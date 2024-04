Havnet på milliardærliste – blitt rike på tobakk og fisk

For første gang på 15 år er det bare arvinger, og ingen som har tjent milliardene på egen hånd, på Forbes sin liste over milliardærer under 30 år.

Tre av dem er norske.

Lister over verdens milliardærer

Tidligere denne uka la den amerikanske avisen Forbes ut listene over verdens milliardærer.

Ifølge Forbes er gjennomsnittsalderen på milliardærer 66 år. Likevel viste årets liste over verdens milliardærer at de 25 yngste var 33 år eller yngre.

Enten de har klart det selv, eller med god hjelp hjemmefra er det ingen tvil om at de har oppnådd suksess i ung alder.

Forbes er kjente for listene sine over økonomiske resultater. I år befinner tre nordmenn seg på listen over milliardærer under 30 år.

Hvem er de? Og hvordan har de blitt så rike?

Penger i fisk

Gustav Magnar Witzøe (31) fra Frøya i Trøndelag var bare 19 år da har arvet nesten halvparten av farens, også ved navn Gustav Witzøe, fiskeoppdrettsgigant SalMar. SalMar er verdens nest største lakseoppdretter. Ifølge Forbes har Witzøe en nettoverdi på 4,2 milliarder amerikanske dollar, eller 45 milliarder norske kroner.

FISK: Gustav Magnar Witzøe er norsk bedriftseier i sjømatnæringen. Han er arving av fiskeoppdrettsselskapet SalMar. Foto: Gitte Paulsbo/NTB

De neste elleve årene fortsatte faren å drive SalMar, mens sønnen satset på eiendom og investeringer i teknologi. På denne tiden steg SalMars aksjekurs med 800 prosent, ifølge Forbes. Det har gjort Gustav Magnar Witzøe til Norges rikeste person.

Fra tobakksimperium til investeringsdronninger

Katharina Andresen (28) utgjør hen halvpart av den norske søsterduoen som befinner seg på Forbes sin liste over milliardærer under 30 år. Hun har nettoverdi på 1,7 milliarder dollar, eller 18,2 milliarder norske kroner, og er opprinnelig fra Oslo. Tipp-tipp-oldefaren hennes kjøpte tobakksprodusenten Tiedemanns Tobaksfabrik i 1849 og bygde bedriften til et imperium som varte frem til 2005 da faren til Katharina Andresen solgte.

OSLO: Katharina Andresen kjøpte bolig på Bygdøy til 585 millioner i 2023. Foto: Dag Knudsen/Pressebilde

I dag driver familien Andresen investeringsselskapet Ferd, som hovedsakelig driver med eiendom og private nordiske selskaper. Disse selskapene inkluderer Interwell, leverandør av verktøy til den internasjonale olje- og gassindustrien, og Norges største private medisinske laboratorium. Katharina og søsteren eier 42 prosent hver i Ferd. Etter flere år som styreobservatør ble hun medlem i styret i fjor.

SJELDEN: Søstrene Andresen stiller sjelden opp til intervjuer. Foto: Santiago Vergara S.

Hest er best

Alexandra Andresen (27) er siste halvdel av søsterduoen som også eier 42 prosent i Ferd. Hun sitter også i styret i investeringsselskapet, og har ifølge Forbes nettoverdi på 1,6 milliarder dollar, eller 17,2 milliarder norske kroner.

Hennes store lidenskap i livet er hestesport og hun eier Andresen Dressage, som er en hestestall utenfor Moss. Selv konkurrerte hun, og ble tre ganger juniornorgesmester i dressurridning, før ryggproblemer tvang henne til å slutte.