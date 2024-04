Hele Norge får fint vær: – Gjelder å nyte sola nå

Uka startet med knallvær i Oslo, og både hovedstaden og andre norske byer er på vei ut av vinterdvalen. Mandag var det fullt av folk i parker, handlegater og langs sjøen i Oslo.

For Østlandets del ser finværet ut til å vare hele uka, mens resten av landet ikke har det så mye verre.

– Onsdag og særlig torsdag ser det rett og slett ut til å bli pent vær i hele landet. Det kan være en sky eller to på himmelen, men det er fordi sola skinner, bakken blir varm og skyer blir skapt, sier vakthavende meteorolog Olav Erikstad i StormGeo til TV 2.

Det er ikke helt sommertemperaturer, men rundt 10 grader i solveggen fra Sørlandet og opp til Trondheim er langt fra vinterkulda vi har bak oss.

UTEPILS: Det gjelder å nyte finværet mens det er her - neste uke kan bli verre. Foto: Lage Ask / TV 2

Usikkert neste uke

Neste uke kan bli verre.

– Generelt ser det ut til at neste uke blir preget av mye lavtrykksaktivitet i Norden. Modellene våre gir ulike svar. Neste uke er værbildet usikkert, så det gjelder å nyte det fine været nå når vi kan, sier Erikstad.

Det er i Nord-Norge det er størst fare for at det blir regnfullt neste uke. Denne uka får imidlertid også Nord-Norge finvær.

– Både Midt-Norge og Nord-Norge ser ut til å få bra vær framover, både denne uka og inn i helgen. Det kan komme noen byger, men det blir en del sol og ikke gjennomgående dårlig, sier Erikstad.

Unormalt finvær

På Vestlandet er det ventet regnvær på fredagen.

– Det kan bli litt gråvær og byger på Vestlandet i helgen, men jeg tror ikke det blir så mye, sier Erikstad.

For Østlandets del er det egentlig helt unormalt at det blir finvær denne uka. Det skjer samtidig med at det kommer et lavtrykk i Skagerak, noe som gir østavind.

– Det er akkurat det som pleier å gi verst vær på Østlandet. Så det ser ut til at vi kan sole oss i glansen av et unntakstilfelle og at det pene været holder seg, selv om det kommer vind fra øst, sier Erikstad.

SOLSKINN: Det kommer til å bli solskinnsdager i Bergen også. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Kan bli varmt i frakken

Det ser også ut til at helgen kan bli fin på Østlandet.

– Det kan kanskje komme litt nedbør, men jeg har ikke så mye tro på det. Lørdag og søndag tror jeg blir ganske fine, sier meteorologen.

For Sørlandets del ser det ut til å bli et skille: Vest for Kristiansand ligner værprognosene på Vestlandet, mens for sørlandshovedstaden og østover blir det som på Østlandet.

– Kan vi endelig si at vinteren er over?

– Det er jo farlig å si. Når vi har sol i april, blir det stor forskjell på dag og natt. Det er typisk at man skraper av is på bilen på morgenen, tar på seg frakk og drar på jobb. Så blir man for varm i frakken når man skal hjem.