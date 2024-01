Hele kommunen sørger etter trippeldødsfall

– Sørfold er i dag et samfunn i dyp sorg. Vi har markert dette ved at det flagges på halv stang på alle bygg. Våre tanker går først og fremst til alle pårørende og berørte. Vi er en liten kommune der alle kjenner alle. Jeg oppfordrer alle til å vise omtanke og medmenneskelighet i denne triste situasjonen, sa ordfører Kolbjørn Mathisen i Sørfold på en pressekonferanse nå klokka 1200.

ORDFØRER: Kolbjørn Mathisen er ordfører i Sørfold kommune. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

Han forteller at rådhussalen vil være åpen for alle og for de som har behov for å ha noen å snakke med. Det vil være representanter fra kommunens kriseteam til stede.



Kommunepsykolog Gunnar Jensen setter ord på hvordan innbyggerne i Sørfold har det nå.

– Vi er jo et lite samfunn hvor mange kjenner hverandre og vi har blitt rammet av en dypt tragisk hendelse. Det er jo mange av oss som er berørt, og det er mange som er i sorg, sier Jensen.

Ulike behov

Han understreker at de har full mobilisering gjennom kriseledelse, psykososialt kriseteam og Røde Kors.

PSYKOLOG: Gunnar Jensen er kommunepsykolog i Sørfold og forteller at mange når er i sorg. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

– Så alle som er berørt, vil jo få oppfølging avhengig av behov, opplyser Jensen.

Straumen skole holdes åpen fra klokken 1200 slik at elever som har behov for å ha noen å snakke med, kan komme sammen.

– Vi har i dag samlet ansatte i barnehagen og skole her på Straumen. Der har medlemmer fra kriseteamet vært til stede for å forberede de ansatte til å møte våre barn og elever som kommer, sier Rita Rønnebu, områdeleder for oppvekst og kultur i Sørfold kommune.

Onsdag åpner skole og barnehage som vanlig. Kommunen er forberedt på at det vil være ulike behov i dagene som kommer.

– Noen vil synes at en ordinær timeplan vil være det flotteste. Noen vil ha én til én samtale, enten med en ansatt i skolen eller fra skolehelsetjenesten, sier Rønnebu.

Naboer i sjokk

Naboer TV 2 har snakket med, er helt i sjokk over hva som har skjedd i det rolige boligstrøket i Sørfold kommune i Nordland.



– Vi våknet opp tidlig mandag morgen og så en rekke utrykningskjøretøy utenfor huset. Det er grufullt at noe sånt kan skje i et fredelig område, sier en nabo til TV 2 som ikke ønsker navnet sitt gjengitt.



En annen nabo forteller om en helt uvirkelig situasjon.

– Da vi kom hjem om natta var det helt stille og rolig. Så våkner vil til en ufattelig og sjokkerende nyhet. Det kom som lyn fra klar himmel, sier en annen nabo som også ønsker å være anonym.

ÅSTED: Politiet har dekket til vinduene i boligen hvor tre personer ble funnet døde natt til 1. januar. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 04.52 natt til 1. nyttårsdag. En av de fem i huset ringte 113 og varslet om pågående vold med kniv. Dette førte til at politiet responderte med PLIVO-hendelse; prosedyre ved pågående, livstruende vold.

Første politipatrulje var på stedet en drøy halvtime senere, klokken 05.25. Da politiet kom frem, ble tre personer funnet døde.

En siktet for drap

Dette er en mann og en dame i 40-årene samt en mann i slutten av tenårene.

Et barn ble skadet og fraktet til sykehus i Bodø i helikopter. Et annet barn som også oppholdt seg i huset – ble ikke fysisk skadet.



Én av de avdøde er formelt siktet for drap, men politiet vil av hensyn til etterforskningen ikke utdype hvem dette er.



– Vi har en hypotese om at siktede har tatt livet av to personer, og så seg selv, sier politiadvokat Kristine Pedersen til TV 2.

Pedersen sier det skadde barnet er utenfor livsfare mandag kveld, men fremdeles er på sykehuset. Det andre barnet ivaretas av familie og kriseteam.



POLITIADVOKAT: Kristine Pedersen er politiadvokat i Nordland politidistrikt. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Politiet har tidligere bekreftet at det var en sammenkomst i huset på nyttårsaften.

– Det gjenstår fortsatt avhør av mange av de som var til stede tidligere på kvelden, sier Pedersen.

Hun sier det er for tidlig å si noe om siktedes mulige motiv.

Det er en familiær relasjon mellom de involverte, men politiet vil foreløpig ikke gå nærmere inn på relasjonen. Det er av hensyn til både etterforskningen og de pårørende.

Advokat Tor Haug i Bodø som er oppnevnt som forsvarer for den drapssiktede personen. Han har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken.