Ekspert er kritisk til at chattefunksjonen «My AI» kan bli et substitutt for ekte venner. – Kan ikke erstatte ekte venner, sier psykolog.

VENN UTEN FØLELSER: Psykolog sier «My AI» sier det er skummelt at barn og unge kan knytte seg følelsesmessig til denne. Foto: Per Haugen / TV 2

Etter at Snapchat lanserte chatboten «My AI» har kunstig intelligens blitt allemannseie i Norge.

Mange barn har særlig tatt den til sitt bryst, og det bekymrer stiftelsen Barnevakten.



De har merket seg ulike meninger om «My AI» blant barn og unge.

– Mange sier de hater den og at den er ubrukelig. Men mange sier de elsker den, og noen sier de har fått samme følelsene for den som for en kjæreste og at de blir forelsket i den, fordi den er snill, personlig og omsorgsfull.

Det sier rådgiver og faglig leder Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.no.

KUNSTIGE VENNER: Kjellhaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten sier det trengs mer forskning på om kunstige venner kan bidra positivt inn i livene til barn og unge som har det vanskelig eller føler seg ensomme. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Ikke noe kjærlighet å hente

Ifølge psykologspesialist og psykoanalytiker Line Marie Warholm har vi lett for å tenke at det som føles bra i øyeblikket, er bra for oss.



– Så hvis «My AI» er vennlig og oppmerksom kan vi tenke at den er sunn fordi det føles godt. Men slik er det ikke. Det blir på lik linje med å bruke gaming, rusmidler eller mat for å holde vanskelige følelser unna.

– Det tilfredsstiller overfladiske behov og er deilig i øyeblikket.

Hun legger til at det ikke skaper mening eller sammenheng i livet.

Warholm forteller at det å ha en relasjon til et menneske eller dyr har større verdi.



– Det gir en dypere bekreftelse av deg som person. Spesielt for yngre barn kan det kanskje være vanskelig å skille mellom fantasi og virkelighet når chatboten er så avansert. Og det er helt klart skummelt å knytte seg følelsesmessig til denne.

MENINGSFYLT: Psykolog Line Marie Warholm har blant annet gitt ut boken «Slipp ungdommen fri». Hun mener at en relasjon skal være meningsfylt og gjensidig. Foto: Astrid Waller

– En chatbot elsker deg ikke. Det er ikke noe kjærlighet å hente der, sier hun til TV 2.

At ensomme barn og unge kan knytte seg et tettere forhold til «My AI» er hun kritisk til.

– En slik kunstig relasjon kan få barn til å føle seg mindre ensomt der og da. Men over tid tror jeg ikke det er bra. Dersom man blir vant til at en relasjon kun er tilfredsstillende, og kanskje i større grad enn normal relasjon, høres veldig usunt ut.

Warholm sier at en slik relasjon ikke er gjensidig.

– Du blir ikke møtt av en person med egne tanker og følelser, du møter ikke motstand eller krav. Særlig for barn kan det gjøre noe med forventingene til en relasjon, sier hun og legger til:

– Ensomhet, tomhet og den type smerter motiverer oss til å tørre å ta kontakt med andre. Det er ikke en smerte vi skal døyve, men som vi skal ta på alvor. Derfor kan ikke denne erstatte ekte venner og voksne mennesker, sier Warholm.



SAMTALEPARTNER: «My AI» stiller flere spørsmål og stadig ivrig på å hjelpe deg. Foto: Per Haugen / TV 2

– Uheldig

Ifølge Snapchat er «My AI» basert på den populære chatboten ChatGPT. Men denne versjonen skal være skreddersydd for Snapchat.

Partikkelfysiker og AI-ekspert Inga Strümke sier «My AI» ikke er laget for å forstå meningsinnholdet i den skriver, da den er ikke programmert for å ha noe forhold til sannhet.

– Den er laget for å være en hyggelig samtalepartner, sier hun.

Tønnesen i Barnevakten mener det er flere dilemmaer knyttet til «My AI». Hun påpeker at svarene ikke alltid er til å stole på og at man heller ikke vet hva de etiske rammene for svarene er.

– Hvis man da i tillegg knytter seg til den fordi man ellers mangler venner eller føler seg ensom, så kan det på sikt være både trist og uheldig hvis denne kunstige vennen blir et substitutt for ekte venner, sier hun til TV 2.

Utfordrer det menneskelige

Psykolog Warholm påpeker at kunstig intelligens kan være nyttig på mange måter. Men ikke for barn, mener hun.

– Barn trenger ekte venner og voksne mennesker å snakke med. Kunstige venner skaper et fattigere emosjonelle liv. I lengden vil ikke det gjøre oss noe godt.

Stiftelsen Barnevakten sier at et verktøy som «My AI» har stort potensial.

– Den er på en måte kanskje ikke så mye annerledes enn hva man ellers kan finne av info på nett. Men nå er det gjort enda lettere og den fremstilles som vennen din og ligger øverst i vennelisten, sier Tønnesen til TV 2.

INVESTERING: – Når vi snakker med folk eller chatter med folk, gjør vi en sosial investering i hverandre. Men datamaskiner gjør ikke det, sier AI-ekspert ved NTNU Foto: Mona Hauglid

AI-ekspert Inga Strümke mener utviklingen av kunstig intelligens er banebrytende. Hun forteller at det er litt synd at Snapchat ikke har informert tydeligere hva «My AI» er.



– Den er bare en samtalepartner, det er ikke en informant.

– Jeg synes det egentlig er hårreisende at Snapchat har gjort dette verktøyet tilgjengelig for barn og unge, uten å informere om hva dette er og hvilke begrensninger det har, sier hun.



Foreldre kan følge med

Snapchat skriver i en e-post til TV 2 at de oppfordrer brukerne til å melde fra om det som oppleves som upassende svar.



De viser til at chatboten lærer over tid, og at den skal være bygget opp for å unngå feil, misvisende informasjon eller villede innhold.



– Vi vurderer hele tiden alvorlighetsgraden av potensielt skadelig innhold, og vil begrense brukernes tilgang hvis verktøyet misbrukes, skriver de i en e-post til TV 2.

Snapchat legger til at de har lagt til utvidet sikkerhetstiltak for å hjelpe «My AI» med å gi alderstilpassede svar og vil koble den til familiesenteret deres, slik at foreldre kan følge med på hvordan barna bruker appen.