– Haukeland sykehus fortjener pepper

Mannen ble fortalt at han hadde full respons etter cellegift og stråling, og ble anbefalt Norwait-studien som beste alternativ. Journalen viste derimot noe annet.

31 kreftpasienter deltok i en såkalt «ventestudie» ved Haukeland universitetssjukehus. Ventingen førte imidlertid til at mange fikk tilbakefall og spredning.

– Jeg synes det er godt å se at direktør Jan Fredrik Andresen kaller en spade for en spade og at han bruker så kraftige utrykk når han omtaler gjennomføringen av studien, uttaler en pasient som var med i studien til TV 2.

Til Bergensavisen sa direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet følgende:

– Så grovt at det nesten ikke er til å tro.

Mannen ønsker å være anonym, men TV 2 kjenner til identiteten hans.

Har politianmeldt

Helsetilsynet har politianmeldt Helse Bergen og Helse Stavanger etter deres gjennomgang av studien. Det tror pasienten er riktig, men at ikke vil bety så mye.

– Det ender vel opp med en bekreftelse på at lovbrudd er begått og en bot til Haukeland sykehus, så er den glemt, uttaler han.

STUDIEN: Hele 20 av 31 pasienter fra Helse Bergen hadde fått gjenvekst av kreftsvulst underveis, åtte hadde fått spredning til andre organer, og to av pasientene er nå døde. Foto: Paal Schaathun / TV 2

Pasienten er for tiden under behandling med 16 uker på antistoff, men sier formen er forholdsvis bra.

– Kreften jeg har er som legen sier ikke reversibel, slik at vi snakker om livsforlengende behandling, sier han.

Mannen mener det er viktig at saken igjen er i media - ettersom den druknet litt i pandemi-nyheter i 2021. Han understreker de katastrofale konsekvensene for flere av deltakerne, og håper det vil gjøre at sykehusene får mer kontroll.

– Det viktige er at man tar lærdom av det og følger opp rutiner og prosedyrer på en forsvarlig måte, uttaler han.

Fravær av informasjon

Mannen ble inkludert i Norwait studien i januar 2020. Han ble da fortalt at han hadde hatt full respons etter stråling og cellegiftkur og med det var kreftfri, som var betingelsen for å delta i studien.

Han opplevde at studien ble fremsnakket som det beste alternativet han hadde - og at oppfølgingen ville være så tett at det ikke ville være noen større risiko enn å operere med en gang.

– I ettertid ser vi at det i journalen fra januar 2020 er skrevet at jeg ikke hadde komplett respons.

Kreft med spredning ble konstatert i juni 2020, og han ble operert litt over en uke senere.

BERGEN: Helsetilsynet konkluderer med at pasientene ved Haukeland universitetssykehus ikke ble undersøkt slik de skulle før studien begynte. Foto: Frode Hoff / TV 2

I slutten av oktober ble han fortalt at studien var avsluttet grunnet spredning og tilbakefall hos mange av pasientene. Han ble ikke informert om protokollbrudd og feilbehandling.

Pasienten har opplev at Haukeland sykehus har vært på etterskudd hele veien, og at det har vært et fravær av informasjon.

– Fortjener pepper

Nå uttaler pasienten at han tar ting som det kommer. Han mener sykehuset fortjener kritikk for studien, men ønsker likevel å berømme oppfølgingen fra de ansatte i tiden han har vært pasient.

– Haukeland sykehus fortjener pepper for Norwait-studien, men all kredit til Haukeland og de som jobber der for all behandling og oppfølgingen disse 3 årene jeg har vært pasient der.

– Jeg føler meg veldig godt ivaretatt av alle jeg har møtt i behandlingsøyemed, uttaler mannen.

Haukeland universitetssjukehus skriver i en epost til TV 2 at de beklager på det sterkeste for påkjenningene og belastningene som pasientene har vært utsatt for..

– Vi har gjort vårt beste for å informere de berørte så snart vi har vært klar over feilene vi har gjort. Vi beklager at denne pasienten ikke ble godt nok informert, skriver fagdirektør Marta Ebbing i Haukeland universitetssjukehus til TV 2, og legger til:

BEKLAGER: Marta Ebbing, fagdirektør i Helse Bergen beklager på vegne av sykehuset til mannen og de andre berørte pasientene. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Vi vil nå rette en ny henvendelse til alle pasienter som ble inkludert i studien og gi ytterligere informasjon. Vi er ellers glade for at pasienten ellers føler seg ivaretatt under behandlingen på sykehuset, skriver fagdirektør på Haukeland universitetssjukehus.

Deltok i studie - fikk spredning

Til sammen var det åtte universitetssykehus i hele landet som deltok i studien. Pasienter skulle velges ut etter strenge kriterier og følges opp for å undersøke om det var mulig å unngå belastende operasjoner etter strålebehandling.

HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS: 31 kreftpasienter deltok i studien. Foto: Frode Hoff / TV 2

I Bergen ble det imidlertid inkludert langt flere pasienter enn ved andre sykehus, og urovekkende mange fikk tilbakefall og kreftspredning, heter det i en rapport som ble offentliggjort torsdag.

Hele 20 av 31 pasienter fra Helse Bergen hadde fått gjenvekst av kreftsvulst underveis, åtte hadde fått spredning til andre organer, og to av pasientene er nå døde.

En ekstern gjennomgang viser at 16 av 31 pasienter ikke skulle vært med i studiet.