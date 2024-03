Havarikommisjonen: Deler nye bilder av vraket

HEVES: Her heves helikopteret opp fra sjøen. Foto: SHK

Det bekrefter Havarikommisjonen til TV 2 lørdag.

– Vi har hevet vraket og vi er på vei til Haakonsvern med helikoptervraket om bord. Det vil bli satt på land der om veldig kort tid, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i luftfarsavdelingen i Havarikommisjonen til VG.



Det var VG som omtalte saken først.



En nabo TV 2 har vært i kontakt med, kunne like etter klokken 09.15 lørdag morgen forteller at arbeidet hadde startet med å heve helikopteret fra båten Normand Ocean, og over på land på Haakonsvern marinebase.

Så fort vraket ble satt ned fast grunn, kom krimteknikere til stedet for å inspisere.

UNDERVANNSBILDER: Undervannsfoto av vraket som ble funnet på 200-300 meters dyp fredag kveld. Foto: SHK

– Etter forholdene greit

Det var onsdag kveld at et helikopter tilhørende Bristow, på oppdrag for Equinor, forsvant fra radaren utenfor kysten av Sotra.

Hovedredningssentralen mottok nødmelding fra helikopteret og iverksatte en storstilt aksjon.

Totalt seks personer ble hentet opp fra sjøen. Natt til torsdag bekreftet politiet at én person mistet livet i ulykken.

Overfor Bergens Tidende, forteller Halvorsen i Havarikommisjonen at vraket ble funnet rundt klokken 20.00 fredag kveld.

Det ble funnet på 200–300 meters dyp, og hevet lørdag morgen.

– Det gikk etter forholdene greit, og vi har fått med hele vraket, sier Halvorsen til VG.

PÅ LAND: Lørdag morgen ble vraket fra det styrtede helikopteret hevet om bord på skipet Normand Ocean. Foto: SHK

Fant ferdsskriver



Skipet Normand Ocean, som hevet vraket, bukte ubemannet undervannsfartøy for å fotografere og kartlegge vraket på havbunnen. Deretter ble det fester stropper i vraket for å heve det til overflaten.

Halvorsen opplyser at ferdsskriveren er lokalisert.

– Så snart vi har den sikret vil vi ivareta den for å begynne å få den avlest, sier han til BT.

Etter at vraket blir hevet på land på Haakonsvern, vil det fraktes til Havarikommisjonens hangar på Lillestrøm.

Det er viktig at man sørger for at det er i så god stand som mulig før transport videre til Lillestrøm, påpeker Halvorsen.

– Nå dreier det seg om å få det til land og preservere det og gjøre det reint slik at det ikke forvitrer ytterligere, sier han.