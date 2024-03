Havarikommisjonen: – Inneholder veldig mye informasjon

HEVES: Her heves helikopteret opp fra sjøen. Foto: SHK

– Nå skal det gjøres den del prosedyrer for å forhindre at helikopteret forvitrer. Parallelt går prosessen med ferdsskriveren. Vil vi fortsette med de tekniske undersøkelsene på helikopter gjennom helgen.

Det forteller direktør i Havarikommisjonen, William J. Bertheussen, til TV 2.

Lørdag morgen ble helikoptervraket hevet og fraktet inn til Haakonsvern marinebase.

Det var VG som omtalte saken først.

UNDERVANNSBILDER: Undervannsfoto av vraket som ble funnet på 200-300 meters dyp fredag kveld. Foto: SHK

– Veldig mye informasjon

Kun kort tid etter at vraket traff fast grunn på Haakonsvern, var krimteknikere på plass for å starte sitt arbeid.

Blant tingene som nå skal undersøkes er ferdsskriveren.

– Det har veldig mye å si for sikkerhetsundersøkelsen at vi har funnet ferdsskriveren. Ferdsskriveren inneholder veldig mye informasjon som vi bruker i undersøkelse, forteller Bertheussen.

– Ligger svaret på hvorfor det gikk galt i den?

– Det er ikke så enkelt, men det ligger veldig mye data og informasjon der som kan være med å fortelle hva som har skjedd.

Videre forteller Bertheussen at det er for tidlig å si noe konkret om når de vil ha svar på hva som gikk galt, men at de håper å kunne konkretisere det noe førstkommende mandag.

PÅ LAND: Lørdag morgen ble vraket fra det styrtede helikopteret hevet om bord på skipet Normand Ocean. Foto: SHK

– Ekstra krevende

Det var onsdag kveld at et helikopter tilhørende Bristow, på oppdrag for Equinor, forsvant fra radaren utenfor kysten av Sotra.

Hovedredningssentralen mottok nødmelding fra helikopteret og iverksatte en storstilt aksjon.

Totalt seks personer ble hentet opp fra sjøen. Natt til torsdag bekreftet politiet at én person mistet livet i ulykken.

Bertheussen i Havarikommisjonen forteller at vraket ble lokalisert fredag kveld.

– Litt ett klokken 20.00 fredag så fikk vi treff og lokasjon, og kunne da sende ned ROV. Da fikk vi tatt bilder av vraket og havbunnen, og starte planleggingen av hevningen. Vi så det blant annet at det lå opp ned, noe som vil gjøre det ekstra krevende å få løfte.

Om selve prosessen med å heve vraket fra havbunnen, sier direktøren følgende:

– Det har gått veldig bra og, vi er veldig fornøyd med å få det på dekk og land, slik at vi kan fortsett med de tekniske undersøkelsene.