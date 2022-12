– Hele livet mitt er i den båten

Midt i snøstormen natt til lørdag, skvatt Morten Riise (39) av et kraftig smell. Så måtte han løpe ut i bare boksershorts og T-skjorte.

KOLLAPSET: Morten Riise så på TV da hjemmet hans plutselig kollapset. Nå ligger deler av taket under vann. Foto: Morten Riise

– Jeg lå og halvsov på sofaen og så på TV med bikkja mi. Så smalt det skikkelig og jeg hoppet opp. Da var alt helt skjevt, forteller Riise til TV 2.

Han dro med seg bikkja Max og katten Miss, kastet seg i jollen og kjørte til nabobåten, før han ringte Redningsselskapet.

Husbåten ligger i Husøysund utenfor Tønsberg.

– Jeg klarte ikke å se noen ting. Det var snøstorm. Det var full baluba til klokka sju lørdag morgen.

Det var Tønsbergs blad som omtalte saken først.

HJEMLØS: Morten Riise måtte brått forlate husbåten han har bodd i de siste fire årene. Foto: Privat

Peis og solcellepanel

Noen timer tidligere hadde han måkt snø fra taket på husbåten, som han har bodd i de siste fire årene.

– Jeg sa til og med nei til øl inne på brygga, fordi jeg måtte måke taket før jeg la meg.

Hva som er årsaken til at husbåten kollapset, er han ikke helt sikker på. Den foreløpige teorien er at den ene pontongen under huset har flyttet på seg.

Riise forteller at han ikke har fått lov til å slippe til på bryggene i området i år.

– Derfor har jeg måttet klare meg helt selv. Jeg hadde hele livet mitt i den båten. Jeg har bodd der i fire år, hadde peis og solcellepanel og kunne lage strøm selv og alt mulig.

Nå sitter han igjen med boksershortsen, T-skjorten og et lager hvor han oppbevarer badetøy og resten av sommergarderoben.

– Jeg fikk revet med meg en julegave til pappa og et askebeger også, sier 39-åringen, som er fra Tjøme.

Annerledes jul

Søndag var han ute ved husbåten for å ta en titt, i håp om at noe kan reddes ut.

– Taket er under vann nå, på den ene siden. Den siden står på bunnen. Jeg ville se om det gikk an å komme inn og hente noe, men jeg turte ikke. Jeg fikk bare fisket ut en gammel kurv fra bestemor, forteller Riise til TV 2.

PÅ BUNNEN: Den ene siden av husbåten er i kontant med fjordbunnen. Foto: Morten Riise Les mer SKUMMELT: Morten Riise, hunden Max og katten Miss kom seg heldigvis helskinnet ut i tide. Foto: Morten Riise Les mer MIDT PÅ NATTEN: Slik så det ut da Morten Riise forlot husbåten natt til lørdag. Foto: Morten Riise Les mer KAOTISK: Søndag tok Morten Riise dette bildet gjennom et vindu. Foto: Morten Riise Les mer

Mandag kommer noen for å se på om den kan løftes opp med kran. Riise er forsikret, forteller han.

– Jeg vet ikke åssen det fungerer. Jeg har ikke hatt noe særlig med forsikringsselskaper å gjøre, bortsett fra at jeg mistet en sekk på en festival en gang. Da fikk jeg erstattet den med en gang.

Nå blir julefeiringen uansett en helt annen enn han hadde sett for seg.

– Jeg dro til mamma og pappa på Tjøme, der jeg er fra. Normalt ville jeg bare vært der én dag i jula, siden du må passe på mye mer når du bor i en båt. Nå blir det litt lenger.

Og julegavene?

– De ligger igjen i husbåten.