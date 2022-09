Heilt fastlåst i lærarstreiken

Lærarstreiken har no vart i over 80 dagar. Partane er ikkje nærme ei løysing.

Det ser ikkje ut til å vere teikn til løysing på lærarstreiken.

Riksmeklaren seier til VG at forsøka på å få partane til å bevege seg mot ei løysing, ikkje har ført fram.

– Det er fastlåst. Me har hatt møte med partane i det siste. Men no er situasjonen den at det ikkje er planlagt ny mekling, seier riksmeklar Mats Ruland til avisa.

FASTLÅST: Riksmeklar Mats Ruland seier til VG at situasjonen er heilt fastlåst. Det er ikkje planlagt ny mekling. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Steile frontar

Dei første lærarane gjekk ut i streik allereie før sommarferien, ved Gimle Oppveksttun i Bergen.

No har streiken vart i over 80 dagar, og rundt 3500 lærarar frå Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag er tatt ut i streik, og skular over heile landet er råka.

UEINGE: KS meiner lærarane har fått eit godt lønsoppgjer, medan lærarorganisasjonane meiner dei er gjort til lønstaparar for sjette år på rad. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Det er steile frontar mellom partane, og både arbeidsgjevarorganisasjonen KS og lærarorganisasjonane peikar på den andre parten som ansvarleg for at streiken drar ut i tid.

Konflikta står om løn. Medan lærarorgansiasjonane meiner at lærarane er gjort til lønstaparar for sjette år på rad, meiner KS at dei har fått eit godt lønsoppgjør.

OPPTRAPPING: I morgon vill over 7000 lærarar vere tatt ut i streik. Foto: Gorm Kallestad

Trappar opp

I morgon blir streiken trappa ytterlegare opp, når Utdanningsforbundet tar ut nærmare 3000 nye lærarar i streik.

Då vil alle ungdomsskular og vidaregåande skular i Bergen kommune vere råka.