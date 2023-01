Hedvig (28) har skrevet historie: – Var nødt til å gjøre det

Inspirert av sin avdøde mor la 28 år gamle Hedvig Hjertaker før jul ut på en vanvittig ferd mot Sydpolen.

Det var en skitur på 1130 kilometer, i motvind og bitende kulde i minus 40 grader, med utstyrsproblemer, sykdom i starten og lite mat på slutten.

Det ble tøft, men såpass må det kanskje være når man skal skrive seg inn i den stolte, norske polarhistorien som tidenes yngste kvinnelige polfarer.

– Jeg har det helt fantastisk. Jeg er så fornøyd og stolt av det jeg har fått til. Og det er deilig å ha det komfortabelt igjen.

TIDENES YNGSTE: – Jeg er så fornøyd og så stolt av det jeg har fått til, sier Hedvig Hjertaker. Foto: Privat

Hedvig smiler når hun forteller om turen. Hun brukte 49 dager. Og hun var altså helt alene på ferden, mot målet – med mammaen i tankene.

Når hun skal beskrive følelsene hun hadde mot slutten er dette kort oppsummert sånn hun hadde det:

– Ganske sannsynlig kald, litt sulten og veldig sliten. Og jeg hadde hjemlengsel, forteller hun.

28-åringen har gått mange, lange og tøffe turer tidligere. Men ingen så ekstreme som dette.

– Det handler veldig mye om et ønske om å kjenne på de store, deilige mestringsfølelsene, forklarer hun.

Mammaen med på turen i tankene

Mammaen hennes var bare 57 år gammel. Så ble hun kreftsyk og døde.

– Da jeg mistet mamma til kreft for litt over to år siden, så følte jeg at jeg trengte et nytt mål å fokusere på. Rett og slett for å ikke la sorgen svelge meg helt.

MOREN: Hedvig Hjertaker forteller at hun hadde med seg moren i tankene hele turen. Foto: Privat

Hun følte at det var så urettferdig at mammaen hennes skulle dø så ung.

– Jeg syns ikke det ga mening. At vi skal leve sunt og ta alle de riktige valgene hvis tilfeldighetene uansett vil ta deg til slutt. Det gjør jo ikke livet noe bra hvis jeg legger meg på sofaen og slutter å gå ut på tur, slutter å kjenne frisk luft og spise sunn mat, sier hun og utdyper:

– Jeg følte at hvis jeg bestemte meg for dette prosjektet, så var jeg nødt til å gjøre det. Jeg måtte komme meg ut og være i naturen, og det vet vi jo er veldig bra for psyken og for kroppen.

Dekktrening i Bergen

Hun bega seg ut på turen, på et kontinent der alt kan skje.

Alene. Helt alene.

Og mange som setter seg hårete mål, må kanskje gi opp. Det er både vind, vær og sykdom som kan stoppe et slikt prosjekt.

– Hvor godt forberedt var du?

– Jeg tror egentlig at jeg kjenner veldig mange som har bedre forutsetninger enn meg. Jeg har ikke gått så veldig på ski, for jeg er tidligere svømmer. Men jeg er veldig glad i å sette meg mål. Og da gjør jeg det som skal til for å nå dem.

PÅ VEI MOT MÅLET: I forkant av turen trente Hedvig selvfølgelig masse, men hun forteller at ingenting egentlig kunne forberede henne på hvordan det faktisk var. Foto: Privat

Hun har trent masse, spesielt styrketrening, i forkant av turen.

– Så har jeg gått rundt med dekk rundt i Bergen for å simulere hvordan det er å gå med pulk, sier hun og legger til med et smil:

– Jeg får noen lange blikk.

– Mamma skinte

Hun forteller at det var nettopp mammaen og tanken på henne som drev henne framover.

