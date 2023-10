Hardt ut mot matinfluensere: – Bommer så sinnssykt

MYE USUNT: Kristoffer Gregersen mener TikTok-profilene August&Martin har et for stort fokus på å lære barn hvordan man lager usunn mat. Foto: Skjermdump, TikTok

Oreokake, peanattsmør-burger, ostepopnudler og triple sjokoladeboller.

Matrettene er bare et lite utvalg av hva TikTok-profilen August&Martin lærer sine drøyt 400.000 følgere å lage.

Målgruppen til de to er i stor grad barn.

Men det usunne innholdet får matinfluenser Kristoffer Gregersen til å se rødt.

FEIL RETNING: Matinfluenser Kristoffer Gregersen mener August&Martin påvirker barn i feil retning. Foto: Privat

– Først og fremst reagerer jeg på at to gutter med en så stor følgerskare får lov til å holde på helt fritt med markedsføring av det som i majoriteten kun er usunn mat, sier Gregersen til TV 2.

Saken ble først omtalt i KOM24.

– Man har et eget ansvar

Gregersen er selv aktiv i sosiale medier under kallenavnet sultenpappa. Her jobber han for å promotere renere og grønnere mat.

– Jeg vil ikke være en person som sier at man skal forby ting. Men man har et eget ansvar, sier han.

Matinfluenseren mener at barn allerede blir utsatt for ekstreme mengder markedsføring av usunn mat, og at August&Martin er med på å påvirke barn i feil retning.

– Jeg hadde derfor håpet og forventet mer av August&Martin, som hovedsakelig retter seg mot barn.

Ikke en fitnessprofil



Karianne Thorsrud Fjeldheim, som er manageren til August&Martin gjennom byrået Max Social, har blitt fremlagt kritikken fra Gregersen.



Hun henviser til kommentarene hun allerede har gitt til KOM24, og ønsker ikke å si noe mer om saken.

– De har aldri påberopt seg å være en hel-sunn fitnessprofil. Det eneste de vil, er å gjøre hverdagen på kjøkkenet litt morsommere, sier Fjeldheim til bransjeavisen.

Manageren understreker at Tiktok-profilene også har lagt ut videoer av sunnere oppskrifter, som blant annet hjemmelaget sushi og sommerruller.

– I et lystbetont landskap der vi blir bombandert med innhold om hva som er ja og nei-mat, kalorier og trening, mener vi det er plass til en fargerik, lystbetont og nedpå matkanal som August & Martin, sier hun.

– Totalt unødvendig

Gregersen understreker at barn selvfølgelig skal få lov til å kose seg, men mener at å lære barn å lage usunn mat har liten samfunnsnytte.

– De snakker om at det skal være morsomt, men jeg ser ikke hva som er morsomt med ostepopnudler.

– Det er totalt unødvendig, og har ikke noe å gjøre på et kjøkken i det hele tatt. De bare bommer så sinnssykt, legger han til.