«Hassan» løy for 30 år siden – vant fram i lagmannsretten

«Hassan» kom til Norge i januar 1990 og oppga da at han søkte om beskyttelse, og at han var statsløs palestiner. Det viste seg senere at han hadde jordansk statsborgerskap.

TV 2 har tidligere snakket med den uføre mannen, som hadde etablert seg i Norge med både barn og barnebarn da han ble fratatt statsborgerskapet i et vedtak i 2021, på bakgrunn av løgnen 30 år tidligere.

Han fikk midlertidig oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter at han ble fratatt statsborgerskapet.

Da UNE varslet NAV om at han ikke lenger var norsk borger i 2022, førte det til at mannen fikk et krav om å betale tilbake uføretrygd på over to millioner kroner, pluss renter.

I juni 2023 vant han fram i tingretten, men Utlendingsnemnda (UNE) anket saken.

– I strid med grunnloven

I januar gikk ankesaken i Borgarting lagmannsrett, og tirsdag denne uken var dommen klar.

De slår fast at vedtaket fra UNE er i strid med grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

De fleste kriminelle handlinger har en foreldelsesfrist. Lovbruddet «Hassan» begikk skjedde for 30 år siden.

Kjernen i saken har derfor vært hvorvidt konsekvensen «Hassan» opplevde 30 år senere er for strenge, eller ikke. Det mente altså lagmannsretten at den var.

«Hassan» vant dermed fram i retten.

ADVOKAT: André Møkkelgjerd skal nå lese dommen fra Borgarting lagmannsrett nøye. Foto: Ingvild Fjelltveit / TV 2

– Vi ser at lagmannsretten er enig med oss i at forholdsmessighetsvurderingen var ment å ivareta de samme hensynene som en foreldelsesfrist, og at den ikke ville ha noen realitet dersom det skulle være riktig å tilbakekallet statsborgerskapet i en sak som denne, sier mannens advokat Andre Møkkelgjerd.

Han sier han skal lese dommen nøye med sin klient, og at de avventer hvordan staten stiller seg til ankespørsmålet.

– At lagmannsretten kjenner UNEs vedtak ugyldig og konstaterer at min klients rett til privatliv er krenket er derfor helt riktig, og i tråd med Stortingets intensjon, sier han.



Vurderer anke

Ankefristen i saken er 12. mars. UNE sier til TV 2 at de skal bruke tiden fram til fristen for å vurdere saken.

– Vi skal gå grundig gjennom dommen vi har fått i lagmannsretten. Hvordan UNE forholder seg til ankespørsmålet, vil bli klart innen ankefristen utløper, sier enhetsleder Hanne Bjerkan Johnsen i UNE.

I tillegg til at lagmannsretten mener UNEs vedtak er i strid med menneskerettighetene, dømmes UNE i dommen til å betale «Hassans» saksomkostninger.