– Før mamma døde sa hun at hun ville sitte på skulderen min og gi meg gode råd og stryke meg på ryggen hvis jeg trengte det. Og så har jeg syntes at det har vært litt vanskelig å kjenne og føle det.

– Men da jeg hadde solen i Antarktis, så var den oppe 24 timer i døgnet, og da jeg gikk sør så var den bak meg hele dagen. Så den skinte meg i ryggen, så jeg fikk se skyggen av meg selv i snøen. Og da tenkte jeg, på de tøffe dagene, at det var mamma som skinte og lagde veien for meg.

SYDPOLEN: – Da solen skinte meg i ryggen, så fikk jeg se skyggen av meg selv i snøen. Og da tenkte jeg at det var mamma som skinte og lagde veien for meg, forteller hun. Foto: Privat

Det var ikke bare solskinn, det var mye vind. Det var kaldt og det var nesten motbakke hele veien.

– Det er en kjempetøff tur. Uten tvil. Det er vanskelig å forstå uten å oppleve det på kroppen. Jeg har lest masse om Antarktis, men jeg har ikke vært i nærheten av å forstå hvordan det faktisk har vært.

Hedvig hadde meg seg «Pippi» på turen. «Pippi» som vanligvis er omtalt som verdens sterkeste jente.

Hun forteller at hun spilte et slags «spill» med dukken.

– Jeg lot «Pippi» være urhjernen min, den som har lyst til å ta minste motstands vei, den som har lyst til å dra hjem og den som har lyst til å ligge lenger i teltet – og ha det behagelig. Sånn at jeg var nødt til selv å ta lederrollen over min ekspedisjon;

MED «PIPPI» PÅ TUR: Hun forteller at hun ble inspirert av Pippi-dukken på turen og at de spilte et slags spill. Foto: Privat

– Og være den som sier: «Nei, dette får vi til Pippi. Vi har vært på tur før, vi kan sove i telt etterpå – etter ni timer. »

Dagsturene har ligget mellom 8–13 timer på ski. Hver eneste dag.

Mistet all kontakt

Mot slutten kom det rapporter, også hjem til Norge, om at hun hadde problemer med solcellepanelet. Det som var sikkerheten på turen.

– Det var veldig kaldt i dagene før det ble ødelagt. Rett og slett bitende, forferdelig kulde. Jeg tror, rett og slett, at det var en kortslutning av teknologien.

Solcellepanelet slutten og fungere og «powerbanken» hennes fikk en kortslutning.

– Jeg fikk raskt lite batteri, så jeg tok kontakt med sikkerhetsteamet som var i Antarktis og sa at: «Nå mister vi kontakt snart».

Hun mistet kontakten, men hun ble ikke veldig stresset.

– Det går for så vidt fint, det var bare det at jeg lærte å bruke kompass i mai i fjor. Så jeg syns det hadde fått vært fint å sjekke på GPS-en at jeg var på riktig kurs, smiler hun.

Hun forteller at sikkerhetsteamet regner det som en nødsituasjon når de ikke får kontakt med henne.

– Så da ble det til at de ble nødt til å sende inn et nytt solcellepanel.

Det ble droppet ned til henne fra et fly og det nye fungerte hele veien til mål.

MESTRINGSFØLELSE: Hedvig Hjertaker gjestet God morgen Norge for å fortelle om den tøffe turen. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

Nå er turen tilbakelagt. Hun har opplevd mestringsfølelsen hun jaktet etter. Og hun er med det den yngste kvinnen i verden som noen gang har gått til Sydpolen – alene.

Hendene hennes vitner om den tøffe turen hun har gjennomført. Hun har løs hud på fingrene.

FROSTSKADER: Polfareren fikk frostskader på hendene etter turen. Skjermdump: God morgen Norge/TV 2

– De er på bedringens vei. Dette er et godt tegn, men det som detter av her nå, det er forfrosset hud.

– Har du førlighet?

– Ikke spesielt god akkurat nå, men den er på vei tilbake.