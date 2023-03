Heges tre barn arvet sykdommen ingen vil ha

Da datteren på syv år begynte å klage på vondt i hodet og kvalme, forsto Hege Christin Samdahl raskt hva som var galt.

Symptomene datteren Ariel beskrev var identiske med dem hun selv kjente så alt for godt.

– Jeg har dårlig samvittighet for at jeg har gitt henne sykdommen, sier Samdahl.

Alle hennes tre barn har fått påvist den samme diagnosen som Samdahl selv har slitt med i flere år: Migrene.

Intense smerter og utmattelse har blitt en vanlig del av hverdagen til familien på fem, og de er ikke alene.

Flere sykehus har den siste tiden sett en kraftig økning i antall barn og unge som sliter med migrene eller vedvarende hodepine.

– Det er bekymringsfullt, sier Gro Anita Gauslå, overlege på Oslo Universitetssykehus.

På Ullevål ser de en sterk økning av hodepine hos barn. Bruk av skjerm kan være en av årsakene til plagene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Ble fortalt at jeg var dramatisk

Ariel Samdahl har i dag blitt 23 år gammel. Hun har i likhet med moren fått kronisk migrene, som betyr at man har hodepine mer enn 15 dager i måneden.

– Jeg klarer ikke jobbe eller gå på skole. Jeg prøver egentlig bare å komme meg gjennom dagene med minst mulig smerte, sier Samdahl.

Selv om moren raskt tok kontakt med helsevesenet, har det vært vanskelig å få hjelp.

– Du blir hele tiden fortalt at du er dramatisk, at du overdriver og bare prøver å slippe unna skole, sier Ariel Samdahl.

– Det er skummelt

For moren har det vært fælt å se barna gå gjennom den samme smerten som hun selv lever med.

– Jeg har egentlig mer enn nok med meg selv og min egen sykdom, men jeg må selvfølgelig stå på for barna. Det er utrolig slitsomt å være pårørende, sier trebarnsmoren.

Mor og datter synes det er urovekkende at så mange barn og unge i dag sliter med migrene og andre hodepineplager.

– Jeg synes det er veldig skummelt. Det blir bare flere og flere som trenger hjelp, men det er ikke hjelp tilgjengelig, sier Ariel Samdahl.

– Forferdelig høyt

På Oslo Universitetssykehus har de merket en tydelig økning i antall henvendelser fra barn og unge med hodepineplager.

– Vi har over lang tid hatt veldig stor pågang, så vi klarer dessverre ikke ta i mot absolutt alle, sier overlege Gro Anita Gauslå.

Nasjonale tall viser at rundt fem prosent av barna i førskolealder har tilbakevendende hodepine. Dette tallet øker i takt med barnets alder, og blant tenåringer er det hele én av fire som sliter med hodepine.

– Jeg tenker at det tallet er forferdelig høyt, sier Gauslå.

Urovekkende trend i én aldersgruppe

Også på Haukeland og Akershus Universitetssykehus har de sett en markant økning i antall henvisninger.

– Vi har inntrykk av at det gjelder flere yngre barn enn tidligere, og at mange sliter med kroniske hodepineplager som går ut over hverdagen, sier Silja Torvik Griffith, overlege ved barnenevrologisk seksjon på Haukeland.

På Ahus har de sett en bekymringsfull trend blant de eldre barna.

– Det har vært en kraftig økning i gruppen mellom 12-18 år, og vi synes det er svært mange tenåringer som sliter med spenningshodepine, sier Anett Mykleby, seksjonsoverlege ved barne- og ungdomsklinikken på Ahus.

Den store syndebukken

På barneavdelingen på OUS tar de imot alt fra nyfødte til tenåringer med alle type plager. Den siste tiden har likevel omtrent én av fire henvendelser til poliklinikken dreid seg om hodepineproblemer.

Det er en utvikling som bekymrer overlegen.

– Det er veldig mange barn der ute som har kjempevondt, og som lider hver dag. Sykdommen kan ødelegge både skolegangen og det sosiale livet, sier Gauslå.

Hun tror det er flere sammensatte årsaker til at flere barn og unge får hodepineproblemer og migrene.

– Det er likevel én ting jeg har lyst til å trekke fram, og det er manglende hjernepauser. Det er svært lite pauser for barn og unge i dag, og den store syndebukken er mobilen, sier Gauslå.

I tillegg mener Gauslå at faktorer som søvn, kosthold, trening og psykisk helse har mye å si. De har sett gode resultater ved å gjøre gode kartlegginger av barnets liv.

– Det som er så himla gøy er at ved å jobbe så grundig og detaljert som vi gjør nå, så ser vi veldig gode resultater, sier Gauslå.

– Alvorlig

Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap), sier til TV 2 at det er alvorlig at køene er blitt så lange.

– Det viser at vi kanskje må innrette tilbudet bedre, sier han.

De har derfor bedt om en utredning fra sykehusene om hvordan tilbudet til hodepinepasienter kan styrkes.

MÅ JOBBE: Statssekretær Karl Kristian Bekeng innrømmer at regjeringen har en jobb foran seg for å bedre situasjonen for hodepinepasienter. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Det gjør vi nettopp for å få tiltak som kanskje kan få ned disse ventetidene.

– Hva konkret vil dere gjøre for denne gruppen?

– For det første handler det om å sørge for at man får bedre tid med fastlege, og at vi klarer å styrke den ordningen slik at fastlegene har tid til å følge opp disse pasientene. I tillegg ser vi på mer spesialisert tilbud i sykehusene, sier Bekeng.