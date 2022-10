Heimevernet skal bistå politiet ved olje- og gassanlegg

– Forsvaret har svart ja til bistandsanmodningen fra politiet og det er aktuelt å gjøre enda mer av det fremover. Forsvaret vil stille opp i tråd med de behovene som politiet melder inn, sånn at vi får sikret anleggene på en god måte, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til TV 2.

Han understreker at det er politiet som gjør vurderingene rundt sikkerheten ved anleggene.

– Forsvaret er klar til å bistå hvis man ønsker å ha folk som passer på og sikrer anleggene bedre enn man gjør til vanlig, sier Gram.

– Er det Heimevernet som er best kvalifisert til en sånn type jobb?

– Det her er i kjerneområdet til Heimevernets oppdrag: Objektsikring. Det å ha folk og passe på objekter og knutepunkter over tid er nettopp det vi har Heimevernet for.

KORONASAMARBEID: HV bisto politi med kontroll på grensene under koronapandemien. Foto: Vidar Ruud / NTB

Bistanden fra HV kommer etter at politiet fredag satte inn tiltak på og ved industriområdet etter flere dagers opptrapping ved norske olje- og gassanlegg.



Det er anlegg i tre politidistrikt som til nå har fått bekreftet bistand fra Forsvaret.



I Vest politidistrikt gjelder det anleggene på Mongstad og Kollsnes, opplyser stabssjef i politidistriktet, Gustav Landro, til Bergensavisen.



Det ble observert droner over forsyningsbasen på Mongstad torsdag kveld og natt til fredag. Politiet etterforsker saken.

I Rogaland gjelder det anlegget Kårstø gassbehandlings- og kondensatanlegg i Tysvær. Det blir iverksatt i morgen, opplyser Håkon Strand i Sør-Vest politidistrikt til VG, som omtalte saken først.

I Møre og Romsdal ønsker ikke visepolitimester Ingmar Farstad gå inn på hvilke konkrete anlegg det er snakk om, men sier at det ikke er noen hemmelighet at Nyhamna er sentral. De har allerede startet opprigging med HV.