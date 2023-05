Håver inn store summer på utleie gjennom sommeren

En fartsbot startet utleiedrømmen for Lars Henrik Hjellestad. Men ikke alle er like fornøyde med sommerens Airbnb-boom.

Med rene håndklær og sengetøy i en Ikea-bag over skulderen, låser Lars Henrik Hjellestad seg inn i den 50 kvadratmeter store leiligheten.

– Det er alltid litt spennende å se hvordan det faktisk ser ut.

De siste dagene har fire voksne australiere bodd i leiligheten hans i Bergen.

AV MED SILKEHANSKENE: Lars Henrik har sin egen boks med rengjøringsutsyr - og plasthansker for de verste jobbene. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Her ser det jo veldig bra ut! Folk flest rydder og vasker faktisk etter seg, det er sjeldent jeg møter en rasert leilighet, sier Hjellestad.

– Det eneste som noensinne er blitt stjålet er en smørpakke. Og da sto PlayStation urørt, sier han.

En fartsbot

Hjellestad er en av mange tusen nordmenn som leier ut egen leilighet via utleietjenesten Airbnb, et marked som nyter svært godt av den rekordlave norske kronen.

SELVHJULPEN: Lars Henrik sverger til hjemmelaget rengjøringsmiddel: 50/50 med vann og eddik. Og en liten dash Zalo. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det er god butikk. Jeg bor her til vanlig, og leier kun ut om sommeren, men både juni, juli og august var fullbooket allerede i januar, sier han.

Utleier henter inn mellom 50.000 og 60.000 kroner i måneden, som dekker to års renter på boliglånet. I år regner han med å dra inn nærmere 200.000 kroner.

SOFAGRIS: Puter må puffes og få et lite kakk i toppen «Halvor Bakke"-style, som Lars Henrik selv kaller det. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det startet med at jeg fikk en fartsbot i fjor høst.. For å finansiere boten, la jeg ut leiligheten på Airbnb. Et kvarter senere var leiligheten booket, og boten mer enn dekket, sier han og ler.

– Det med boten vet ikke mamma om, når jeg tenker meg om.

ROOM WITH A VIEW: Mange av leieboerene tiltrekkes av utsikten til Bryggen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Skaper frustrasjon



65 prosent av ferierende nordmenn har planlagt å feriere i Norge i løpet av sommeren. Det merker Airbnb-verter TV 2 har snakket med, godt til.

Det er likevel ikke alle som er utelukkende positive til den økte etterspørselen.

– Det positive med dette er at det er med på å løfte konkurransen i det norske markedet, men fremveksten av Airbnb er likevel en frustrasjon for hotellbransjen som opplever ulike konkurransevilkår.



Det sier fagdirektør for næringspolitikk, Ole Michael Bjørndal, i interesseorganisasjonen NHO Reiseliv.

REGLER: NHO ønsker at norske myndigheter gjennomgår reglene for kortidsutleie i Norge, og ser på muligheten til å blant annet innføre registreringsplikt. Foto: Martin Fønnebø / TV2

Advarer mot konflikt

Han trekker blant annet fram et presset leiemarked og spørsmålet om turistskatt.

– At denne skatten kanskje kommer, og legges på hotellene, men ikke Airbnb, oppleves som veldig urettferdig, sier Bjørndal.

LAKENSKREKK: – Jeg har blitt ganske dreven i å skifte på sengen, humrer Lars Henrik Hjellestad. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Når det kommer til korttidsutleie er ikke frustrasjonsnivået i Norge like stort som i storbyene i Europa, hvor det virkelig er konflikt. Jeg anbefaler likevel at myndighetene bør være på ballen og sørge for at vi har skikkelig reguleringer og oversikt over dette markedet.

Unngår festene

Selv om fartsboten er betalt, og det krever en del jobb å rengjøre leiligheten mellom hvert besøk, kommer Hjellestad til å fortsette å leie ut også i sommermånedene.

BOT OG BEDRING: Utleie-praksisen begynte med at Lars Henrik fikk en fartsbot han måtte betale. Da bestemte han seg for at de pengene skulle han tjene inn igjen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– I dag tar jeg 2500 kroner natten. Jeg er helt sikker på at jeg kunne tatt mer, sier han.

Ved å leie ut i det øvre prissjiktet, og leie ut for minimum to netter, unngår han de aller yngste kundene.

– Og slik sett også de som bare ser etter en «festbule», sier Hjellestad.