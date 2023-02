– Hele buksen min var klissvåt

ØNSKER MER ÅPENHET: Hanne-Lene Dahlgren ønsker at flere kvinner skal tørre å be om hjelp for inkontinens. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Hanne-Lene Dahlgren er best kjent som vegetarentusiast på Instagram, noe som gjorde at hun vant «Årets Influencer Bærekraft» under Vixen Awards 2022.

Mandag 30. januar delte hun en video med sine rundt 67.000 følgere, hvor hun fortalte at hun de siste årene verken har kunnet nyse, hoste eller le uten å tisse på seg.

Videoen ble delt samme dag som hun ble operert.

– Det er nå tre dager siden operasjon, og jeg har ikke noe smertestillende. Ingenting. Et par små hull nederst på magen som har litt bandasje, og ellers så føler jeg meg helt topp, forteller Dahlgren til God morgen Norge.

VIXEN-VINNER: Hanne-Lene Dahlgren vant «Årets Influencer Bærekraft» under Vixen Awards 2022. Foto: Lise Åserud / NTB

– Noe som røk der nede

37-åringen er ikke alene om å oppleve inkontinens. Det rammer én av tre kvinner, ifølge Sissel Oversand, som er overlege ved kvinneklinikken på Ullevål sykehus i Oslo:

– Det er jo egentlig ufrivillig vannlating. Altså at urin lekker uten at man ønsker det, selvfølgelig. Og det er noen ting som skjer i fysisk aktivitet eller når man hoster, nyser eller trener og sånne ting.

Dahlgren forteller at hun opplevde problemene etter å ha født to barn.

– Jeg hadde litt problemer etter første barn også. Men som veldig mange, så klarer man jo å leve med det og trene det litt opp og sånn, forteller Dahlgren og fortsetter:

– Men så fødte jeg nummer to i seteleie, som er en litt mer komplisert greie. Og da var det noe som røk der nede, tror jeg. Det var noen muskler som ikke hadde lyst til å jobbe med meg mer.

– Jeg kan ikke ha det sånn i 60 år til

Tobarnsmoren forteller at hun har prøvd trening, remedier med apper og annet som skal hjelpe. Men ingenting hjalp henne.

– Så jeg var nødt til å kjøpe meg sånne «Tena Lady-bind» da, sånne store bleier for voksne. Det var for å kunne gjøre helt vanlige aktiviteter, som å gå en fjelltur liksom. Og det synes jeg jo ikke var noe ålreit, sier hun.

Hun forteller at det kommer av stress, ikke mentalt stress, men stress på bekkenbunnen.

– Så bare det å hoste, det kunne gjøre at det var et ganske fullt bind etterpå. Det er jo både litt sånn skamfullt og ubehagelig, forteller 37-åringen.

Dahlgren forteller også at hun visste at det kom til å bli verre med alderen, på grunn av naturlige prosesser i kroppen.

– Og da tenkte jeg, vet du hva, jeg kan ikke ha det sånn i 60 år til, jeg. Så da tok jeg kontakt med fastlegen min og fortalte alle ting jeg hadde gjort, og ba om en henvisning til sykehuset.

– Ikke noe du vil gjøre foran hvem som helst

Den ufrivillige urinlekkasjen har plaget den aktive kvinnen i hverdagen i flere år. Hun beskriver det som en unødvendig belastning.

– Jeg synes det var slitsomt hver gang jeg var på butikken og måtte hoste eller nyse. Da måtte jeg liksom knipe sammen beina mine og holde meg for tissen. Det er jo ikke noe du har lyst til å gjøre foran hvem som helst.

