Hardt ut mot statsråd: – Gir meg ministerskam

TROMSØ/OSLO (TV 2): I et intervju med TV 2 gir landbruksminister Geir Pollestad (Sp) et julegavetips. Det får NOAH-lederen til å rase.

– Man blir rett og slett flau, sier Siri Martinsen, leder i dyrevelferdsorganisasjonen NOAH.



Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) oppfordrer nylig nordmenn til å kjøpe kjøtt og ost i julegave i et intervju med TV 2.

Samtidig benyttet han anledningen til å oppfordre «alle med kjøttskam» til å besøke Eide Handel på Kvaløya.

MINISTERSKAM: NOAH-leder Siri Martinsen sier landbruksminister Geir Pollestad «påfører Norge ministerskam». Her fra retten i ulvesaken. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Martinsen reagerer på det hun kaller «kontinuerlig kjøttreklame» fra Pollestad.

– Landbruksministeren bruker konsekvent enhver anledning til å få folk til å spise mer kjøtt. Det er uholdbart når man vet hvor store problemer kjøttproduksjon fører med seg, sier hun til TV 2.

– Umusikalsk

Torsdag startet klimatoppmøtet COP28 i Dubai. Martinsen håper det blir satt mer fokus på kjøttindustrien under årets møte.

UMUSIKALSK: Siri Martinsen mener uttalelsene til landbruksministeren er umusikalsk i lys av det pågående klimatoppmøte i Dubai. Foto: AMR ALFIKY / REUTERS

–Umusikalsk blir et veldig svakt ord når landbruksministeren, samtidig med dette møtet, benytter anledningen til å si «kjøp kjøtt, kjøp kjøtt, kjøp kjøtt», sier Martinsen.

– Masseproduksjon av kjøtt fører til dyrelidelser. Vi vet også at kjøtt er et av hovedproblemene med tanke på klimautslipp.



Hun fnyser av ministerens kjøttskam-uttalelse.

– Jeg vet Pollestad er glad i det ordet, men det er ingen som jobber med plantebasert mat som bruker det. Det er et ord kjøttindustrien har skapt for å vri debatten, sier Martinsen.

JULEGAVETIPS: Landbruksminister Geir Pollestad oppfordret nordmenn til å kjøpe kjøtt og ost som julegaver i år. Her fra besøket på hos Eide Handel på Kvaløya i Troms. Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

Hun mener ministeren ser bort fra faglige råd både når det gjelder dyrevelferd, helse, klima og natur.

– Det påfører Norge ministerskam, sier Martinsen.

– Forsvinnende lite

Martinsen mener Pollestad kamuflerer kjøttpropaganda som støtte til lokale produsenter.

– Det er smålig, sier Martinsen.



KJØTTPROPAGANDA: Siri Martinsen i NOAH mener landbruksministeren «kamuflerer kjøttpropaganda» når han besøker lokalmatprodusenter. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Videre mener hun at Pollestad ikke besøker de som produserer plantebasert mat som kan erstatte kjøtt.

– Jeg har aldri sett at han har vært ute hos noen av dem.

Martinsen mener Pollestad ikke forbereder det norske landbruket på endringer som må komme i framtiden, og at milliardene til landbruket hovedsakelig går til til animalsk produksjon.

– Det er negativt for landbruket å tviholde på kjøttproduksjonen. Faglige råd sier at det er innen produksjonen av frukt, grønt og bær vi har vekstpotensial, sier Martinsen.

– Står fast på rådet

Landbruksministeren svarer på kritikken fra NOAH-lederen og argumenterer for at det ikke er en motsetning mellom det å være for grøntnæringa og det å «hylle vår fantastiske kjøtt- og melkeproduksjon».



– Jeg står fast på at rådet om å kjøpe mat som for eksempel kjøtt og ost er en fin ting. Særlig til folk som «har alt» er det en hyggelig gave, sier Pollestad.

Han mener mat som gave vil være både mer verdsatt og mer bærekraftig enn «krimskrams folk ikke trenger».

– Jeg kan ellers avsløre at jeg i de månedene jeg har vært landbruksminister har besøkt både potetprodusenter, kornprodusenter og grønnsaksprodusenter. For meg er alle deler av norsk landbruk viktig og jeg jobber for at mest mulig av det som spises i Norge skal være produsert i Norge, sier Pollestad.