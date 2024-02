Havnet brått ved alteret etter en «tilfeldighet»

Helene Berg (48) og Odd Willy Brude (54) var som mange andre par. De hadde vært forlovet i flere år, men hverdagene kom og gikk, og det ble aldri til at de fikk prioritert et bryllup.

Helt fram til selveste valentinsdagen.

TV 2 var til stede da Berg og Brude og to andre par giftet seg i Ski nye kirke onsdag. Kirken hadde på forhånd annonsert at de gjerne tok imot par til drop-in-bryllup på kjærlighetens dag mellom klokken 10.00 og 15.00.

Senker terskelen

– Vi synes det er flott å feire kjærligheten. Samtidig ser vi at for mange, så har bryllup blitt en for stor greie. Det blir for mye «mekk». Dette er da en lett mulighet til gifte seg på. Det er helt enkelt, men like stort, sier prost Espen Hasle i Nordre Follo prosti.

I fjor ble hele 32 par på landsbasis som viet i tilsvarende, spontane bryllup på kjærlighetens dag. Dette var alle slags mulige folk, forteller Hasle. Men noen trekk gikk igjen.

– Vi ser at det er mye forskjellig, men mange har gjerne vært sammen en stund, og aldri fått planlagt et bryllup.

Forventningene om store, dyre bryllup kan bli et hinder for mange. Slik trenger det ikke være, mener prosten.

SENKER TERSKELEN: Prost Espen Hasle mener et enkelt bryllup kan være like stort som et stort et. Foto: Lill Karin Saltermark

Brudeparet: – Litt tilfeldig

Kirken har i forkant av den store kjærlighetsdagen gått hardt inn for å få enda flere til å hoppe ned fra gjerdet, og smi i hymens lenker. Blant annet har de invitert via lokalavisen Østlandets Blad.

Prost Hasle har også engasjert sin egen datter. Hun har bakt en lekker, høy kake med hjertedekor og flere lag. Brudepar og følge skal selvsagt få bryllupskake på den store dagen.

Det tilbys også bobler. Alkoholfrie, selvsagt.

KAKE OG BOBLER: Prostens egen datter stod for bryllupskaken. Foto: Lill Karin Saltermark

Og så har de vært ute på gata i Ski for å rekruttere. Det var her de møtte Berg og Brude.

– Det var litt tilfeldig, egentlig. Vi har vært forlovet i fire år, og har tenkt at vi skal gifte oss, men så har vi aldri kommet dit. Hverdagen har tatt oss, sier Berg.

– Vi møtte noen prester gående rundt i Ski. De inviterte på drop-in-bryllup. Det passet egentlig veldig fint for oss, fortsetter Brude.



– Helt nydelig

Dermed ble det slik. De viet seg i en kort og effektiv seremoni på valentinsdagen i Nye Ski kirke.

– Det var helt nydelig, sier brudgommen Brude.

– Det var kjempefint, sier bruden Berg.

ENDELIG: Helene Berg (48) og Odd Willy Brude (54) kan endelig kalle seg rette ektefolk, etter fire år som forlovet. Foto: Lill Karin Saltermark

Har lovet bryllupsfest

Sistnevnte innrømmer at forloveren var noe skeptisk, men de har lovet familie og venner at det skal bli bryllupsfest siden.

– Det blir kanskje om halvannet år, sier bruden.

– Vi får finne ut av det, sier brudgommen.

Det ferske ekteparet likte seremonien. Det ble som et ordentlig kirkebryllup, bare med langt færre folk.

– Lavterskel, sier de begge.

Dette må på plass

Flere kirker tilbyr drop-in-bryllup på valentinsdagen. I Ski var det på forhånd tre påmeldte par, men det var også mulig å komme uanmeldt.

– Det eneste man trenger er en prøvingsattest fra Skatteetaten, forteller sogneprest Sarah Olsson Haugstad i Ski og Krokstad menighet.

Hun legger imidlertid til at dette skal være lett å få til på kort tid.

– Du kan søke på morgenen, og komme hit og gifte deg før klokken 15, fortsetter hun.

Prost Hasle understreker at dersom du ikke rekker å få unnagjort ekteskapsløftene i dag, så er kirken åpen for vielser hver dag – hele året.



VIER PÅ KORT VARSEL: Sogneprest Sarah Olsson Haugstad i Ski og Krokstad menighet. Foto: Lill Karin Saltermark

Ekteparets råd

Det ferske ekteparet Berg og Brude har planene for bryllupskvelden klare. De hadde egentlig tenkt å gå ut og spise, men valentinsdagen er fullbooket flere steder.

– Så vi skal ut i skogen, fyre bål og spise middag. Vi skal gjøre det på vår måte, sier Brude.

– Har dere noen råd til andre, på kjærlighetens dag?

– Se hverandre. Det er viktig, sier Berg.

– Klem hverandre, sier Brude.

– Det er de små tingene som betyr noe. Mer enn de store tingene, kanskje, fortsetter Berg.