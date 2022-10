Heimevernet: – Mange som har meldt seg frivillig

Beredskapen ved norske olje- og gassanlegg er trappet opp etter den antatte sabotasjen mot Nord Stream 1 og 2 i Nordsjøen.

En del av bakgrunnen for den økte beredskapen er rapporter om økt droneaktivitet på norsk sokkel.

Amund Preede Revheim, seksjonsleder ved Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt, sier de ikke kan svare på detaljer rundt etterforskningen av droneobservasjoner rundt norsk sokkel.

Han opplyser at Sør-Vest politidistrikt etterforsker flere hendelser som har skjedd over en periode på flere måneder.

– Vi har blant annet gjennomført en del avhør, sier Revheim.

BEREDSKAP: Politiet har gjennomført flere avhør etter meldinger om droneaktivitet ved norsk sokkel. Foto: NERIJUS ADOMAITIS / Reuters / NTB

Bilde- og videomateriale

Politiet ønsker heller ikke å gå i detalj på hva observasjonene går ut på.

En del av etterforskningsarbeidet er å gå gjennom bilde- og videomateriale, og verifisere dette, sier Revheim.

– Flere observasjoner vi har fått meldt inn har vist seg å ikke være droner.

– Dette vi skal kunne

Soldater fra Heimevernet (HV) har fra mandag bistått politiet ved petroleumsanlegg i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.

Hensikten er å bistå politiet med å avverge og forebygge straffbare eller uønskede hendelser i Norge.

Distriktssjef i Heimevernet 09 i Vestland, Kristoffer Knutsen, påpeker at det er første gang Heimevernet gjør et sånt skarpt oppdrag på vegne av politiet.

– Men det er dette vi har trent på og dette vi skal kunne, sier han.

I første omgang har politiet bedt om bistand fra Heimevernet i to uker.

HV: Områdesjef sier de er forberedt på et langt oppdrag. Foto: Carina Johansen/NTB

– Vi er forberedt å være operative så lenge politiet trenger bistand. Jeg tror viljen er veldig stor til å bidra i et relevant og viktig oppdrag.

Vil kalle inn nye HV-soldater

Kommunikasjonssjef i Heimevernet, Per Gunnar Grosberghaugen, sier det pågående oppdraget ikke er noen utfordring for Heimevernet.

– Nå er tre HV-distrikter involvert, men det betyr ikke at hele distrikter er involvert. Vi går ikke ut med tall på hvor mange som er kalt inn, men det er ikke veldig store styrker med tanke på at det totalt er 40.000 HV-soldater i Norge, sier Grosberghaugen.

Heimevernet vil kalle inn nye soldater til oppdrag – ikke for å øke styrkene, men for å rullere.

– Vi vil kalle inn flere nå for å rullere soldater fortløpende. Hvorvidt vi skal øke antallet er en vurdering fra politiet, sier Grosberghaugen.

Flere melder seg frivillig

Han sier det ikke er noen grense for hvor lenge hver enkelt soldat kan være i tjeneste i pågående operasjon, som går under «ekstraordinær tjeneste». Under øvelse er grensen seks dager.

– Heimevernet har god dialog med arbeidslivet for å legge opp til en hensiktsmessig vurdering for at byrden ikke blir for stor. Vi har mange soldater som har ønsket å melde seg frivillig til tjeneste nå, så det varierer veldig hvor utfordrende det er med tanke på å tilrettelegge for arbeidsgiver. I praksis får de som kalles inn permisjon, fordi det er verneplikt i Norge.

På nåværende tidspunkt er det ikke nødvendig å kalle inn soldater fra andre steder i landet, ifølge Grosberghaugen.