Unge Venstre mener Unge Høyre tar til orde for menneskerettighetsbrudd.

Lørdag formiddag uttalte lederen i Unge Høyre, Ola Svenneby, til Aftenposten at han har et ønske om at innvandringsstopp kan bli en del av partiets politikk framover.

– Jeg vil ta det med inn i programprosessene fremover, og jeg håper jeg får Unge Høyre med meg, sier Svenneby til Aftenposten.



– Jeg synes det er et helt hårreisende, spinnvilt og dumt utspill som polariserer mer enn nødvendig.



Det sier leder i Unge Venstre, Ane Breivik til TV 2. På Twitter har lederen for ungdomspartiet uttalt at hun mener Svenneby tar til orde for menneskerettighetsbrudd.

Unge Høyre vil altså lempe på Norges internasjonale innsats i flyktningsaken, fravike retten til asyl og hindre familier fra å leve sammen. Det er helt sinnsykt.



– Vil bryte menneskerettigheter

– Han tar til orde for å bryte menneskerettigheter. Jeg tror ikke det ville bli tatt så godt imot fra de landende vi samarbeider med. Det er snakk om store grunnleggende menneskerettigheter, jeg tror ikke slike uttalelser er bra for Norges omdømme og internasjonale bånd, sier Breivik.

Hun mener Norge må legge inn flere ressurser i integreringen heller enn å innføre en innvandringsstopp.

VANVITTIG: Leder i Unge Venstre Ane Breivik mener forslagene til Unge Høyre-lederen ikke er forenelige med menneskrettighetene. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det er vanvittig all den tid vi levere i den største flyktningkrisen etter andre verdenskrig, å forslå slike steg, sier Breivik.

– Hodeløst



Unge Venstre-lederen mener utfordringene Norge har med integrering blant annet starter med at flyktninger får bedre norskundervisning og kommer raskere ut i jobb.

Hun kaller Svennebys uttalelser for skrivebordsforslag som tar til orde for begrensninger og at det vil gjøre det vanskeligere for de som kommer til Norge.

– Jeg synes det representerer en urovekkende dreining på høyresiden, og håper det ikke får fotfeste til å vokse i partiet. Jeg håper de tar avstand fra et hodeløst forslag som går ut på å bryte menneskerettighetene, sier Breivik.

I en SMS til TV 2 svarer Unge Høyres Svenneby på kritikken Breivik uttalte på sin Twitter-konto:

– At Ane Breivik er mest opptatt av å moralisere over et forslag fremfor å fremme motargumenter er ikke overraskende. Det står i jobbeskrivelsen til ledere av Unge Venstre, skriver Svenneby.

Fungerer ikke

Han mener dagens asylsystem ikke fungerer verken for land mennesker drar fra, landene de kommer til eller for menneskene på flukt. Derfor mener han systemet må forandres.

KREVER FORANDRING: Unge Høyres leder Ola Svenneby mener en pause i innvandringen til Norge er et fornuftig steg. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Det handler nettopp om at land tar sitt internasjonale ansvar og endrer på et system som ikke fungerer, sier Svenneby.

– Jeg er helt enig med Ane at vi skal ta vårt internasjonale ansvar. Jeg er bare uenig med henne i hvordan vi skal gjøre det.

Ungdomspolitikerne er også enige i at Norge ikke er gode nok på integrering. Svenneby mener dette går utover alle, men først og fremst de som ikke får bli en del av storsamfunnet og dermed mister muligheter de bør ha.

– Det fører til sosial uro som vi ser i Sverige og Frankrike. Det er ekstremt skadelig for et samfunn, sier Unge Høyre-lederen.

– Og det er ikke innvandrere som er skylden i det. Det er mangelen på integrering og muligheter.

– Ikke Høyres politikk

Stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsperson i Høyre, Mari Holm Lønseth mener Svennebys uttalelser ikke er forenelig med partiets politikk.

– Unge Høyres leder må få tenke høyt, men dette er verken Unge Høyres eller Høyres politikk, sier Lønseth.



IKKE ENIG: Stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsperson for Høyre, Mari Holm Lønseth sier at Svennebys uttalelser ikke er forenelig med partiet eller ungdomspartiets politikk. Foto: Høyre / Hans Kristian Thorbjoernsen

Hun mener Høyre ønsker en streng og bærekraftig innvandringspolitikk.

– Personer som kommer til Norge og har et reelt beskyttelsesbehov, skal få det.

Lønseth understreker at Norge må ta vårt solidariske ansvar i verden og at vi dermed ikke kan lukke døren helt for asylsøkere.

– Migrasjon er en global utfordring som krever internasjonale løsninger. En stopp er en kortsiktig løsning for et Norge som selv er avhengig av verden rundt oss, sier Lønseth.

Vil ha pause i innvandringen

Svenneby mener mangel på integrering henger tett sammen med antallet flyktninger Norge tar imot. Han mener samfunnet kan miste evnen til å gi alle muligheten til å ta del i og bli en del av det norske samfunnet.

– Derfor mener jeg en pause i innvandringen til Norge er fornuftig for samfunnet vårt, sier Svenneby.

Han mener Norge internasjonalt må bidra til å gi mennesker på flukt beskyttelse. Samtidig mener Unge Høyre-lederen at det ikke er en forutsetning å gi flyktninger varig opphold i Norge for å kunne gi dem beskyttelse.