PREGET HVERDAGEN: Hanne-Lene Dahlberg ønsket å kunne leve som normalt igjen uten urinlekkasje. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Hun forteller også om en hendelse da hun var ute med sønnen sin en dag, da han skulle lære å sykle:

– Også ser jeg langt i det fjerne at han kjører ned en fjellskrent, altså sånn skikkelig. Da tenkte jeg: «Å, herregud, hva har skjedd nå?». Jeg spurter alt jeg kan og kommer frem dit og får trøstet ham. Han er i orden. Hjelmen er sprukket. Også bare: «Oi, hele buksen min var klissvåt», forteller hun.

Siden det var noe som skjedde så fort, så rakk hun ikke engang å prøve og holde det inne.

– Jeg hadde ikke vært på do nettopp, fordi det var ikke noe planlagt løping. Altså, det er så kjedelig når du ikke kan gjøre livet som vanlig uten å ta forholdsregler og alltid måtte ha med deg et bind. Det er ikke forenlig med et godt liv, synes jeg da.

Ulike typer behandlinger

Overlegen forteller at det finnes ulike typer behandling.

– Årsaken til det er jo det at man får en bindevevsskade under barnefødsel, som gjør at urinrøret støttes dårligere. Altså bindevevet som støtter urinrøret. Og det er klart at hvis man har litt dråpelekkasje av og til, så kan man trene det opp med fysioterapi.

Hun forteller at første trinn i behandlingen er bekkenbunnstrening med fysioterapi. Hvis ikke det fungerer kan man tenke på operasjon. Da finnes det to ulike operasjoner.

– Og da er det en veldig enkel operasjon, også er det den operasjonen som du hadde da, som også er en enkel operasjon, og som er den som gir best resultater, forteller hun, ser på Dahlgren og fortsetter:

– Og det er en sånn dagkirurgioperasjon hvor man rett og slett legger et sånt lite bånd under urinrøret, for å støtte opp. Det er jo på en måte for å kompensere for den skaden man har fått da. Sånn at man ikke får det rykket ned når trykket øker i magen, altså når man hoster, hopper og trener og sånn, forklarer hun.

ULIKE TYPER BEHANDLINGER: Overlege Sissel Oversand forteller at det finnes flere typer behandlinger man kan gjøre for å bli kvitt inkontinens. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Du kaller det en veldig enkel og en enkel operasjon, betyr det at det er lite komplikasjoner?

– Det er jo lite komplikasjoner. Men det er jo en grunn til at man må ha et problem for å operere. For alle operasjoner kan jo selvfølgelig gi komplikasjoner, infeksjoner, og smerter og sånn. Men resultatene er jo veldig gode på de operasjonene, så 90 prosent blir jo bra etter den operasjonen, forteller Oversand.

– Nesten unormalt å ikke ha noe problemer med det

Etter at 37-åringen åpnet opp har det rent inn med meldinger til henne. Hun håper at flere skal tørre å snakke om dette.

Hun forteller at hun har fått meldinger på Instagram fra folk som ikke tør å «like» posten hennes, fordi de føler seg ubekvemme med problemene de selv også sliter med.

– Jeg har fått meldinger av folk som har gjort operasjonen i skjul, ikke sagt det til moren sin, mannen sin, venninnene sine. Folk som aldri visste at dette var et problem andre var rammet av. Jeg synes det er helt forferdelig, sier hun før hun legger til:

– Det er nesten unormalt å ikke ha noe problemer med det, hvert fall hvis du har født barn, men du kan også ha det hvis du ikke har født, og du kan også ha det som mann. Så det rammer jo mange. Men det er flest oss som har født da.

Dahlgren og Oversand ønsker begge at det skal bli mindre tabu å snakke om urinlekkasje.

Dahlgren forteller at mange som går til fastlegene sin og forteller om urinlekkasje får beskjed om at «du må bare knipe».

– For det første så kniper de aller fleste feil, hvis ikke de har fått god veiledning. For det er ikke liksom bare å holde igjen tissen. Det er en annen type øvelse. Og hvis du ikke føler at du blir hørt, så kan du si at «Ja men, vet du hva, jeg ønsker en utredning på sykehuset», sier hun.