lagt opp til at den tiltalte vaktsjefen skal forklare seg i detalj ute på broen, sier Lundin.

Det hadde nettopp vært vaktskifte, og den av mannskapet som skulle holde utkikk på styrbord siden av fregatten, hadde gått for å spise. Først to minutter før kollisjonen med tankskipet kom soldaten tilbake på post. Da var avstanden mellom de to skipene så liten at det uansett ville vært vanskelig å unngå kollisjonen.

Samtidig pekte forsvarerne på flere feil som ble gjort på broen.

Aktoratet mener derimot å ha svært gode grunner til hvorfor nettopp vaktsjefen på KNM Helge Ingstad må stilles til ansvar for kollisjonen. Konsekvensen førte til at det norske sjøforsvaret i overskuelig framtid vil være én fregatt i manko.