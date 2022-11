Havbruk til sjøs kan gi hundre milliarder i verdiskapning

Frem til nå har Norge bare hatt havbruk nær land. Dette har ført til store diskusjoner om lakselus og bruken av norske fjorder.

I en del kystnære områder ligger oppdrettsanleggene så tett at man ikke får lov til å vokse mer.

Nå ønsker regjeringen en konsekvensvurdering av havområdene på tre ulike steder.

Trænabanken utenfor Bodø, Frøyabanken Nord utenfor Trondheim og Norskerenna Sør utenfor Stavanger.

KONSEKVENSVURDERING: Fiskeri - og havminister vil ha større og mer oppdrett langt til havs. Foto: Frank Lervik / TV 2

Dette kunngjorde fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran da han besøkte opprettsøya Lovund utenfor Helgelandskysten i dag.

– Nå starter vi opp prosessen med å vurdere konkrete områder for havbruk til havs. Det er et arbeid som vil være av stor betydning for fremtidig verdiskapning og aktivitet i norsk havbruksnæring, sier Bjørnar Skjæran til TV 2.

Det skal nå vurderes konsekvenser både med tanke på miljø og andre næringsinteresser i områdene. I etterkant av en konsekvensvurdering må det besluttes om deler av området skal lyses ut for havbruk til havs.

Kutter milliardinvesteringer

Det er i så fall Kongen i Statsråd som skal avgjøre hvilke områder som skal tilrettelegges.

– Arbeidet med å tilrettelegge for offshore havbruk har med dette nådd en ny og viktig milepæl, sier Skjæran.

I sommer la Skjæran ned grunnsteinen til et nytt anlegg til flere milliarder kroner på Lovund.

3,3 milliarder skulle Nova Sea investere i et slakteri- og smoltanlegg.

Disse investeringene er nå lagt på is og 100 nye arbeidsplasser er satt i spill som følge av den nye lakseskatten som er foreslått innført av regjeringen.

Protester og usikkerhet i laksebransjen preger nå hele kysten.

– Rammebetingelser for å skape nye arbeidsplasser og vekst er totalt snudd på hodet og det må vi tilpasse oss, sa Tom Erik Aasjord, administrerende direktør i Nova Sea, i en pressemelding da nyheten om lakseskatt kom tidligere denne måneden.

PROTESTER: Innbyggerne på Lovund er redd den nye lakseskatten vil ramme mange arbeidsplasser langs kysten. De gikk i fakkeltog da fiskeriministeren ankom opprettsøya utenfor Helgelandskysten mandag kveld. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Kari Marte Krane jobber som kvalitetsansvarlig ved Nova Sea.

Samme kveld som fiskeriminister Bjørnar Skjæran kom til Lovund, gikk hun og innbyggerne i fakkeltog som en direkte protest på det nye skatteforslaget fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

De er redd for at den nye grunnrenteskatt på havbruk vil ødelegge for nye arbeidsplasser langs kysten.

– Skjønner regjeringen hva som er i ferd med å skje nå?

– Nei, åpenbart ikke. Da hadde de ikke gjort det som de gjør nå. Det her går utover vanlige folk langs kysten. Det er de som taper, og laksebaroner de kommer ikke til å bli uten salt i grøten, sier Krane.

Ut på høring

Tirsdag fikk både Lovundlaks og Nova Sea på Lovund presentert planen om oppdrett til havs av Skjæran.

Fiskeridirektoratet blir nå gitt oppdraget med å utarbeide et program for konsekvensvurdering for hvert av de nevnte områdene.

Forslag til program sendes så ut på offentlig høring før det fastsettes.

Deretter vil Nærings- og fiskeridepartementet være ansvarlig for gjennomføringen av konsekvensvurderingene.

LANGT TIL HAVS: Brønnbåten "Ronja Ocean" fra Sølvtrans på oppdrag i Særværet utenfor Sandnessjøen. Nå kan større og mer robuste anlegg komme enda lengre ut i havet i fremtiden Foto: Roy Arne Salater/TV 2

– Med å starte konsekvensvurdering av Trænabanken, Frøyabanken Nord og Norskerenna Sør, holder vi tempoet oppe med å utvikle et eget konsesjonsregime for havbruk til havs, samtidig som vi legger til rette for ytterligere vekst i en næring som allerede bringer inn store verdier til fellesskapet, sier Skjæran.

Han legger til at det er strenge krav til bærekraft og sameksistens.

Ifølge en rapport fra Sintef kan havbruk til havs gi en årlig verdiskaping i størrelsesorden hundre milliarder kroner og mange titalls tusen sysselsatte frem mot 2050.

I tillegg kommer ringvirkninger som omfatter både distriktene og byer rundt i landet.

Verdensledende

Ifølge rapporten vil havbruk til havs bygge på norsk spisskompetanse fra maritim industri- og offshore innen olje og gass.

«Dette kan føre til en ny verdensledende leverandørnæring som vil kunne betjene mange havregioner, samtidig som man tetter noe av gapet som følge av redusert aktivitet innen olje og gass», heter det i rapporten fra Sintef.

Sintef-rapporten legger også vekt på at oppdrett langt til havs vil by på nye og store utfordringer når det gjelder samvirke mellom biologi, miljø, teknologi og mennesker.

– Det skal vi selvsagt ha fullt fokus på når vi går i gang med å legge til rette for havbruk offshore, forteller Skjæran.

Det er vanskelig å anslå hvor lang tid en slik prosess vil ta, men regjeringen håper at mye av dette vil være gjennomført i løpet av 2023.